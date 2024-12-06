«Убегают, как дети»: Лавров о встречах с европейскими дипломатами на саммите G20 Лавров в интервью Карлсону упомянул негласные контакты России и США

Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону рассказал, что после начала спецоперации на Украине европейские лидеры стали избегать общения с ним. По его словам, на саммите G20 в Рио-де-Жанейро западные представители «убегали, как дети», избегая контактов с российской делегацией. Министр отметил, что такая ситуация подрывает возможность конструктивного взаимодействия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что европейские лидеры стали избегать общения с ним после начала спецоперации на Украине.

Лавров привел пример саммита «Группы двадцати» (G20) в Рио-де-Жанейро, который состоялся в ноябре. По его словам, западные представители в ходе встречи предпочли дистанцироваться от обсуждений с российской стороной, что, по мнению министра, подрывает возможности для конструктивного взаимодействия.

«Это становится токсичным, когда кто-то видит, что со мной разговаривает американец или европеец. Европейцы вообще убегают, когда видят меня. Так было во время последнего саммита G20. Взрослые люди, но вели себя как дети. Невероятно», — сказал он.

При этом, по словам Лаврова, на международных мероприятиях некоторые американские представители приветствуют его и обмениваются несколькими фразами. На вопрос, поддерживает ли он контакт с представителями администрации президента США Джо Байдена, министр ответил, что «не хочет портить им карьеру».

Рукопожатие с Макроном

Саммит G20 прошел в середине ноября в Рио-де-Жанейро, где российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Во время саммита французский президент Эммануэль Макрон подошел к Лаврову на церемонии фотографирования, чтобы пожать ему руку. Этот момент был зафиксирован камерами, когда участники саммита выстраивались на трибуне. Макрон поднялся к третьему ряду, где стоял Лавров, и подошел к нему, чтобы обменяться рукопожатием и несколькими словами.

На пресс-конференции по итогам встречи Лавров прокомментировал этот жест, отметив, что ситуация, когда европейские лидеры избегают контактов с российскими представителями в кулуарах, является ненормальной.

«Если люди знакомы, если между странами глубокие противоречия, но где-то они сталкиваются в публичном месте, это абсолютно нормально», — сказал тогда он.

На церемонии фотографирования не присутствовали президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его итальянская коллега Джорджия Мелони. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные лидеры часто избегают совместных фотографий с Сергеем Лавровым. Так она прокомментировала отсутствие президента США Джо Байдена на снимке лидеров стран G20. В администрации Байдена объяснили его отсутствие не нежеланием фотографироваться с Лавровым, а «проблемами с логистикой».

Захарова напомнила, что раньше, когда страны, поддерживающие западную политику, не возражали против организации фотосессий с участием Лаврова, такие фотосессии проводились.

«Раньше, напомню, западники в тех форматах, где отсутствовала сопротивляемость у подмятых ими подпевал, устраивали цирк с фотографированием, например проводя его ночью, до приезда Сергея Лаврова», — отметила представитель МИД.

Подобные ситуации, по словам Захаровой, происходили и на СМИД ОБСЕ в Скопье в 2023 году. Когда организаторы придерживаются принципов нормальности, политики часто предпочитают не фотографироваться вместе, добавила она. Лавров, по ее мнению, «умеет наводить шорох».