Техас против США: Байден заявил о согласии на «жесткие меры» по защите границы 12 штатов США отправили войска Нацгвардии помогать Техасу защищать границу

В США обострился конфликт между Белым домом и властями Техаса из-за миграционного кризиса. Штат отказывается исполнять решения Верховного суда и просьбы правительства, продолжая настаивать, что администрация президента США не хочет защищать границу с Мексикой. Губернаторы-республиканцы из 25 штатов поддержали Техас. Байден поспешил заявить, что согласен на «самые жесткие» меры в борьбе с нелегальной миграцией. CNN сообщает, что в сенате уже одобрили законопроект, посвященный этому кризису. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Власти Техаса с 2022 года отправили в другие части США больше 102 тыс. незаконных мигрантов, заявили в офисе губернатора штата Грега Эбботта.

«Техас транспортировал более 12,5 тыс. мигрантов в Вашингтон с апреля 2022 года, более 37,5 тыс. мигрантов — в Нью-Йорк с августа 2022 года, более 31,2 тыс. — в Чикаго с августа 2022 года, более 3,4 тыс. в Филадельфию с ноября 2022 года», — говорится в заявлении.

Еще более 16 тыс. нелегалов вывезли в Денвер, более 1,5 тыс. отправились в Лос-Анджелес.

Всего с момента начала операции «Одинокая звезда» были задержаны более 496 тыс. мигрантов . Властям Техаса также удалось изъять более 454 млн летальных доз наркотика фентанил (синтетический опиоид, в 50 раз сильнее героина и в 100 раз сильнее морфия; за последние 5 лет от передозировки фентанилом в США ежегодно умирает 70-110 тыс. человек).

«Операция «Одинокая звезда» продолжает заполнять опасные пробелы, образовавшиеся из-за отказа администрации [президента США Джо] Байдена обеспечить безопасность границы. В противном случае каждый задержанный или арестованный человек и каждая унция изъятых наркотиков попали бы в общины по всему Техасу и по всей стране из-за политики открытых границ президента Джо Байдена», — говорится в заявлении.

Обострение миграционного кризиса в США

Конфликт между техасскими и федеральными властями начался еще в 2021 году. Тогда губернатор штата Грег Эбботт инициировал операцию «Одинокая звезда», не согласованную с правительством страны. Ее цель — предотвращение нелегального проникновения мигрантов и наркотиков из соседней Мексики.

В рамках операции власти Техаса установили на берегу реки Рио-Гранде (природная граница между США и Мексикой) несколько рядов колючей проволоки. Бойцам Национальной гвардии и полицейским, которые охраняли границу, разрешили арестовывать нелегальных мигрантов и предъявлять им обвинения. Один из полицейских позже рассказал, что правоохранители, выполняя приказы властей, часто применяли силу.

Летом 2023 года на Рио-Гранде установили цепь буев длиной 305 метров. Минюст США, который и раньше проверял техасские власти на предмет нарушения прав человека в связи с миграционной политикой, подал новую жалобу.

«Этот плавучий барьер угрожает судоходству и общественной безопасности, создавая и проблемы гуманитарного характера. Кроме того, существование плавучего барьера спровоцировало дипломатические протесты со стороны Мексики и может нанести вред внешней политике США», — заявила заместитель министра юстиции Ванита Гупта.

Губернатор Техаса продолжал настаивать на своем. В эфире Fox News Эбботт подчеркнул, что не собирается сворачивать очевидно успешную, по его мнению, операцию. Барьеры, как заметил глава штата, предотвратили проникновение в США сотен тысяч нелегальных мигрантов .

Тем не менее 1 декабря 2023 года суд в Новом Орлеане постановил убрать буи. Но вместо того, чтобы подчиниться, Эбботт подписал новые законопроекты о выделении еще $1,5 млрд на строительство барьеров на границе.

13 января телеканал CBS сообщил, что Национальная гвардия Техаса взяла под контроль участок границы между США и Мексикой — парк Шелби в городе Игл-Пас. Катерам федеральных пограничников запретили патрулировать эти районы. В связи с этим минюст США обратился в Верховный суд, заявив, что власти штата заблокировали доступ пограничникам и федеральной Нацгвардии к примерно 4 километрам границы.

23 января Верховный суд постановил убрать барьеры из колючей проволоки вдоль южной границы с Мексикой, однако власти Техаса это решение проигнорировали.

Техас против США

Тогда правительство США потребовало от Техаса допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой, чтобы самостоятельно убрать заграждения из проволоки, следует из письма министерства внутренней безопасности страны. Однако генпрокурор штата Кен Пакстон отклонил указание Белого дома, сообщил CBS News. В письменном отказе генпрокурор отметил, что Техас будет делать все, чтобы защититься от попыток администрации Джо Байдена «подорвать конституционное право штата на самооборону».

Глава Техаса Грег Эбботт в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что готов к потенциальному конфликту с федеральными властями, если те демонтируют барьеры на границе. На вопрос, каким он видит дальнейшее развитие событий, губернатор штата отметил, что Техас намерен расширять заграждения.

Губернаторы 25 штатов поддержали Техас, обвинив администрацию президента США в нежелании защищать американскую границу и бороться с нелегальной миграцией.

«Вместо того чтобы поддерживать верховенство закона и обеспечивать безопасность границ, администрация Байдена напала на Техас и подала в суд на него за то, что он принял меры по защите американских граждан от исторического уровня нелегальных иммигрантов, смертельных наркотиков, таких как фентанил, и террористов, проникающих в нашу страну», — говорится в заявлении на сайте Ассоциации республиканских губернаторов.

Newsweek сообщил, что 12 штатов уже отправили войска Нацгвардии в Техас для поддержки местных властей.

Джо Байден поспешил заявить, что согласен на «самые жесткие меры» для борьбы с нелегальной миграцией, если их одобрит конгресс США.

«Мы все знаем, что граница остается сломанной на протяжении слишком долгого времени. Уже давно пора это исправить», — заявил американский президент.

Он подчеркнул, что его команда на протяжении двух месяцев ведет переговоры с двухпартийной группой сенаторов по этом вопросу. Достигнутые соглашения, как считает Байден, станут самым справедливым набором реформ, если их подписать в виде закона.

Документ, в том числе, даст президенту чрезвычайные полномочия закрывать границу в тех случаях, когда она «становится переполненной».

CNN со ссылкой на источники сообщил, что сенаторы уже пришли к соглашению, законопроект могут внести на рассмотрение в ближайшие дни. Документ также предусматривает, что мигрантам, которые попытаются дважды нелегально пересечь границу, запретят въезд в США на год.