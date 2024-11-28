25 украинских БПЛА атаковали четыре региона РФ. Военная операция, день 1009-й

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что ВСУ выпустили 34 боеприпаса и 27 беспилотников по территории шести районов региона за сутки.
Губернатор Львовской области Украины Максим Козицкий сообщил об ударах по объектам энергетики. Он пообещал огласить детали позже.
Авторы украинских военных Telegram-каналов призвали уволить главнокомандующих сил ПВО из-за сегодняшней массированной атаки, после которой во многих регионах Украины пропал свет. Они считают, что «хороший новостей» о возобновлении подачи электроэнергии можно не ждать.
Mash выяснил, что жители Курской области возмутились выделением 15 млн рублей на украшение Курска к Новому году, так как эти деньги нужнее вынужденным переселенцам и военнослужащим в зоне СВО.
По данным EUobserver, китайские компании могут попасть в черный список 15-го пакета антироссийских санкций.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не считает мудрым решение отправлять солдат Североатлантического альянса на Украину для участия в конфликте с Россией.
Жителя города Снежного в ДНР арестовали за работу на украинские спецслужбы.
«Задержанный выполнял поручения по поджогу и видеофиксации объектов связи с целью дестабилизации социальной обстановки», — рассказали в региональном МВД.
Заявления представителей НАТО о превентивных ударах по РФ безответственны, они «пороха не нюхали», считает глава МИД Сергей Лавров.
Власти украинского Луцка сообщили о взрывах в городе. У многих потребителей отключены свет и вода.
Генерал-лейтенант Кит Келлог, которого Дональд Трамп назначил помощником и специальным посланником по Украине и России, заявил, что готов отстаивать интересы США путем продвижения концепции «мира через силу»:
«Работать на президента Трампа было привилегией моей жизни, и я с нетерпением жду неутомимой работы для обеспечения мира через силу, отстаивая интересы Америки. Я готов к этому со всей преданностью и самоотдачей, которой это заслуживает».
❗️Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что по территории страны идет массированная ракетная атака якобы по объектам энергетики, в связи с чем введены экстренные отключения света во всех регионах.
Советник Зеленского Дмитрий Литвин считает, что бессмысленно снижать возраст мобилизации на Украине:
«Не имеет смысла призывать Украину снизить призывной возраст, предположительно для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее объявленное оборудование не поступает вовремя. Из-за этих задержек у Украины не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат».
Депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что из-за его политики украинцы хотят уехать из страны:
<>i«Самое большое преступление, которое совершил Зеленский, — это заставил миллионы украинцев разувериться в своей стране и мечтать уехать».
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления, замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в разговоре с журналом «Военные комиссариаты России» обозначил, что добровольческие отряды «Барс» получили в этом году на вооружение гаубицы, станции РЭБ, огнеметы и вездеходы.
Замглавы МИД России Сергей Рябков в беседе с РИА Новости заявил, что передача Киеву ядерного оружия может стать шагом к эскалации:
«Подобный шаг означал бы не просто слом всей той системы в сфере нераспространения и контроля над вооружениями, которая еще сохраняется вопреки деструктивному курсу США, но это был бы крупнейший шаг к дальнейшему и совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта».
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал, что два района региона подверглись массированной атаке беспилотников:
«В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во двор частного домовладения, в помещении разбиты окна. К сожалению, пострадала хозяйка дома. Медики оказали ей помощь, от госпитализации женщина отказалась. Также в одном из дворов поврежден автомобиль».
Кондратьев добавил, что в хуторе Чигрина Красноармейского района осколками беспилотника поврежден дом. Погибших и пострадавших нет.
SHOT пишет, что в Киеве и области, Одесской и Днепропетровской областях Украины, в подконтрольной ВСУ части ДНР перебои с электричеством после ночных взрывов. «Укрэнерго» ввело экстренные отключения света.
⚡️В Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над Краснодарским краем, три над Крымом, шесть над Брянской областью и два над Ростовской.