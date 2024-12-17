Россия обвинила Зеленского в отказе забрать более 600 пленных. Военная операция, день 1028-й

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⚡️Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации отметил, что украинский президент Владимир Зеленский отказался от предложения Венгрии о большом рождественском обмене и не захотел вернуть более 600 украинских военнопленных, показав тем самым свое нежелание двигаться к миру:

«Мы со своей стороны в тот же день передали список к обмену, однако Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года».