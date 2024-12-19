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Трамп потребовал разобраться с госдолгом США

Трамп потребовал устранить потолок госдолга или увеличить его

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Brandon Bell/Pool/Reuters

Избранный американский президент Дональд Трамп потребовал от представителей Демократической партии устранить потолок государственного долга США или повысить его уровень, написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

«До тех пор, пока демократы не устранят или существенно не увеличат потолок долга, я буду сражаться до конца. Это мерзкая западня, установленная радикальными левыми демократами», — написал Трамп.

В ноябре государственный долг США впервые в истории превысил $36 трлн. Издание Fox Business со ссылкой на данные Бюджетного управления конгресса прогнозировало, что этот показатель в следующем десятилетии может достигнуть $54 трлн.

На прошлой неделе агентство РИА Новости со ссылкой на данные аналитической записки Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за девять месяцев 2024 года написало, что российский государственный долг с января по сентябрь 2024 года вырос на 1,112 трлн рублей, или на 4,3%, составив на 1 октября 2024 года 26,707 трлн рублей, или 13,6% ВВП.

Ранее Маск предупредил о надвигающейся на США серьезной проблеме.

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