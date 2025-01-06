Россию за ночь атаковали 12 украинских беспилотников. Военная операция, день 1048-й

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью блогеру Лексу Фридману заявил, что уважает американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска и хотел бы, чтобы он был «максимально» на стороне Киева.
Су-34 сбросил авиабомбы на позиции Вооруженных сил Украины в Курской области, сообщили в Минобороны России.
Удар был нанесен по личному составу, бронетехнике и опорному пункту ВСУ.
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Украина планирует предпринять «кровавую провокацию» в отношении Российской Федерации.
Радио ERR со ссылкой на власти Эстонии передало, что украинские БПЛА не заходили на территорию республики при атаке на Ленобласть.
Согласно докладу Института мировой экономики и международных отношений РАН, при соблюдении некоторых условий возможно, что Москва разгромит Киев в этом году:
«При определенном стечении обстоятельств возможен сценарий военного разгрома Украины уже в 2025 году. Однако он требует, помимо формирования ряда внешних трендов, еще и дополнительных ресурсов, и организационных усилий со стороны Москвы и на момент написания прогноза не рассматривается в качестве базового».
⚡️В Минобороны сообщили, что за ночь средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников: семь над Курской областью, по два над Белгородской и Брянской областями и один над Крымом.