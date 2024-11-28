««Орешник» как метеорит падает». Путин раскрыл новые подробности о российской ракете Путин об ударах по центрам принятия решений: в течение дня все возможно

Президент России Владимир Путин совершил двухдневный визит в Казахстан, в рамках которого провел переговоры с лидером республики Касым-Жомартом Токаевым. По итогам поездки он дал пресс-конференцию, однако большую часть времени рассуждал о возможных сценариях СВО, хвалил продемонстрированный недавно «Орешник» и вновь говорил о готовности Москвы к переговорам, но — на своих условиях.

На пресс-конференции в Казахстане президент России Владимир Путин заявил, что центры принятия решений на Украине могут стать целью для поражения ракетной системой «Орешник». Он подчеркнул, что Генштаб и Минобороны подбирают соответствующие объекты и ими могут быть не только военные и оборонно-промышленные предприятия.

Журналист газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников задал Путину уточняющий вопрос о том, о каких объектах может идти речь.

«В советское время была такая шутка по поводу прогноза погоды. Вот прогноз такой: сегодня в течение дня — все возможно», — ответил Путин.

Он отметил также, что Россия отреагирует на все удары ВСУ, а характер ответа будет зависеть от масштаба цели.

«Конечно, мы будем отвечать на такие акты агрессии (удары со стороны Украины. — «Газета.Ru».) в отношении Российской Федерации. Как и когда, каким оружием — это будет зависеть от тех объектов поражения, которые будет выбирать Генеральный штаб министерства обороны», — добавил президент.

Метеорит в мире оружия

Путин рассказал, что в случае массированного применения ракет «Орешник» в одном ударе его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия. Они способны поразить даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты. Все находящееся в эпицентре взрыва разделяется на элементарные частицы и тут же превращается в пыль.

По словам президента, температура поражающих элементов «Орешника» достигает 4 тыс.°C.

«Как метеорит падает. Мы же знаем в истории, где падали метеориты и какие были последствия <...>Тунгусский метеорит вон к чему привел», — напомнил Путин.

При этом он добавил, что систему можно сделать еще более мощной, увеличив силу удара. В то же время оружием массового поражения «Орешник» не является.

«Новейшая гиперзвуковая ударная система «Орешник» в неядерном исполнении. Мы вынуждены были пойти на ее испытание в боевых условиях — именно вынуждены, — как я уже сказал, в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей ракетами ATACMS и Storm Shadow. Аналогов «Орешника» в мире, конечно, нет. И, думаю, подобные аналоги появятся не скоро», — заключил Путин.

Всегда готовы

Президент в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной . Условия, по его словам, которые были озвучены в выступлении перед руководством МИД в июне 2024 года, не изменились.

Путин уточнил, что летом ставил киевскому режиму не условия для переговоров, а «условия мира» . Речь шла о выводе украинских военных из Донбасса и Новороссии, а также отказе Киева от вступления в НАТО.

«Я не говорил, что предварительные условия для начала переговоров такие. Я просто говорил о наших условиях мира. На мой взгляд, условия мира, долгосрочного, устойчивого, могли быть такими, такими и такими. <…> Повторить больше нечего», — отметил он.

Президент подчеркнул, что готов и к диалогу с США, в том числе с будущей администрацией, а также с лидерами стран Евросоюза.

«Надеюсь, что все-таки это когда-то пройдет, и отношения с Европой в целом, с отдельными государствами европейскими, у нас восстановятся, в этом заинтересованы и Россия, и наши европейские партнеры. Они не меньше, если не больше», — добавил Путин.