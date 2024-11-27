Байден просит конгресс выделить $24 млрд Украине. Военная операция, день 1008-й

Две воздушные цели сбиты над Черным морем в Севастополе при отражении атаки со стороны ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Власти Белгородской области купили 12 автомобилей «Урал» для подразделений «БАРС» и «Орлан», сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
11 человек ранены в результате обстрелов подконтрольной Украине части Херсонской области за сутки, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
69 населенных пунктов Херсонской области остаются без света, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Два человека ранены в результате атаки Киева беспилотниками, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Пять военнослужащих ВСУ уничтожены в лесу Курской области, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Запорожская область полностью обесточена из-за повреждения ЛЭП, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Украинский кризис очень далек от политико-дипломатического урегулирования, о чем говорит ситуация на поле боя, заявил в интервью «Российской газете» глава МИД РФ Сергей Лавров.
Илон Маск отрицательно отреагировал на информацию о том, что Джо Байден запросил у конгресса $24 млрд на дополнительную военную помощь Украине и восполнение американских запасов вооружений взамен переданных ранее Украине.
«Это не нормально», — написал Маск в социальной сети X.
Президент США Джо Байден направил в конгресс негласный запрос на выделение дополнительных $24 млрд для помощи Украине и пополнения оружейных запасов американской армии взамен уже переданных Киеву, пишет Politico со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении издания.
🔴 10 дронов было уничтожено над Ростовской областью, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
По его данным, пострадавших и разрушений нет.
🔴 За ночь перехвачены и уничтожены 22 украинских БПЛА над Ростовской, Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской и Смоленской областями, сообщили в Минобороны РФ.