ВС РФ взяли под контроль Вознесенку в ДНР. Военная операция, день 995-й

12:09

Брифинг Минобороны о ситуации в зоне СВО:

— в зоне действия группировки войск «Север» потери ВСУ составили до 80-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей;

— в зоне действия группировки войск «Запад» противник потерял до 570-ти военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, семь автомобилей, две 122 мм гаубицы Д-30, четыре станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Квертус», станцию радиоэлектронной разведки «Пластун». Уничтожены три полевых склада с боеприпасами;

— в зоне действия «Южной» группировки войск потери противника составили до 655-ти военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм САУ «Braveheart», 155 мм САУ «Krab», 155 мм гаубица М777 и 105 мм орудие М119, две 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун» и два склада с боеприпасами;

— группировка войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Вознесенка в ДНР. Противник потерял свыше 485-ти военнослужащих, боевую машину пехоты «Marder», пять боевых бронированных машин «Казак», боевую бронированную машину «Kirpi», пять автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, две 152 мм гаубицы «Мста-Б», 122 мм САУ «Гвоздика» и две 122 мм гаубицы Д-30;

— в зоне действия группировки войск «Восток» потери противника составили до 145-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей;

— в зоне действия группировки войск «Днепр» потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, семь автомобилей и 152 мм орудие Д-20.