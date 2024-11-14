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Политика

ВС РФ взяли под контроль Вознесенку в ДНР. Военная операция, день 995-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 995-й день

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Алексей Коновалов/ТАСС
ВС РФ взяли под контроль Вознесенку. Киев эвакуировал 16 населенных пунктов в подконтрольной ему части ДНР. Кандидат в постпреды США при ООН Элис Стефаник, которая раньше была сторонником передачи Украине масштабной военной помощи, поменяла свое мнение и начала поддерживать политику Дональда Трампа. Суд оштрафовал иноагента Noize MC* на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Российский Красный Крест нашел около 1200 человек, которые перестали выходить на связь после атаки ВСУ на Курскую область. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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14:17

Военкор Евгений Лисицын в Telegram-канале написал, что военнослужащий Александр из Якутии 17 дней провел в окопе в зоне СВО. У него загноилась нога, для предотвращения дальнейшего заражения он решил ампутировать конечность, однако его сослуживцы отказались это делать. Тогда мужчина сам себе отрезал ногу ножом

14:14

Сотрудники ФСБ и МВД нашли в Мариуполе тайник ВСУ с тремя тоннами ингредиентов для изготовления наркотиков. По данным ведомства, в схроне нашли прекурсоры, которые использовали батальоны ВСУ. Изготовленные наркотики по каналам контрабанды поставляли на территорию России.

13:47

По данным The New York Times, Украина может согласиться на заморозку конфликта по линии фронта и ускоренный график переговоров с Россией. При этом Киев должен получить гарантии безопасности.

13:43

«Страна.ua» выяснила, что в Полтавской области ночью загорелся промышленный объект после взрывов.

13:40

ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что ВС РФ близки к охвату крупного укрепрайона ВСУ в Великой Новоселке в ДНР.

13:38

Брифинг Минобороны о ситуации в Курской области:

— группировка войск «Север» нанесла поражение формированиям ВСУ;

— ВС РФ ударили по скоплениям противника в Курской области и в Сумской области Украины;

— за сутки потери ВСУ составили до 430 военнослужащих, уничтожены десять танков, две боевые машины пехоты, 19 боевых бронированных машин, 33 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», семь орудий полевой артиллерии, в том числе две 155 мм САУ «Богдана», две 122 мм гаубицы Д-30 и 105 мм орудие М101.

13:34

Конгрессмен-республиканец от Флориды Майк Уолц подтвердил, что Трамп намерен побудить Россию и Украину к переговорам для прекращения боевых действий. Избранный президент якобы не заинтересован в продолжении конфликта.

13:30

СК завел уголовное дело по факту атаки украинского беспилотника в Курской области, в результате чего пострадал местный житель.

По данным следствия, 6 августа солдаты ВСУ, находившиеся в селе Гуево Суджанского района, атаковали легковой автомобиль с помощью беспилотника с взрывчаткой. Рядом с машиной находился мирный житель, который получил ранение в результате случившегося.

13:14

❗️ВС РФ ведут боевую работу, чтобы закрепиться на окраинах Купянска Харьковской области, наступают к северо-востоку и юго-востоку от города, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

13:12

В Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу.

12:52

Спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин в ответ на предложение отправить на фронт военкомов заявил, что среди 36 тысяч сотрудников военкоматов 7 тысяч человек гражданские, 3 тысячи женщин, также есть «достаточно много» ограниченно годных.

12:49

По данным Bloomberg, Южная Корея может отказаться от намерения поставлять оружие Украине из-за победы Трампа, им нужно сначала понять его позицию.

12:39

Беспилотник ударил по автомобилю на дороге между Новодружеском и Приволье в ЛНР, погибла женщина, ранен мужчина.

12:37

Власти ЛНР сообщили, что в Лисичанске погибла пенсионерка в результате прямого попадания украинского снаряда в один из домов.

12:34

ФСБ арестовала россиянку в Херсонской области за денежные переводы ВСУ.

12:32

Спецслужбы Украины оставляют на взятых под контроль российскими войсками территориях Донбасса свою агентуру, ФСБ противодействует этому, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

12:19

❗️Mash выяснил, что главу Кореневского района Курской области Марину Дегтяреву отправили в отставку, так как она плохо организовала эвакуацию местных жителей.

12:15

В Минобороны рассказали, что ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
 
Средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 78 беспилотников.

