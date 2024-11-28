25 украинских БПЛА атаковали четыре региона РФ. Военная операция, день 1009-й

09:09

Генерал-лейтенант Кит Келлог, которого Дональд Трамп назначил помощником и специальным посланником по Украине и России, заявил, что готов отстаивать интересы США путем продвижения концепции «мира через силу»:

«Работать на президента Трампа было привилегией моей жизни, и я с нетерпением жду неутомимой работы для обеспечения мира через силу, отстаивая интересы Америки. Я готов к этому со всей преданностью и самоотдачей, которой это заслуживает».