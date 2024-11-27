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Политика

Байден просит конгресс выделить $24 млрд Украине. Военная операция, день 1008-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1008-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
За ночь над регионами РФ перехвачены и уничтожены 22 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. 10 дронов сбили над Ростовской областью. Президент США Джо Байден направил в конгресс запрос на выделение $24 млрд для помощи Украине, пишет Politico. Украинский кризис очень далек от политико-дипломатического урегулирования, о чем говорит ситуация на поле боя, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
09:46

Две воздушные цели сбиты над Черным морем в Севастополе при отражении атаки со стороны ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

09:42

Власти Белгородской области купили 12 автомобилей «Урал» для подразделений «БАРС» и «Орлан», сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

09:31

11 человек ранены в результате обстрелов подконтрольной Украине части Херсонской области за сутки, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

09:16

08:53

69 населенных пунктов Херсонской области остаются без света, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

08:41

Два человека ранены в результате атаки Киева беспилотниками, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

08:36

Пять военнослужащих ВСУ уничтожены в лесу Курской области, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

08:26

Запорожская область полностью обесточена из-за повреждения ЛЭП, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

08:21

Украинский кризис очень далек от политико-дипломатического урегулирования, о чем говорит ситуация на поле боя, заявил в интервью «Российской газете» глава МИД РФ Сергей Лавров.

08:14

Илон Маск отрицательно отреагировал на информацию о том, что Джо Байден запросил у конгресса $24 млрд на дополнительную военную помощь Украине и восполнение американских запасов вооружений взамен переданных ранее Украине.

«Это не нормально», — написал Маск в социальной сети X.

08:12

Президент США Джо Байден направил в конгресс негласный запрос на выделение дополнительных $24 млрд для помощи Украине и пополнения оружейных запасов американской армии взамен уже переданных Киеву, пишет Politico со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении издания.

08:09

🔴 10 дронов было уничтожено над Ростовской областью, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

По его данным, пострадавших и разрушений нет.

08:04

🔴 За ночь перехвачены и уничтожены 22 украинских БПЛА над Ростовской, Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской и Смоленской областями, сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1008-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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