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Политика

25 украинских БПЛА атаковали четыре региона РФ. Военная операция, день 1009-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1009-й день

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Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М «Малка» стреляют по позициям ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции

Станислав Красильников/РИА Новости
Силы ПВО за ночь уничтожили 25 украинских беспилотников над Краснодарским краем, Крымом, Брянской и Ростовской областями. SHOT сообщил о перебоях с электричеством после ночных взрывов в Киеве и области, Одесской, Днепропетровской областях и подконтрольной ВСУ части ДНР. Замглавы МИД России Сергей Рябков обозначил, что передача Украине ядерного оружия может стать шагом к эскалации конфликта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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10:20

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что ВСУ выпустили 34 боеприпаса и 27 беспилотников по территории шести районов региона за сутки.

10:15

На Украине начали постепенно отменять сигнал воздушной тревоги.

10:13

Губернатор Львовской области Украины Максим Козицкий сообщил об ударах по объектам энергетики. Он пообещал огласить детали позже.

10:09

Авторы украинских военных Telegram-каналов призвали уволить главнокомандующих сил ПВО из-за сегодняшней массированной атаки, после которой во многих регионах Украины пропал свет. Они считают, что «хороший новостей» о возобновлении подачи электроэнергии можно не ждать.

10:05

Mash выяснил, что жители Курской области возмутились выделением 15 млн рублей на украшение Курска к Новому году, так как эти деньги нужнее вынужденным переселенцам и военнослужащим в зоне СВО.

09:58

09:56

По данным EUobserver, китайские компании могут попасть в черный список 15-го пакета антироссийских санкций.

09:51

«Страна.ua» сообщила о взрывах в Ровно. В Ровенской области проблемы со светом.

09:49

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не считает мудрым решение отправлять солдат Североатлантического альянса на Украину для участия в конфликте с Россией.

09:47

Жителя города Снежного в ДНР арестовали за работу на украинские спецслужбы.

«Задержанный выполнял поручения по поджогу и видеофиксации объектов связи с целью дестабилизации социальной обстановки», — рассказали в региональном МВД.

09:43

Заявления представителей НАТО о превентивных ударах по РФ безответственны, они «пороха не нюхали», считает глава МИД Сергей Лавров.

09:26

«Страна.ua» сообщила о взрывах в Хмельницком и Харькове.

09:21

Администрация Сумской области на Украине рассказала о повреждении объекта инфраструктуры.

09:17

Власти украинского Луцка сообщили о взрывах в городе. У многих потребителей отключены свет и вода.

09:15

09:09

Генерал-лейтенант Кит Келлог, которого Дональд Трамп назначил помощником и специальным посланником по Украине и России, заявил, что готов отстаивать интересы США путем продвижения концепции «мира через силу»:

«Работать на президента Трампа было привилегией моей жизни, и я с нетерпением жду неутомимой работы для обеспечения мира через силу, отстаивая интересы Америки. Я готов к этому со всей преданностью и самоотдачей, которой это заслуживает».

09:07

«Страна.ua» пишет о взрывах в Киеве и Виннице.

09:04

Жителей украинского Николаева попросили спуститься в укрытия.

08:57

В Киеве и Вышгороде объявили ракетную тревогу.

08:55

«Страна.ua» сообщила о взрывах в Одессе.

08:53

«Страна.ua» пишет о взрывах в Луцке, Ровно, Кропивницком, Харькове и Сумах.

08:51

❗️Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что по территории страны идет массированная ракетная атака якобы по объектам энергетики, в связи с чем введены экстренные отключения света во всех регионах.

08:46

Советник Зеленского Дмитрий Литвин считает, что бессмысленно снижать возраст мобилизации на Украине:

«Не имеет смысла призывать Украину снизить призывной возраст, предположительно для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее объявленное оборудование не поступает вовремя. Из-за этих задержек у Украины не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат».

08:42

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что из-за его политики украинцы хотят уехать из страны:
<>i«Самое большое преступление, которое совершил Зеленский, — это заставил миллионы украинцев разувериться в своей стране и мечтать уехать».

08:38

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления, замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в разговоре с журналом «Военные комиссариаты России» обозначил, что добровольческие отряды «Барс» получили в этом году на вооружение гаубицы, станции РЭБ, огнеметы и вездеходы.

08:33

08:24

Замглавы МИД России Сергей Рябков в беседе с РИА Новости заявил, что передача Киеву ядерного оружия может стать шагом к эскалации:

«Подобный шаг означал бы не просто слом всей той системы в сфере нераспространения и контроля над вооружениями, которая еще сохраняется вопреки деструктивному курсу США, но это был бы крупнейший шаг к дальнейшему и совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта».

08:17

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал, что два района региона подверглись массированной атаке беспилотников:

«В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во двор частного домовладения, в помещении разбиты окна. К сожалению, пострадала хозяйка дома. Медики оказали ей помощь, от госпитализации женщина отказалась. Также в одном из дворов поврежден автомобиль».

Кондратьев добавил, что в хуторе Чигрина Красноармейского района осколками беспилотника поврежден дом. Погибших и пострадавших нет.

08:11

SHOT пишет, что в Киеве и области, Одесской и Днепропетровской областях Украины, в подконтрольной ВСУ части ДНР перебои с электричеством после ночных взрывов. «Укрэнерго» ввело экстренные отключения света.

08:07

08:03

⚡️В Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над Краснодарским краем, три над Крымом, шесть над Брянской областью и два над Ростовской.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1009-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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