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Политика

Российские власти не планируют проводить мобилизацию. Военная операция, день 1004-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1004-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
Речи о проведении в России мобилизации не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Украинская армия перебросила в Часов Яр резервные силы из числа элитных подразделений для обороны в районе Часовояровского огнеупорного комбината, сообщили ТАСС в силовых структурах. Президент США Байден после испытания российской ракетной системы «Орешник» обсудил развитие событий на Украине с коллегой из Франции Макроном, сообщает Белый дом. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:43

8:38

❗️ Средства ПВО уничтожили один украинский беспилотный летательный аппарат над Крымом, сообщили в Минобороны России.

8:21

Президент США Джо Байден и французский лидер Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине, а также на Ближнем Востоке, сообщил Белый дом по итогам переговоров.

8:12

Граждане России «очень активно» подписывают контракты с Минобороны, таких людей «очень много» — сотни ежедневно, заявил «РИА Новости» представитель российского президента Дмитрий Песков.

«О мобилизации речи никакой не ведется <...>. Какой-либо потребности, потребности в том, чтобы говорить сейчас о мобилизации, нет», — сказал он.

8:05

Вооруженные силы Украины перебросили в Часов Яр резервные силы из числа элитных подразделений для удержания обороны в районе Часовояровского огнеупорного комбината. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1004-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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