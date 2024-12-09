«Никто из союзников не смог защитить режим». Байден приветствует смену власти в Сирии Башар Асад с семьей в Москве, Россия дала им убежище

Утром 8 декабря сирийская оппозиция заявила о взятии Дамаска и свержении президента Башара Асада. Комментируя падение режима Асада, президент США Джо Байден заявил, что успеху повстанцев способствовало ослабление поддержки властей Сирии со стороны России, Ирана и «Хезболлы». Вашингтон готов привлекать к ответственности тех, кто, по его мнению, помогал Асаду в преступлениях против мирного населения во время гражданской войны. Россия выразила обеспокоенность ситуацией, призвав стороны к политическому урегулированию, и усилила охрану своих военных баз в Сирии. По информации российских государственных информагентств, Башар Асад в воскресенье вечером прибыл в Москву, Россия дала им убежище.

Уходящий президент США Джо Байден заявил, что союзники Башара Асада не смогли его защитить, а ослабление Ирана, «Хезболлы» и России стало решающим фактором в победе сирийской оппозиции. Байден подчеркнул важность поддержания стабильности в регионе и продолжения борьбы с ИГИЛ (организация запрещена в России), отметив, что США будут способствовать установлению независимого сирийского государства. Кроме того, США будут преследовать тех, кто поддерживал режим Асада, за преступления, включая применение химического оружия и задержания гражданских лиц.

«Асада следует привлечь к ответственности»

«Многое происходит на Ближнем Востоке. После 13 лет гражданской войны в Сирии и более полувека жесткого авторитарного правления Башара Асада и его отца, силы повстанцев заставили Асада уйти в отставку и покинуть страну, — заявил Байден в Белом доме. — Сейчас неизвестно, где он находится, но есть опасения, что он может быть в Москве. Режим Асада пал, что стало важным актом справедливости. Это исторический шанс для сирийцев построить лучшее будущее, но и момент неопределенности и рисков».

По словам Байдена, за годы войны Асада поддерживали Иран, «Хезболла» и Россия, «но за последнюю неделю их поддержка рухнула».

Байден связал это с ослаблением Ирана из-за его многолетнего конфликта с Израилем, ослаблением «Хезболлы» после недавнего прекращения огня в Ливане и «значительными потерями России в Украине». «В результате никто из союзников не смог защитить режим», — считает Байден.

Теперь Вашингтон намерен: поддерживать соседей Сирии, таких как Иордания, Ливан, Ирак и Израиль; обеспечивать стабильность в восточной Сирии и продолжать борьбу с ИГИЛ; способствовать «переходу Сирии к независимому государству под эгидой ООН с новой конституцией и правительством, представляющим всех сирийцев»; оказывать гуманитарную помощь и поддерживать восстановление страны.

Однако, по словам Байдена, США будут внимательно следить за действиями сирийских оппозиционных групп, «многие из которых имеют сомнительное прошлое».

«Этот момент рассматривается как возможность для более стабильного и процветающего Ближнего Востока, где тиран не будет заменен другим. США призывают оппозицию продемонстрировать приверженность правам человека, закону и защите меньшинств», — заявил Джо Байден.

«ИГИЛ попробует использовать любой вакуум, чтобы восстановить свои возможности. Мы не позволим этому случиться», — заверил Байден.

Асада же, по его мнению, «следует привлечь к ответственности».

Позже госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что США поддержат усилия по привлечению к ответственности тех, кто помогал Башару Асаду:

«Мы поддержим международные усилия по привлечению режима Асада и его сторонников к ответственности за зверства и злоупотребления, совершенные против сирийского народа, включая применение химического оружия и несправедливое задержание гражданских лиц».

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Россия призывает отказаться от насилия

«С крайней озабоченностью следим за драматическими событиями в Сирии», — сообщил МИД РФ 8 декабря.

МИД обратился «ко всем вовлеченным сторонам с убедительным призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем».

В связи с этим Россия находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции.

«Призываем к уважению мнений всех этноконфессиональных сил сирийского общества, поддерживаем усилия по налаживанию инклюзивного политического процесса, основанного на единогласно принятой Советом Безопасности ООН резолюции», — заявил МИД.

МИД заверил, что «принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан, находящихся в Сирии».

Российские военные базы на территории Сирии «находятся в режиме повышенной боевой готовности»: «На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет».

Падение Асада

Сирийская оппозиция, которую до взятия Дамаска называли боевиками и террористами, начала наступление на северо-западе Сирии менее двух недель назад. За несколько суток оппозиция смогла захватить провинцию Идлиб и второй по величине город страны — Алеппо. Вскоре пал еще один крупный город — Хама.

Сирийская армия несколько дней отражала атаки в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование заявило о переброске частей из Хамы — она расположена на перепутье между шоссе из разных уголков Сирии.

К вечеру 7 декабря шли бои возле Пальмиры, которую помогали освобождать ВКС РФ в 2016 году.

В ночь на 8 декабря вооруженная оппозиция почти без боя взяла столицу Сирии — Дамаск и заявила о свержении президента Асада.

Ключевую роль в наступлении сыграли группировка исламистов «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена; также запрещена в США, ЕС и Турции) и «Свободная сирийская армия», поддержанная Турцией и США.

О судьбе Башара Асада официально пока не сообщилось. 8 декабря после падения Дамаска агентство Reuters сообщало, что Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе при попытке улететь из Сирии. Позднее ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники сообщили, что политик вместе со своей семьей прибыл в Москву, Россия предоставила ему убежище.