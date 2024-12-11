Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

ВСУ ударили по предприятию в Таганроге. Военная операция, день 1022-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1022-й день

close
Константин Михальчевский/РИА Новости
За ночь средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над Брянской областью. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что ракета атаковала промышленное предприятие в Таганроге, сгорело 14 автомобилей. По данным The New York Times, избранный президент США Дональд Трамп может разморозить активы России, чтобы пересмотреть условия выделенного администрацией Джо Байдена кредита Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:30

Арестованный за госизмену депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что Украину могут пригласить в НАТО, если она согласится снизить мобилизационный возраст, чтобы Трамп не остановил конфликт и не узнал о хищениях переданных Украине денег:

«Лично мне все предельно ясно — Госдеп готов дать «зеленую» на единоличное приглашение Украины в НАТО от Байдена в обмен на решение Зеленского снизить мобвозраст до 18 лет».

09:28

По данным СК, в Бурятии завели уголовное дело за халатность после выселения семьи участника СВО из ведомственного жилья. Накануне об этом узнал президент РФ Владимир Путин и пообещал разобраться.

09:26

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ выпустили более 30 снарядов по Белгородской области за прошедший день.

09:22

Глава украинской областной военной администрации Иван Федоров обозначил, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области произошло 268 взрывов.

09:06

Босния и Герцеговина официально не снабжает Украину вооружениями, отметил посол РФ Игорь Калабухов. Там продолжает действовать решение президиума государства о запрете поставок оружия в зону украинского конфликта. Также существует постановление Народной скупщины Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) о военном нейтралитете соответствующей части страны.

08:53

По данным The National Interest, США могут передать свои ядерные бомбы B-61 Польше или Украине в качестве ответного шага на применение Россией ракеты «Орешник» по военному заводу в Днепропетровске.

08:51

Размещение военного контингента стран НАТО на территории Украины недопустимо, поскольку таким образом Киев может вновь возродить конфликт, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

08:43

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что несколько объектов инфраструктуры повреждены после взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

08:33

Губернатор Александр Богомаз сообщил, что в Брянске из-за атаки беспилотника загорелся производственный объект:

«В настоящее время, благодаря слаженным и профессиональным действиям подразделений МЧС России по Брянской области, возгорание ликвидировано».

08:30

⚡️По данным The New York Times, Трамп может разморозить активы РФ, чем помешает США выделить Украине кредит на $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов.

08:26

Избранный президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в присвоении средств, выделяемых для помощи Украине:

«Как работает байденомика. Вы платите налоги. Я [Байден] отправляю их Украине. Они отправляют их обратно Хантеру [Байдену]. Хантер отдает их мне. Помилование Хантера».

08:23

ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах передал, что ВС РФ фактически уничтожили группировку ВСУ, которая находилась на рубеже от села Елизаветовка до населенного пункта Успеновка к югу от Курахова.

08:20

Заместитель главы муниципального образования Енакиево Александр Деменков в беседе с РИА Новости рассказал, что один из районов Енакиево в ДНР добровольно эвакуируют из-за атаки ВСУ. Для жителей организовали безопасное место с питанием.

08:15

⚡️Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью ВСУ ракетой атаковали Таганрог. В результате повреждено промышленное предприятие и 14 припаркованных неподалеку автомобилей. Глава города Светлана Камбулова добавила, что повреждения получила котельная, из-за чего 27 многоквартирных домов остались без отопления. Неисправность обещают устранить в ближайшее время.

«Город функционирует в обычном режиме. Жизнь продолжается несмотря ни на что. Вместе мы обязательно со всем справимся!», — написала Камбулова.

08:07

08:03

В Минобороны рассказали, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над Брянской областью.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1022-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
В МИД России назвали ситуацию в Сирии драматической
«Женщины, дети, старики перед танками»: как 30 лет назад ВС РФ вошли в Чечню
Российские войска встретились с «живыми щитами» еще за пределами Чечни
Стало известно о военной поддержке Украиной сирийской оппозиции
В Бурятии возбудили дело после выселения семьи участника СВО
Россиянин проник в московский торговый центр ради кражи платежного терминала
Школьник из Петербурга попал в реанимацию, выпив предложенные знакомыми таблетки
Стало известно, какой стартап самый дорогой в мире
Новости и материалы
Стало известно, сколько россиян будут работать в новогодние праздники
«АвтоВАЗ» выпустит Lada Iskra «Табаско»
На Украине заявили, что США пригласят Киев в НАТО с одним условием
В МИД упрекнули Запад за слова о правах человека после многолетних санкций против Сирии
Названо число бойцов ВСУ, взятых в плен в Курской области за все время атаки
У Юры Борисова обнаружили свыше 50 штрафов ГИБДД
Власти подконтрольной Киеву части Запорожской области сообщили о сотнях взрывов
Названа доля льготной ипотеки на первичном рынке жилья
На Украине заявили, что без поддержки США им хватит денег на половину 2025 года
Солдатам ВСУ приходится использовать садовые тачки для боеприпасов
Глава дипломатии ЕС попыталась указать Трампу, как вести себя с Россией
Названы российские цены на флагманский кроссовер FAW Bestune T90
Посол РФ заявил о нелегальных поставках боснийского оружия на Украину
В ЕС заговорили о политике сплочения граничащих с Россией стран
В Забайкалье две фуры ушли под лед из-за желания водителей сократить путь
Близкие Добрынина получат наследство только после оплаты миллионного долга
Россиян предупредили о подорожании платного обучения в 2025 году
Названа основная страна – покупатель российских моллюсков
Все новости
В США признали, что хотят превратить Грузию во вторую Украину
В Госдуме рассказали, как НАТО вербует российских граждан
В США раскрыли важность для России военных баз в Сирии
В Раде призвали Россию, США и Белоруссию решить судьбу Украины
В России ответили на вопрос о размещении войск НАТО на Украине
США готовят новые санкции против российской нефти и теневого флота. Они затронут покупателей сырья
Bloomberg: Байден перед уходом ужесточит санкции против российской нефти
Начальница Бонда и русская княгиня: лучшие роли Джуди Денч
СМИ сообщили о публичной казни родственника Асада в Сирии. Что об этом известно?
Alkhali24: повстанцы казнили родственника экс-президента Сирии Башара Асада
Путин назвал «Орешник» заменой ядерному оружию. В США нашли способ его перехватить
NI: шанс перехватить ракету «Орешник» есть только у американского ПРО THAAD
Бомж-миллиардер: в Москве задержали бездомного участника СВО
В Москве задержали бездомного, оказавшегося миллиардером и участником СВО
Юра Борисов — первый в истории россиянин с номинацией на «Золотой глобус». Как он к этому пришел?
Юра Борисов получил номинацию на «Золотой глобус» за роль в «Аноре»
Штрафы больше, скидка — меньше: сколько будут платить нарушители ПДД с 2025 года
Увеличенные штрафы за нарушения ПДД начнут действовать с 1 января 2025 года
Побег с Украины и ипотека в Подмосковье. Как сейчас живет Таисия Повалий
Певице Таисии Повалий исполнилось 60 лет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами