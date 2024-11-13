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«Они не имеют отношения к своей стране». Песков — о протестном марше релокантов в Берлине

Песков назвал релокантов оторванными от страны и неинтересными для россиян

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Алексей Никольский/РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мнение релокантов, организующих демонстрации за рубежом, не вызывает интереса у россиян и Кремля. Ранее Юлия Навальная, Илья Яшин* и Владимир Кара-Мурза** объявили о планах провести шествие в Берлине с требованием вывести войска из Украины. Песков заявил, что оппозиционеры «окончательно оторваны от России» и не имеют к ней никакого отношения.

Юлия Навальная, а также улетевшие в Германию и США в результате обмена заключенными Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом) и Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом) «чудовищно и окончательно оторваны от своей страны», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос об «Антивоенном марше», который оппозиционеры собираются провести в Берлине.

«Вы перечислили людей, чудовищно и окончательно оторванных от своей страны. И они не имеют никакого отношения к своей стране, и страна не имеет никакого отношения к ним. Поэтому любое их мнение какого-либо интереса здесь вызывать не будет», — сказал Песков.

Яшин, Кара-Мурза и Навальная обратились к россиянам с предложением прийти на 4,5-часовую демонстрацию в Берлине:

«Мы должны показать себе и всему миру, что антивоенная и свободная Россия существует».

Оппозиционеры получили разрешение у немецкой полиции на проведение марша. Митингующие собираются пройти по центральным улицам до здания посольства России. Среди требований — вывод войск с территории Украины.

Мнение о релокантах

После начала СВО и объявления частичной мобилизации некоторые россияне решили уехать из страны. Точных данных о количестве релокантов нет, однако The Economist считает, что с 2022 по 2023 год Россию покинули около миллиона человек. Среди них есть в том числе журналисты, оппозиционные политики и артисты.

В 2023 году в Кремле заявили, что Россия всегда ждет своих граждан обратно, но только не тех, кто занял яркую антироссийскую позицию. В этом же году президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что не видит ничего аморального в выборе места жительства человеком, если он не нарушает закон.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в октябре 2023 года предложил отправить на рудники уехавших россиян, которые финансировали ВСУ или критиковали страну:

«Такие поступки имеют отношение к ст. 275 УК ''Госизмена''. Поэтому, правильно, надо проверить с вами, если сейчас они начинают возвращаться обратно, но при этом делали заявления против страны и еще финансировали вооруженные силы Украины, конечно, мы должны с вами взять и подобрать то место, куда их лучше сразу отправлять».

А в феврале этого года зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что релоканты, нарушившие российские законы, должны понести наказание.

«Среди них [релокантов] есть небольшая часть людей, известных людей, которые, переместившись туда, или после начала СВО, или даже до СВО, ведут агрессивную антироссийскую кампанию. И не просто антироссийскую кампанию — которые напрямую желают смерти нашим военнослужащим, участвуют в программах поддержки ВСУ, которые желают поражения России и ее раздела на части. Вот эти люди, эти релоканты — они мерзавцы. Они совершили уголовное преступление и должны подлежать уголовной ответственности», — сказал Медведев, отметив, что к просто уехавшим претензий не имеет.

*  признан в РФ иностранным агентом
**  признан в РФ иностранным агентом
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