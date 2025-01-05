Что происходит в Курской области и зачем ВСУ атаковали сейчас

Армия Украины ударила по российским военным, ведущим бои в Курской области. По данным Минобороны, ВС РФ нанесли поражение штурмовой группе ВСУ и уничтожили украинскую военную технику. При этом некоторые Telegram-каналы пишут, что масштаб наступления ВСУ пока сложно оценить, и делают прогнозы по направлению наступления. Почему не стоит стопроцентно доверять блогерам, что за цели преследуют ВСУ и какой прогноз «Газеты.Ru» оказался верным — в материале военного обозревателя Михаила Ходаренка.

«Газета.Ru» ранее прогнозировала, что Вооруженные силы Украины непременно осуществят «рождественский» контрудар в последние дни 2024-го или первые дни 2025 года — причем обязательно на территории России, а не, скажем, в районе Курахово, Торецка или Покровска: в противном случае наступательные действия ВСУ не имели бы требуемого для руководства Украины политического звучания. Прогноз осуществился: 5 января украинская армия нанесла контрудар по российским военным, ведущим боевые действия в Курской области.

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Первыми об атаке сообщили военные корреспонденты и блогеры. При этом относиться к их сообщениям и анализу обстановки всерьез, разумеется, не стоит. Во-первых, они не находятся в районах ведения боевых действий. Во-вторых, никаких данных по обстановке у них не может быть по определению. В-третьих, подавляющее большинство представителей блогосферы не владеет даже установленной военной терминологией.

Что касается последнего пункта, то приведем, пожалуй, наиболее характерные словосочетания, употребляемые сегодня военкорами. Одни утверждают: «ВСУ попытались начать наступление в районе села Большое Солдатское в Курской области». Но на деле противник или контратакует, или осуществляет контрудар, или проводит наступательную операцию. Слово «наступление» — из области политологии. И в середине дня 5 января еще трудно сказать, каковы результаты действий ВСУ — так что о «попытках» говорить пока преждевременно.

Или, к примеру, военкоры пишут, что противник может нанести в Курской области «разрезающий удар на Обоянь». Есть формы оперативного маневра, одна из них — «фронтальный (рассекающий) удар по одному или нескольким направлениям». Но уж никак не «разрезающий».

Также один из блогеров сообщает, что атака в Курской области «была отражена, в том числе и благодаря авиации, работавшей в режиме нон-стоп». То, что для авиации есть термин «боевое напряжение» (количество самолетовылетов в сутки) и «летный ресурс» (количество вылетов, выделяемых на операцию), ему неведомо.

Эти замечания — к тому, что к выводам и прогнозам представителей блогосферы в настоящее время следует относиться со значительной долей предубеждения . Самое главное — реальной ситуации они не знают.

Что говорит Минобороны РФ

В российском военном ведомстве сообщили, что военнослужащие ВС РФ отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ в Курской области.

«Около 09:00 мск, с целью остановить наступление российских войск на Курском направлении, противник предпринял контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и двенадцати боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин», — говорится в официальном комментарии Минобороны по состоянию на 12:00 мск 5 января.

При этом российское военное руководство отметило, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Сейчас нет точных данных о том, являются ли действия противника в Курской области направлением главного удара ВСУ и не приступит ли неприятель в ближайшее время к наступательным действиям в других регионах России — к примеру, в Брянской или Белгородской областях.

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Также нет информации о начертании линии боевого соприкосновения. Судить о продвижении ВСУ, глубине их вклинения в оборону российских войск, контратаках армии РФ и их результатах пока не представляется возможным.

Главная цель очередного украинского «контрнаступа», безусловно, — улучшение возможных переговорных позиций и демонстрация того, что боевые и оперативные возможности Вооруженных сил Украины на сегодня отнюдь не исчерпаны.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).