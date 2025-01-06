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Политика

Россию за ночь атаковали 12 украинских беспилотников. Военная операция, день 1048-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1048-й день
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Алексей Коновалов/ТАСС
За ночь средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников: семь над Курской областью, по два над Белгородской и Брянской областями и один над Крымом. Над Курской областью также сбили украинскую ракету. В Эстонии рассказали, что украинские беспилотники не залетали на их территории при атаке на Ленобласть. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
08:41

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью блогеру Лексу Фридману заявил, что уважает американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска и хотел бы, чтобы он был «максимально» на стороне Киева.

08:28

Су-34 сбросил авиабомбы на позиции Вооруженных сил Украины в Курской области, сообщили в Минобороны России.

Удар был нанесен по личному составу, бронетехнике и опорному пункту ВСУ.

08:25

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Украина планирует предпринять «кровавую провокацию» в отношении Российской Федерации.

08:17

Радио ERR со ссылкой на власти Эстонии передало, что украинские БПЛА не заходили на территорию республики при атаке на Ленобласть.

08:11

⚡️Оперштаб сообщил об уничтожении украинской ракеты над Курской областью.

08:07

Согласно докладу Института мировой экономики и международных отношений РАН, при соблюдении некоторых условий возможно, что Москва разгромит Киев в этом году:

«При определенном стечении обстоятельств возможен сценарий военного разгрома Украины уже в 2025 году. Однако он требует, помимо формирования ряда внешних трендов, еще и дополнительных ресурсов, и организационных усилий со стороны Москвы и на момент написания прогноза не рассматривается в качестве базового».

08:03

⚡️В Минобороны сообщили, что за ночь средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников: семь над Курской областью, по два над Белгородской и Брянской областями и один над Крымом.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1048-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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