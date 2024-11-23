Российские власти не планируют проводить мобилизацию. Военная операция, день 1004-й Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1004-й день

Речи о проведении в России мобилизации не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Украинская армия перебросила в Часов Яр резервные силы из числа элитных подразделений для обороны в районе Часовояровского огнеупорного комбината, сообщили ТАСС в силовых структурах. Президент США Байден после испытания российской ракетной системы «Орешник» обсудил развитие событий на Украине с коллегой из Франции Макроном, сообщает Белый дом. «Газета.Ru» ведет хронику событий.