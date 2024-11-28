«Решать будет 80-летний ветеран»: чего ждать от нового спецпосланника США по Украине? Посланник Трампа по Украине Келлог намерен продвигать мир через силу

Избранный президент США Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога помощником главы государства и специальным посланником по Украине и России. Келлог уже заявил, что готов отстаивать интересы США путем продвижения концепции «мира через силу». Как он предлагает решить конфликт на Украине, какую роль будет играть в урегулировании и какое значение может иметь его возраст — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Дональд Трамп выразил уверенность, что вместе с Келлогом ему удастся достичь безопасности и «мира посредством силы». Сам генерал-лейтенант Келлог уже заявил, что с нетерпением ждет «неутомимой работы для обеспечения мира через силу, отстаивая интересы Америки».

Джозеф Кит Келлог-младший родился 12 мая 1944 года, то есть играть главную роль в попытках урегулировать украинский конфликт будет ветеран, преодолевший в своей жизни 80-летний рубеж.

Разумеется, на фоне самого Трампа (78 лет) Кит Келлог не выглядит слишком старым, но, как бы там ни было, начиная с 80-летнего возраста у человека происходят серьезные изменения как в физическом, так и в психологическом плане. Важные функции организма существенно снижаются, ослабевают память, внимание, способность мыслить, анализировать. Остается только надеяться, что все эти явления миновали Кита Келлога, и он в своей жизни придерживается принципа «буду вечно молодым».

Как хотят «давить» на Москву и Киев?

Что касается мирного плана по Украине, в разработке которого участвовал Кит Келлог, то он, по мнению многих специалистов, выглядит и достаточно просто, и местами даже вполне реалистично. Для начала отметим, что у Соединенных Штатов есть весьма действенные рычаги воздействия как на Украину, так и на Россию.

Как известно, сегодня украинский президент Владимир Зеленский демонстрирует непоколебимую решимость сражаться до последнего солдата за каждый квадратный метр территории своего государства. Однако такая твердая позиция с необыкновенной легкостью может быть преодолена прекращением поставок вооружения, военной и специальной техники и приостановкой финансирования со стороны США. В этом случае от неуступчивости и непреклонности Зеленского и его ближайшего окружения в течение суток не останется и следа.

Пока же в Киеве твердят, что начало переговоров возможно, если ситуация на фронтах будет возвращена как минимум на состояние до начала СВО. И это, по мнению украинских политиков, будет отправной точкой для последующего урегулирования.

Выгодные переговорные позиции (а их создание предусматривается, опять-таки, до начала возможных переговоров), по мнению Киева, заключаются в приглашении Украины в НАТО, увеличении военной поддержки без ограничения боевого применения вооружений и в формировании пакета неядерного сдерживания.

Есть у Соединенных Штатов, как полагают в формирующейся администрации Белого дома, и не менее действенные рычаги воздействия и на Москву, причем как финансово-экономического плана (в этом плане далеко не все Вашингтоном введено в действие), так и сугубо военного.

Несогласие Кремля с мирным планом Дональда Трампа предполагается преодолеть возможностью резкого увеличения поставок вооружения и военной техники Украине, в том числе предоставления Киеву ракет с дальностью стрельбы в несколько тысяч километров (к примеру, ракет «Томагавк», и об этом уже давно ведутся разговоры).

Чей план?

План Келлога (а скорее всего, это тезисы самого Трампа) предполагает, что перед началом каких-либо переговоров будет достигнуто прекращение огня. Также на этот момент планируется фиксация линии боевого соприкосновения. Для смягчения позиции Кремля предлагается отложить вступление Украины в альянс и сформировать гарантии безопасности для Киева (в чем они будут заключаться и кто будет гарантом, пока не совсем ясно).

Вряд ли Келлог будет играть принципиальную роль в гипотетических переговорах и принимать основные решения по стержневым вопросам урегулирования. По любому резкому изменению ситуации в ходе переговоров он будет связываться с президентом США и уточнять свою позицию с учетом мнения главы государства. И вряд ли будет по-другому.

Так что если Кит Келлог даже и заснет в силу возраста на переговорах, то из Вашингтона его в нужный момент времени разбудят, и на столе у него окажется лист бумаги с необходимыми фразами.

Наконец, что касается такого пустяка как отсутствие в расписании администрации Белого дома должности помощника главы государства и специального посланника по Украине и России, так эта проблема преодолевается одним росчерком пера президента США.

В заключение отметим, что какие-либо реальные шаги в направлении мирного урегулирования конфликта на Украине вряд ли будут предприняты до 20 января 2025 года, то есть до официального вступления в должность Дональда Трампа. А к тому времени положение на фронтах СВО может существенным образом сказаться на содержании тезисов плана Келлога. И как бы американской стороне не пришлось их радикально откорректировать.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).