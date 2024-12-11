09:30

Арестованный за госизмену депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что Украину могут пригласить в НАТО, если она согласится снизить мобилизационный возраст, чтобы Трамп не остановил конфликт и не узнал о хищениях переданных Украине денег:

«Лично мне все предельно ясно — Госдеп готов дать «зеленую» на единоличное приглашение Украины в НАТО от Байдена в обмен на решение Зеленского снизить мобвозраст до 18 лет».