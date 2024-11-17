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Политика

Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море. Военная операция, день 998-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 998-й день

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Подготовка расчетов ПТУР 30-й мотострелковой бригады ЦВО

Евгений Биятов/РИА Новости
За ночь уничтожены два украинских дрона над территорией Белгородской области и четыре безэкипажных катера в Черном море, рассказали в Минобороны. БПЛА ударил по заводском цеху в Удмуртии, заявил глава региона Александр Бречалов. Взрывы произошли в Киеве, Николаеве и Харькове, сообщили местные власти. Президент США Джо Байден на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Перу осудил размещение «тысяч военнослужащих» КНДР в России, заявили в Белом доме. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
09:09

Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры по всей территории Украины, введены экстренные отключения электроэнергии — министр энергетики Украины Герман Галущенко

08:53

🔴 Взрывы произошли во Львовской области – «Страна»

08:51

Два человека ранены в Киеве – мэр Виталий Кличко

08:50

🔴 Взрывы произошли в Винницкой, Ивано-Франковской области и Ровно – «Страна»

08:43

Весь электротранспорт в Одессе не работает – мэр города Геннадий Труханов

08:34

В Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях применяются экстренные отключения энергоснабжения — «Укрэнерго»

08:29

Польша подняла боевую авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине — оперативное командование польской армии в соцсети Х

08:26

В Одессе частично пропало электро- и водоснабжение – мэр Геннадий Труханов

08:22

🔴 В Одессе, Днепре, Кривом Роге и Запорожье произошли взрывы – «Страна»

08:18

08:14

🔴 Взрывы произошли в Киеве, Николаеве и Харькове, сообщили местные власти.

08:11

🔴 Один человек ранен в результате атаки БПЛА по заводском цеху в Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов.

08:07

🔴 За ночь уничтожены два украинских дрона над территорией Белгородской области и четыре безэкипажных катера в Черном море, сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 998-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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