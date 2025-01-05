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Политика

Над Россией ночью сбили 61 беспилотник ВСУ. Военная операция, день 1047-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1047-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
В течение прошедшей ночи дежурные системы ПВО уничтожили 61 украинский беспилотник, сообщило Минобороны. Большую часть, 37 аппаратов, уничтожили в Ростовской области, еще 20 — в Брянской области. Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта в Казани. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:57

ВСУ за прошедшие сутки атаковали шесть районов Белгородской области, применив 27 беспилотников и 27 боеприпасов, заявил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, двое человек пострадали.

09:38

Мэр Донецка Алексей Кулемзин выразил соболезнования после гибели от удара беспилотника ВСУ военкора «Известий» Александра Мартемьянова.

09:30

❗️ Ракетную опасность в пятый раз с начала суток объявили в Курской области.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — предупредили жителей.

09:19

Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения на подконтрольной Украине территории Запорожской области, заявил глава украинской областной администрации Иван Федоров.

09:03

Здание соцобъекта в Грайвороне пострадало в результате атаки беспилотника ВСУ ночью, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В селе Гора-Подол Грайворонского округа еще один беспилотник сбросил взрывное устройство возле МКД, вследствие чего в одной квартире выбило окна», — уточнил Гладков.

Два автомобиля и пристройка к дому загорелись также после сброса взрывчатки с дрона в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа.

08:33

Расчет зенитной установки уничтожил разведывательный дрон ВСУ западного производства на левом берегу Днепра, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Успешная операция стала очередным подтверждением профессионализма наших военных. А за все время специальной военной операции расчеты ПВО десантников сбили десятки разведывательных беспилотников врага», — добавил глава региона.

08:27

Пострадавших и повреждений в Орловской области, где ночью сбили беспилотник ВСУ, нет, заявил губернатор Андрей Клычков. Он добавил, что на месте ЧП работают оперативные службы.

08:24

Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта в Казани.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — отметили в ведомстве.

08:16

Четыре раза с начала суток объявляли ракетную опасность в Курской области.

08:13

Журналисты РИА «Новости» Максим Романенко и Михаил Кевхиев рассказали СК об обстоятельствах гибели военкора «Известий» Александра Мартемьянова.

08:05

⚡️ Дежурные системы ПВО уничтожили 61 украинский беспилотник прошедшей ночью. Над Ростовской областью сбили 37 аппаратов, над Брянской — 20, два над Воронежской, по одному над Белгородской и Орловской областями.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1047-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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