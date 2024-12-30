«Одно из самых глупых решений». Трамп разнес республиканцев за отмену потолка госдолга США

Поддержав отмену потолка государственного долга США, Республиканская партия совершила «одно из самых глупых политических решений» за последние годы, заявил избранный президент Дональд Трамп. Ситуацию в американской экономике он сравнил с Великой депрессией 1929 года и призвал провести новое голосование по вопросу госдолга.

Потенциальная катастрофа?

В своей социальной сети Truth Social Трамп написал, что не было никаких причин отменять потолок госдолга. По сути, республиканцы помогли отсрочить на 1,5 года объявление дефолта в США. Избранный президент назвал сложившуюся ситуацию проблемой действующего главы государства Джо Байдена, но теперь «она становится нашей».

«Продление потолка долга предыдущим спикером палаты представителей (республиканцем Кевином Маккарти. — «Газета.Ru») <...> войдет в историю как одно из самых глупых политических решений, принятых за последние годы», — заявил Трамп.

По его мнению, Демократическая партия пойдет на любые меры, лишь бы навредить республиканцам. Он напомнил, что начавшийся в 1929-м и продлившийся 10 лет мировой экономический кризис начался именно с краха американского фондового рынка.

«Демократов нужно заставить провести голосование по этому коварному вопросу сейчас, при администрации Байдена, а не в июне. Их следует винить в этой потенциальной катастрофе, а не республиканцев!» — написал Трамп.

Последнее голосование об отмене потолка госдолга состоялось 31 мая 2023 года, и решение рассчитано до 1 января 2025-го. Переговоры по вопросу шли долго, и в итоге документ приняли 314 голосами конгрессменов от обеих партий. Против высказались 117 человек.

Трампу подсунули дефолт

Минфин США, после майского голосования, получил право на протяжении 1,5 года занимать столько, сколько будет нужно. С 2 января страна вернется к фиксированному уровню потолка госдолга, рассказала министр финансов Джанет Йеллен. По ее словам, Соединенные Штаты Америки достигнут этого показателя с 14 по 23 января, и тогда придется принимать экстренные меры.

«Как вы знаете, лимит долга — это общая сумма денег, которую правительство США имеет право занимать для выполнения своих существующих правовых обязательств, включая выплату пособий <...>, зарплаты военнослужащим, процентов по государственному долгу, возврата налогов и других платежей», — обратилась Йеллен к руководству конгресса 27 декабря.

Исходя из этого, с проблемой госдолга столкнется уже не администрация Байдена, а команда Трампа, который официально вступит в должность 20 января. По состоянию на 30 декабря, сумма государственного долга составляет $36,1 трлн.

«Я буду сражаться до конца»

20 декабря Трамп призывал конгресс либо устранить потолок госдолга, либо продлить его до 2029 года. Без выполнения этих условия заключать сделку о временном бюджете не стоит, отметил он. Республиканец добавил, что «давление ляжет на того, кто станет президентом».

«До тех пор, пока демократы не устранят или существенно не увеличат потолок долга, я буду сражаться до конца. Это мерзкая западня, установленная радикальными левыми демократами», — заявлял Трамп в декабре.

Еще будучи кандидатом на должность президента республиканец предложил рассчитаться по долгам криптовалютой.

«Я напишу на маленьком листке бумаги: «35 трлн долларов в криптовалюте — у нас нет долга». Мне это нравится», — говорил Трамп во время частной встречи со своими сторонниками.

Если США не остановят рост государственного долга, то совсем скоро обанкротятся и не смогут оплачивать даже самые базовые услуги, предупреждал ранее миллиардер Илон Маск.