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Российский самолет вылетел с авиабазы в Сирии в Ливию

Reuters: грузовой самолет РФ вылетел с авиабазы в сирийской Латакии в Ливию

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Российский грузовой самолет вылетел с авиабазы в сирийской провинции Латакия в Ливию. Об этом сообщает американское агентство Reuters со ссылкой на сотрудника службы безопасности Сирии, дислоцированного на авиабазе.

По его словам, в ближайшие дни ожидаются дополнительные вылеты российских самолетов с авиабазы ​​Хмеймим.

На авиабазе в течение всего дня наблюдалась повышенная активность. Помимо вылетающего грузового самолета, на авиабазе были замечены приземлившиеся грузовой самолет Ил-76 и вертолет Alligator, рассказал собеседник агентства.

Также над базой были замечены вертолеты, самолет СУ-34 приземлился для дозаправки.

13 декабря ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что самолеты Военно-воздушных сил Израиля ударили по объектам армии Сирии в провинциях Латакия и Тартус, где расположены военные базы России.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся частью Израиля.

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