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Президент Абхазии отреагировал на протесты

Президент Абхазии призвал граждан успокоиться и не поддаваться на провокации

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что правоохранительные органы республики имеют достаточно сил для обеспечения безопасности и порядка в стране. Его заявление публикует Telegram-канал Апсны Иахьа.

Он отметил, что в отношении граждан, которые блокировали республиканскую трассу, правоохранительные органы Абхазии проводят проверку.

В обращении к гражданам глава республики рассказал, что ночью в экстренном порядке был проведен Совет безопасности.

«По моему поручению были проведены переговоры с жителями села Адзюбжа, они отнеслись с пониманием, и данный участок автомобильной дороги был разблокирован», — сообщил Бжания.

Президент призвал сограждан не поддаваться на провокации и уточнил, что власти контролируют ситуацию в республике. По словам Бжании, правоохранительные органы уже проводят проверку в отношении задержанных граждан. Он посоветовал сохранять спокойствие.

Массовые протесты в Сухуме произошли 11 ноября после задержания ряда оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, включает закон о строительстве многофункциональных комплексов (МФК), который является частью реализации инвестиционного проекта в Абхазии. Рассмотрение вопроса о ратификации соглашения намечено на 15 ноября. Демонстранты перекрыли три ключевых моста в Сухуме, требуя освобождения задержанных и отмены договора. Бжания созвал экстренное заседание, а к зданию главы государства направили военную технику. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что оппозиция атаковала госздание в Абхазии.

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Протесты в Абхазии
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