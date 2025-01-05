Над Россией ночью сбили 61 беспилотник ВСУ. Военная операция, день 1047-й

09:30

❗️ Ракетную опасность в пятый раз с начала суток объявили в Курской области.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — предупредили жителей.