12:09

Брифинг Минобороны о ситуации в зоне СВО:

— в зоне действия группировки войск «Север» потери ВСУ составили до 80-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей;

— в зоне действия группировки войск «Запад» противник потерял до 570-ти военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, семь автомобилей, две 122 мм гаубицы Д-30, четыре станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Квертус», станцию радиоэлектронной разведки «Пластун». Уничтожены три полевых склада с боеприпасами;

— в зоне действия «Южной» группировки войск потери противника составили до 655-ти военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 13 автомобилей, 155 мм САУ «Braveheart», 155 мм САУ «Krab», 155 мм гаубица М777 и 105 мм орудие М119, две 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», станция радиоэлектронной разведки «Пластун» и два склада с боеприпасами;

— группировка войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Вознесенка в ДНР. Противник потерял свыше 485-ти военнослужащих, боевую машину пехоты «Marder», пять боевых бронированных машин «Казак», боевую бронированную машину «Kirpi», пять автомобилей, 155 мм гаубицу М777, 152 мм орудие Д-20, две 152 мм гаубицы «Мста-Б», 122 мм САУ «Гвоздика» и две 122 мм гаубицы Д-30;

— в зоне действия группировки войск «Восток» потери противника составили до 145-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей;

— в зоне действия группировки войск «Днепр» потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, семь автомобилей и 152 мм орудие Д-20.

12:02

⚡️Российский Красный Крест нашел около 1,2 тысячи жителей Курской области, которые перестали выходить на связь после попытки прорыва границы со стороны ВСУ.

12:00

11:58

Euractiv пишет, что, несмотря на антироссийские санкции, нефтегазовый сектор РФ остается «поразительно устойчивым», а экономика растет два года подряд.

11:56

Подоляк отметил, что во время конфликта Украина не будет проводить выборы президента.

11:54

Киев может предложить Трампу частичную замену военного контингента США, а также совместную разработку полезных ископаемых, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете La Repubblica:

«Мы повысили военную подготовку и можем предложить Трампу частичную замену американского контингента в разных регионах, в первую очередь в Европе».

11:38

❗️Президент РФ Владимир Путин увеличил до 4 млн рублей размер разовой выплаты участникам СВО при получении ранения, повлекшего инвалидность.

11:36

⚡️ТАСС выяснил, что Noize MC (признан иноагентом) оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.

11:23

Украинский депутат Виктория Гриб поддержала идею отправить на фронт военкомов.

11:13

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что все меньше украинцев пытаются незаконно покинуть страну:

«Фиксируем уменьшение количества желающих незаконно пересечь границу, начиная с июля и каждого месяца дальше. Фактически, количественные показатели задержаний идут на убыль. Надеемся, люди сознательно относятся к тому, что такие незаконные путешествия могут нести риск для их жизни и здоровья».

11:04

Гособвинение просит приговорить к пожизненному заключению участника запрещенной в РФ и признанной террористической организации РДК актера Кирилла Канахина (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) — ТАСС

11:02

По данным ТАСС, сотрудники ФСБ задержали россиянина, передававшего украинской разведке данные о деятельности предприятия оборонно-промышленного комплекса в Центральной России.

10:59

Украинские власти объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из 16 населенных пунктов в контролируемых ВСУ частях ДНР, говорится на сайте военной администрации региона.

10:51

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в беседе с газетой The New York Time отметил, что Киеву будет крайне сложно добиться выгодного ему мирного урегулирования конфликта в условиях наступления ВС РФ:

«Тот, кто находится в выигрышном положении, устанавливает условия <...> Это касается и правительств, и бизнеса».

10:47

10:39

Депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что Зеленский не проводит выборы, чем может довести Украину до гражданской войны:

«Зеленский на добровольное объявление выборов никогда не пойдет. Потому что в этот же день надо будет объявить потери. Он от этой крови не отмоется никогда… Это я не беру в расчет какие-то их мегакражи, которых вылезет при аудите больше, чем достаточно на 10 пожизненных».

10:28

⚡️Украинский нардеп Алексей Гончаренко предположил, что спецпосланником избранного президента США Дональда Трампа, занимающимся Украиной, станет или экс-советник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен, или экс-и.о. директора нацразведки Ричард Гренелл. Они оба хотят завершить военный конфликт по линии фронта.

10:26

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на авиасалоне в китайском Чжухае заявил, что истребитель пятого поколения Су-57 прекрасно себя зарекомендовал в зоне СВО.

10:24

По данным СК, за 2024 год ВСУ нанесли ущерб российским регионам на 60 млрд рублей.

