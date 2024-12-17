Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

Россия обвинила Зеленского в отказе забрать более 600 пленных. Военная операция, день 1028-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1028-й день

close
Станислав Красильников/РИА Новости
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинский президент Владимир Зеленский в «хамской манере» отказался забирать более 600 военнопленных в рамках предложенного Венгрией рождественского обмена. «Страна.ua» сообщила о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне. Представитель госдепа США Мэтью Миллер считает, что пересечение границы с Украиной северокорейскими солдатами, которые якобы находятся в Курской области, станет эскалацией конфликта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:58

Житель Ялты задержан за передачу военной разведке Киева данных о передвижении военной техники в Крыму — ТАСС

09:52

09:41

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали шесть районов региона с помощью 59 боеприпасов и 22 беспилотников за прошедшие сутки. Один человек пострадал.

09:31

«Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое. Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом. За Родину, за правду», — прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова убийство Кириллова.

09:24

❗️За убийством начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве стоит Украина, которая проигрывает на поле боя, считает председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов:

«Здесь самое главное продолжать выполнять задачи специальной военной операции, и чем быстрее мы их выполним, тем быстрее все это закончится. Что касается защиты наших военнослужащих, необходимые меры принимаются и выводы будут сделаны в том числе из последнего».

09:09

По данным РБК, в поселке Глушково Курской области пенсионер копал картошку, когда в его огород прилетел снаряд ВСУ. Мужчину «зарыло по горло». Собака начала откапывать хозяина и громко лаять, что привлекло внимание российских военнослужащих. Мужчину вывезли с приграничной территории, а в его огороде образовалась огромная воронка.

09:05

«Страна.ua» сообщила о взрыве в Николаеве.

09:02

08:55

Украинский телеканал ТСН сообщил о взрывах в Киевской и Черниговской областях Украины.

08:43

Канцлер Германии Олаф Шольц после вынесения ему парламентом вотума недоверия намерен в рамках своей кампании подчеркивать осторожность Берлина в поставках оружия Украине, пишет американская газета The New York Times.

08:40

В Минобороны рассказали, что ночью средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области.

08:31

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга признал успехи РФ на фронте:

«Правда, что россияне добились некоторого постепенного продвижения на востоке. И правда, что они наступают на украинские позиции в Курской области и вокруг нее».

08:23

РИА Новости выяснило, что житель Дзержинска, раненный в результате атаки ВСУ, решил пожаловаться в комитет ООН по правам человека. Правозащитники надеются, что это поможет ему получить какую-то компенсацию.

08:13

⚡️Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации отметил, что украинский президент Владимир Зеленский отказался от предложения Венгрии о большом рождественском обмене и не захотел вернуть более 600 украинских военнопленных, показав тем самым свое нежелание двигаться к миру:

«Мы со своей стороны в тот же день передали список к обмену, однако Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года».

08:07

08:03

«Страна.ua» сообщила о ночных взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1028-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Санкции против России
Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Начальник войск РХБЗ Кириллов погиб в Москве при подрыве. В убийстве подозревают Украину
СК подтвердил гибель начальника войск химзащиты генерала Кириллова в Москве
Белый дом признал успехи ВС России на Украине
В Китае казнили коррумпированного чиновника
Генералу Кириллову за день до гибели СБУ сообщила о подозрении
Прохор Шаляпин сменил профессию
Девятиклассник пытался устроить поджог в отделении почты в Ленобласти
Названы две команды, претендующие на победу в РПЛ
Новости и материалы
В Госдуме прокомментировали убийство начальника РХБЗ Кириллова
Названы причины не менять место работы
Создана ТВ-версия PSP в дизайне PlayStation 2
На московский ЦУМ подали в суд за продажу бракованных сапог Valentino
Эксперт рассказала, что ждет российский ИТ-рынок в ближайшие годы
Женщина воровала украшения с кладбища, чтобы нарядить дом к Рождеству
Российские банки повысили ставки по вкладам перед заседанием Центробанка
«АвтоВАЗ» выпустил Lada Granta в новой люксовой комплектации
Стало известно, где была заложена убившая начальника войск РХБЗ взрывчатка
Сенатор Косачев прокомментировал убийство начальника войск РХБЗ
Стас Михайлов раскрыл, как поддерживает вес после похудения
Названа профессия, спрос на которую вырос в 2024 году
Захарова отреагировала на гибель начальника войск РХБЗ в Москве
Британский премьер навестит войска королевства, несущие службу на границе с Россией
Силовики изучают видео с камер у подъезда погибшего при взрыве Кириллова
Приятель с сайта знакомств выманил у россиянки 2,7 млн рублей
Пользователи признались в бесполезности ИИ-функций Apple и Samsung
Каждый четвертый россиянин хочет уехать из мегаполиса
Все новости
Президент Южной Кореи отверг обвинения в мятеже
Фигуранты дела о поставке некачественного питания для МО пытались скрыть преступления
В США узнали о масштабном производстве наркотиков режимом Асада
Стало известно о планах Шольца по Украине после вынесения ему вотума недоверия
Частные клиники повысят цены на услуги по ДМС
Анастасия Миронова
Проституция ничем не лучше торговли органами
Переворот в Сирии и Джуд Лоу на Аллее славы: 11 главных фото недели
Просто привычка: есть ли разница между HMS и GMS для пользователя
Российские пользователи HUAWEI продолжают использовать сервисы Google
Лариса Долина и глава минобороны КНДР. Кто попал в список антироссийских санкций ЕС
Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕС сделал исключение для MOL из 15-го пакета санкций
Новый род войск, победа в СВО и производство «Орешника». Белоусов назвал 42 задачи для Минобороны
Белоусов: Минобороны в 2025 году ускорит оформление льгот военным
Что приготовить на новогодний стол – 2025: рецепты праздничных блюд от шеф-поваров
Лучшие новогодние рецепты на праздничный стол в год Змеи: от салатов и закусок до основных блюд
«Знаковый год»: Путин рассказал о ситуации в зоне СВО
Путин сообщил о переломе на поле боя в зоне СВО
Как тебе такое, Илон Маск? В России создали комплекс для охоты на Starlink
В РФ разработали систему «Калинка», позволяющую вычислять сигнал Starlink в зоне СВО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами