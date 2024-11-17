Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море. Военная операция, день 998-й

Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры по всей территории Украины, введены экстренные отключения электроэнергии — министр энергетики Украины Герман Галущенко
В Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях применяются экстренные отключения энергоснабжения — «Укрэнерго»
Польша подняла боевую авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине — оперативное командование польской армии в соцсети Х
🔴 Один человек ранен в результате атаки БПЛА по заводском цеху в Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов.
🔴 За ночь уничтожены два украинских дрона над территорией Белгородской области и четыре безэкипажных катера в Черном море, сообщили в Минобороны РФ.