Россия обвинила Зеленского в отказе забрать более 600 пленных. Военная операция, день 1028-й

Житель Ялты задержан за передачу военной разведке Киева данных о передвижении военной техники в Крыму — ТАСС
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали шесть районов региона с помощью 59 боеприпасов и 22 беспилотников за прошедшие сутки. Один человек пострадал.
«Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое. Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом. За Родину, за правду», — прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова убийство Кириллова.
❗️За убийством начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве стоит Украина, которая проигрывает на поле боя, считает председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов:
«Здесь самое главное продолжать выполнять задачи специальной военной операции, и чем быстрее мы их выполним, тем быстрее все это закончится. Что касается защиты наших военнослужащих, необходимые меры принимаются и выводы будут сделаны в том числе из последнего».
По данным РБК, в поселке Глушково Курской области пенсионер копал картошку, когда в его огород прилетел снаряд ВСУ. Мужчину «зарыло по горло». Собака начала откапывать хозяина и громко лаять, что привлекло внимание российских военнослужащих. Мужчину вывезли с приграничной территории, а в его огороде образовалась огромная воронка.
Канцлер Германии Олаф Шольц после вынесения ему парламентом вотума недоверия намерен в рамках своей кампании подчеркивать осторожность Берлина в поставках оружия Украине, пишет американская газета The New York Times.
В Минобороны рассказали, что ночью средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга признал успехи РФ на фронте:
«Правда, что россияне добились некоторого постепенного продвижения на востоке. И правда, что они наступают на украинские позиции в Курской области и вокруг нее».
РИА Новости выяснило, что житель Дзержинска, раненный в результате атаки ВСУ, решил пожаловаться в комитет ООН по правам человека. Правозащитники надеются, что это поможет ему получить какую-то компенсацию.
⚡️Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации отметил, что украинский президент Владимир Зеленский отказался от предложения Венгрии о большом рождественском обмене и не захотел вернуть более 600 украинских военнопленных, показав тем самым свое нежелание двигаться к миру:
«Мы со своей стороны в тот же день передали список к обмену, однако Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года».