Победа оппозиции: президентом Абхазии станет Аслан Бжания

На выборах президента Абхазии победу одержал оппозиционный политик и бывший глава службы Госпезопасности Аслан Бжания. По предварительным данным, он победил с 56,5% голосов, заявил председатель Центризбиркома республики Тамаз Гогия.

«Считать избранным президентом Республики Абхазия Бжанию Аслана Георгиевича, набравшего 53 тыс. 741 голос избирателей, что составляет 56,5% голосов избирателей», — рассказал он журналистам.

Окончательные результаты будут объявлены 24 марта, в этот же день пройдет пресс-конференция Бжании. В ЦИК республики заявили, что нарушений и фальсификаций при голосовании выявлено не было. Явка избирателей составила 71,56%.

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Бжанию уже поздравили его основной соперник на выборах министр экономики Адгур Ардзинба и исполняющий обязанности президента премьер-министр Валерий Бганба.

Ардзинба, согласно данным ЦИК, получил 35,44%. Он также выразил готовность продолжить работу для воплощения своих идей.

«Что касается меня как кандидата в президенты: все те идеи, о которых говорили во время предвыборной кампании <...> на благо Абхазии будут реализовываться», — цитирует его слова ТАСС.

Третий кандидат Леонид Дзапшба набрал 2,22%. В течение 30 дней со дня официального объявления результатов состоится инаугурация нового президента Абхазии.

Повторные выборы в Абхазии стали результатом протестов, прокатившихся по республике в начале этого года. Оппозиция требовала отмены результатов выборов президента, которые состоялись в сентябре 2019 года. По их итогам на второй срок переизбрался Рауль Хаджимба, получив 47,39% голосов. Его основной соперник лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния заручился поддержкой 46,17% избирателей и потребовал пересмотра результатов голосования. Однако Верховный суд республики признал результаты действующими.

В накаленной обстановке проходила и сама предвыборная кампания — 2019. Еще с мая у здания парламента проходили акции протеста против президента, который избирался на второй срок. В Сухуме из-за митингов прекратил движение общественный транспорт. Сам Хаджимба заявлял о попытке госпереворота.

В январе ситуация накалилась, митинги усилились. Успехом завершился штурм протестующими администрации президента.

Акции протеста формально были связаны с делом об убийстве трех человек в Сухуме, которое произошло осенью 2019 года. Тогда неизвестные расстреляли двух криминальных авторитетов Алхаса Авидзбу и Астамура Шамбу, также в результате нападения погибла официантка ресторана «Сан-Ремо». Волну протестов вызвала возможная причастность к протестам сотрудника охраны президента.

После штурма администрации главы государства парламент республики принял обращение к президенту с призывом к добровольной отставке для стабилизации ситуации в стране. Ответное заявление Хаджимбы зачитал собравшимся у государственной дачи президента бывший премьер-министр республики Сергей Шамба.

«Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране», — процитировал он слова президента.

Изначально Хаджимба отказывался уходить со своего поста и призывал протестующих к диалогу, но после приезда в Сухум Владислава Суркова, который на тот момент занимал пост помощника президента России, изменил свое решение.

Ни Хаджимба, ни Квициния на повторные выборы свои кандидатуры не выдвинули. Оппозиционный лагерь возглавил Аслан Бжания — неформальный лидер оппозиции. На выборах в сентябре он не смог принять участие по состоянию здоровья. У Бжании была диагностирована пневмония, однако сам политик утверждает, что его отравили.

В начале марта, незадолго до повторных выборов, Бжания снова попал в больницу. Ему стало плохо по пути из Сочи. Бжания был госпитализирован, 3 марта он вышел из комы. Представитель его штаба со ссылкой на генпрокуратуру утверждала, что его могли отравить. Из больницы Бжания был выписан 11 марта.