Российские власти не планируют проводить мобилизацию. Военная операция, день 1004-й

❗️ Средства ПВО уничтожили один украинский беспилотный летательный аппарат над Крымом, сообщили в Минобороны России.
Президент США Джо Байден и французский лидер Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине, а также на Ближнем Востоке, сообщил Белый дом по итогам переговоров.
Граждане России «очень активно» подписывают контракты с Минобороны, таких людей «очень много» — сотни ежедневно, заявил «РИА Новости» представитель российского президента Дмитрий Песков.
«О мобилизации речи никакой не ведется <...>. Какой-либо потребности, потребности в том, чтобы говорить сейчас о мобилизации, нет», — сказал он.
Вооруженные силы Украины перебросили в Часов Яр резервные силы из числа элитных подразделений для удержания обороны в районе Часовояровского огнеупорного комбината. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.