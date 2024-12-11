ВСУ ударили по предприятию в Таганроге. Военная операция, день 1022-й

Арестованный за госизмену депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что Украину могут пригласить в НАТО, если она согласится снизить мобилизационный возраст, чтобы Трамп не остановил конфликт и не узнал о хищениях переданных Украине денег:
«Лично мне все предельно ясно — Госдеп готов дать «зеленую» на единоличное приглашение Украины в НАТО от Байдена в обмен на решение Зеленского снизить мобвозраст до 18 лет».
По данным СК, в Бурятии завели уголовное дело за халатность после выселения семьи участника СВО из ведомственного жилья. Накануне об этом узнал президент РФ Владимир Путин и пообещал разобраться.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ выпустили более 30 снарядов по Белгородской области за прошедший день.
Глава украинской областной военной администрации Иван Федоров обозначил, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области произошло 268 взрывов.
Босния и Герцеговина официально не снабжает Украину вооружениями, отметил посол РФ Игорь Калабухов. Там продолжает действовать решение президиума государства о запрете поставок оружия в зону украинского конфликта. Также существует постановление Народной скупщины Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) о военном нейтралитете соответствующей части страны.
По данным The National Interest, США могут передать свои ядерные бомбы B-61 Польше или Украине в качестве ответного шага на применение Россией ракеты «Орешник» по военному заводу в Днепропетровске.
Размещение военного контингента стран НАТО на территории Украины недопустимо, поскольку таким образом Киев может вновь возродить конфликт, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что несколько объектов инфраструктуры повреждены после взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Губернатор Александр Богомаз сообщил, что в Брянске из-за атаки беспилотника загорелся производственный объект:
«В настоящее время, благодаря слаженным и профессиональным действиям подразделений МЧС России по Брянской области, возгорание ликвидировано».
⚡️По данным The New York Times, Трамп может разморозить активы РФ, чем помешает США выделить Украине кредит на $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов.
Избранный президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в присвоении средств, выделяемых для помощи Украине:
«Как работает байденомика. Вы платите налоги. Я [Байден] отправляю их Украине. Они отправляют их обратно Хантеру [Байдену]. Хантер отдает их мне. Помилование Хантера».
ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах передал, что ВС РФ фактически уничтожили группировку ВСУ, которая находилась на рубеже от села Елизаветовка до населенного пункта Успеновка к югу от Курахова.
Заместитель главы муниципального образования Енакиево Александр Деменков в беседе с РИА Новости рассказал, что один из районов Енакиево в ДНР добровольно эвакуируют из-за атаки ВСУ. Для жителей организовали безопасное место с питанием.
⚡️Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью ВСУ ракетой атаковали Таганрог. В результате повреждено промышленное предприятие и 14 припаркованных неподалеку автомобилей. Глава города Светлана Камбулова добавила, что повреждения получила котельная, из-за чего 27 многоквартирных домов остались без отопления. Неисправность обещают устранить в ближайшее время.
«Город функционирует в обычном режиме. Жизнь продолжается несмотря ни на что. Вместе мы обязательно со всем справимся!», — написала Камбулова.
В Минобороны рассказали, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над Брянской областью.