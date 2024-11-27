Байден просит конгресс выделить $24 млрд Украине. Военная операция, день 1008-й

За ночь над регионами РФ перехвачены и уничтожены 22 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. 10 дронов сбили над Ростовской областью. Президент США Джо Байден направил в конгресс запрос на выделение $24 млрд для помощи Украине, пишет Politico. Украинский кризис очень далек от политико-дипломатического урегулирования, о чем говорит ситуация на поле боя, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Газета.Ru» ведет хронику событий.