Оппозиционеров отпустили, мосты разблокировали. Чем закончились протесты в Абхазии? Протестующие разблокировали мосты в Абхазии после освобождения оппозиционеров

В Абхазии завершились протесты, вспыхнувшие после задержания пятерых оппозиционеров, выступавших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Акции начались вечером 11 ноября, митингующие почти на сутки перекрыли три моста в Сухуме, а власти заявляли о массовых беспорядках. В итоге всех задержанных отпустили, а оппозиция извинилась перед гражданами за неудобства. Как проходили и чем закончились протесты в Абхазии — в материале «Газеты.Ru».

Из-за чего начались протесты?

11 ноября в Абхазии на въезде в Сухум задержали пятерых оппозиционеров, которые возвращались с собрания общественности в Гудауте. Об этом сообщил Telegram-канал «Республика».

По его данным, среди задержанных оказались Омар Смыр, Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Рамаз Джопуа и Аслан Гварамия. Их доставили в отделение Службы государственной безопасности (СГБ), после чего около здания, как отметила «Республика», начали собираться их родственники, политические деятели и обычные граждане.

«Никакой официальной информации о причинах задержания нет. К собравшимся никто из правоохранителей не выходит, соответственно никого также не запускают в здание СГБ. Ситуация накаляется. Собравшиеся требуют объяснений», — говорилось в публикации Telegram-канала (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

После этого «Республика» сообщила, что собравшиеся на автомобиле протаранили забор у отделения Службы государственной безопасности. По данным ресурса, меньше чем за час с момента задержания оппозиционеров у здания собрались сотни людей, они требовали открыть ворота, а также устроили потасовку.

В 22:00 стало известно, что протестующие переместились от отделения СБГ на площадь Свободы.

«Люди продолжают съезжаться со всей Абхазии», — написал Telegram-канал.

К зданию администрации президента Абхазии Аслана Бжании стянули военную технику, а сам он провел экстренное заседание Совета безопасности. На нем Бжании доложили, что ситуация с протестами ухудшается, а действия митингующих «носят уголовный характер». Председатель службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия также заявил о массовых беспорядках.

Ночью протестующие заблокировали Гумистинский мост, через который проходит трасса к российской границе, а также Кодорский мост, выходящий к дороге на Грузию, и мост в Нижней Эшере. Абхазский политик, экс-министр экономики страны Адгур Ардзинба заявил, что оппозиция никогда не поддерживала такие акции, однако сейчас это вынужденная мера.

Почему задержали оппозиционеров?

Сторонники активистов заявили, что они были жестоко задержаны без объяснения причин, «их выволокли из машины и уложили лицом в асфальт под угрозой автоматов».

По словам генерального прокурора Абхазии Адгура Агрба, оппозиционеров задержали потому, что они совершили противоправные действия, а также оскорбляли депутата.

«Группой лиц, находившейся во дворе здания парламента республики Абхазия, были совершены противоправные действия в отношении депутата парламента <...>, сопровождавшиеся нецензурной бранью», — пояснил Агрба.

Имени депутата генпрокурор при этом не назвал. При этом он рассказал, что на парламентария напали после проведения внеочередной сессии парламента Абхазии, на которой был принят закон «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов».

Что такое многофункциональные комплексы? Многофункциональные комплексы — это одно или несколько зданий, которые включают в себя разнообразные нежилые помещения — офисы, торговые площади, спортивные и выставочные объекты, а также учебные заведения и другие объекты, за исключением апартаментов и апарт-отелей. Запрещается переводить такие комплексы в жилые здания, как в целом, так и по частям.



Жилые здания не могут быть перепрофилированы в многофункциональные комплексы. Соглашение, подписанное 30 октября, позволяет российским юридическим лицам инвестировать в проекты в Абхазии, включая развитие туризма. Оно охватывает гостиницы, другие средства размещения, а также спортивные, развлекательные и многофункциональные комплексы, термин для которых ранее не существовал в законодательстве Абхазии.

Этот закон влияет на исполнение инвестиционного соглашения с Россией, подписанного Москвой и Сухумом 30 октября. Против этого документа выступает абхазская оппозиция, в том числе задержанные. Тем не менее, по данным портала D News, парламент республики планирует рассмотреть вопрос о ратификации соглашения 15 ноября.

В сентябре Россия частично приостановила финансовую помощь Абхазии. Глава МИД республики Сергей Шамба подтвердил эту информацию, заявив, что причиной этого стало невыполнение Сухумом обязательств. Каких именно — Шамба не уточнил.

Однако еще в августе в сети были опубликованы сканы протокола встречи замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с абхазским президентом Асланом Бжанией, из которых следует, что РФ ожидает от Абхазии вступления в силу соглашения об инвестиционных проектах российских юрлиц , снятия ограничения на рынке коммерческой недвижимости для российских инвесторов и ратификации соглашения о взаимном признании судебных и арбитражных решений.

Чем все закончилось?

Днем 12 ноября президент Абхазии Аслан Бжания выступил с обращением к гражданам страны. Он рассказал, что блокировка республиканской трассы привела к большим неудобствам и что руководство республики всю ночь занималось этой проблемой.

«Сегодня ночью в экстренном порядке был проведен Совет безопасности. По моему поручению были проведены переговоры с жителями села Адзюбжа. Они отнеслись с пониманием и данный участок автомобильной дороги разблокирован», — заявил Бжания.

Президент Абхазии также добавил, что работа по разблокированию других участков автомобильной дороги продолжается.

«Уважаемые сограждане, обращаюсь к вам с просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации. Правоохранительные органы Республики Абхазия имеют достаточно сил и средств для того, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок в стране», — заключил глава республики.

После этого «Sputnik Абхазия» со ссылкой на пресс-службу суда сообщил, что дела Алмасхана Ардзинба, Рамаза Джопуа и Гарри Кокая переданы в Сухумский горсуд. Вскоре журналистка Элеонора Гилоян рассказала, что судопроизводство по делам об административных правонарушениях было прекращено в виду отсутствия события. Материалы по двум другим задержанным оппозиционерам — Смыр и Гварамия — в суд не поступали. Всех пятерых впоследствии отпустили из-под стражи.

Гарри Кокая заявил ТАСС, что сотрудники спецслужб, которые задерживали оппозиционеров, действовали грубо, однако освобожденные политические активисты претензий к ним не имеют. Он также добавил, что в камере воздействию он не подвергался и претензий к работающим там также не имеет.

«Грубо задерживали. Ну ничего страшного, мы мужчины, потерпим», — заявил он.

После освобождения оппозиционеров из-под стражи протестующие разблокировали все три перекрытых ранее моста. Движение по ним восстановлено. Экс-министр Ардзинба, подводя итог протестной акции, извинился перед гражданами, которых затронула блокировка дорог.

«Никто из нас и тех, кто принимал участие в этой акции, не имеет никакого желания причинять вам какие-либо неудобства. <...> Но вчерашняя ситуация с задержанием выходит за рамки всего, что можно назвать цивилизованным взаимоотношением между властью и оппозицией», — заявил он.