10:12

Южная Корея готова вместе со своими союзниками нарастить военную помощь Украине, если КНДР будет участвовать в конфликте на стороне России, заявил в интервью агентству EFE президент Южной Кореи Юн Сок Ёль:

«Если они не прекратят свою опасную военную авантюру, мы готовы принять соответствующие эффективные меры, включая усиление поддержки Украины, в сотрудничестве с нашими союзниками и единомышленниками».

10:05

ТАСС выяснил, что следователи предъявили обвинение бывшему председателю СБУ Ивану Баканову за обстрелы и ряд других преступлений.

10:03

⚡️СК вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемых в отношении 800 наемников, воюющих на стороне ВСУ — ТАСС

09:52

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил об «осторожном оптимизме» по вопросу разрешения ВСУ наносить удары вглубь России:

«Мы обсуждали вопросы дальних ударов и евроатлантической интеграции. И здесь мы также настроены осторожно оптимистично».

09:42

Россия видит попытки «украинизировать» повестку предстоящего саммита G20 в Бразилии, заявил в интервью РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям и су-шерпа в G20 Марат Бердыев:

«Да, конечно, такие попытки есть. Дискуссия по геополитике ведется. Было ясно с самого начала, что она возникнет. И мы в ней участвуем... Каков будет ее результат, мне сказать сейчас сложно...».

09:29

09:17

Кандидат на должность постоянного представителя при ООН в администрации избранного президента Дональда Трампа, член палаты представителей Конгресса США Элиз Стефаник поменяла свое мнение по поводу украинского конфликта, сообщил CNN. Раньше она выступала за принятие Киева в НАТО и за передачу масштабной военной помощи Украине. Сейчас чиновница намерена следовать указаниям Трампа.

09:15

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко прибыл в Херсонскую область с рабочим визитом, написал губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Они вместе осмотрели пять социально значимых объектов в Новотроицком и Геническом муниципальных округах.

09:13

В Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях Украины объявляли воздушную тревогу.

09:10

Легитимность президентских выборов на Украине будет зависеть от того, как их проведут, считает Лавров.

08:53

08:47

Миру «плевать на справедливость», и он не хочет закончить конфликт победой Украины, поскольку испытывает страх перед Россией, заявил командир 47-й механизированной бригады Александр Ширшин, слова которого приводит Sky News:

«У нас не хватает оружия, у нас не хватает артиллерии, у нас не хватает пехоты, и поскольку миру плевать на справедливость, и они не хотят закончить войну нашей победой, они боятся России».

08:39

Зеленский призывал сделать украинский конфликт предметом обсуждения на саммите G20, который пройдет на следующей неделе в Рио-де-Жанейро. Он подчеркнул, что Киев ведет переговоры со всеми партнерами, чтобы позиция Украины «была представлена во всех соответствующих дискуссиях»:

«Только вместе мир сможет обеспечить по-настоящему прочный мир и стабильность в международных отношениях».

08:37

08:35

❗️Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Украина находится в сложном положении, поэтому ей нужно продолжить поставлять оружие:

«Мы должны обеспечить продолжение поступления оборонной помощи Украине, чтобы Украина из положения, в котором она теряет территории, смогла стабилизировать фронт, а затем смогла забрать у россиян то, что было потеряно».

08:30

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для проекта «Новый мир» с Мариной Ким заявил, что в последние годы сталкивался с проблемами при заправке самолета специального летного отряда «Россия» из-за антироссийских санкций:

«В прошлом году, когда мне было поручено представлять президента на саммите в Йоханнесбурге, там целая история была с заправкой самолета для полета обратно. Потому что, оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, они не принадлежат стране».

08:23

08:20

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что социальная политика действующего лидера Владимира Зеленского может привести к потере финансирования страны со стороны Запада:

«На эту позицию вашей «тысячи», которой вы пытаетесь купить голоса избирателей, он [избиратель] больше не пойдет. А вот к чему это может привести, к сожалению… что партнеры перестанут давать деньги Украине на помощь».

Ранее Зеленский пообещал украинским гражданам выплатить по тысяче гривен. Порошенко считает, что он готовится к выборам, а не думает о завершении военного конфликта.

08:15

Спикер МИД Украины Георгий Тихий опроверг информацию The Times, что страна якобы может создать элементарную ядерную бомбу, если избранный президент США Дональд Трамп прекратит военную помощь, так как Киев придерживается договора о нераспространении такого оружия:

«Украина придерживается Договора о нераспространении ядерного оружия: мы не владеем, не разрабатываем и не намерены создавать ядерное оружие».

08:07

08:03

В Минобороны рассказали, что за ночь средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника: по одному над Курской и Белгородской областями.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 995-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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