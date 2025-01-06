Россию за ночь атаковали 12 украинских беспилотников. Военная операция, день 1048-й

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Согласно докладу Института мировой экономики и международных отношений РАН, при соблюдении некоторых условий возможно, что Москва разгромит Киев в этом году:

«При определенном стечении обстоятельств возможен сценарий военного разгрома Украины уже в 2025 году. Однако он требует, помимо формирования ряда внешних трендов, еще и дополнительных ресурсов, и организационных усилий со стороны Москвы и на момент написания прогноза не рассматривается в качестве базового».