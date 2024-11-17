Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море. Военная операция, день 998-й Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 998-й день

За ночь уничтожены два украинских дрона над территорией Белгородской области и четыре безэкипажных катера в Черном море, рассказали в Минобороны. БПЛА ударил по заводском цеху в Удмуртии, заявил глава региона Александр Бречалов. Взрывы произошли в Киеве, Николаеве и Харькове, сообщили местные власти. Президент США Джо Байден на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Перу осудил размещение «тысяч военнослужащих» КНДР в России, заявили в Белом доме. «Газета.Ru» ведет хронику событий.