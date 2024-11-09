Тяжело дышал и ударил по голове. За что президент Германии бросился на писателя на приеме Bild: президент ФРГ Штайнмайер вышел из себя после критики «Северного потока»

В Германии президент Штайнмайер не смог сдержать эмоции и напал на писателя, который на официальном приеме раскритиковал взаимоотношения властей с Россией. В своей речи он припомнил президенту поддержку «Северного потока». В ответ Штайнмайер заявил, что интеллектуалы понятия не имеют о работе политиков, и ударил писателя по голове.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер так разозлился из-за критики, что ударил писателя Марко Мартина. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Инцидент произошел во время празднования 35-летия падения Берлинской стены, которое в ФРГ отмечают 9 ноября. Президент устроил памятное мероприятие «35 лет мирной революции» в своей официальной резиденции — дворце Бельвю. Это должна была быть обычная подобная встреча: «торжественная, скромная церемония», «официальный флаг, кафедра, много теплых слов и еще больше седины», отмечает газета. Однако главным докладчиком выбрали Мартина, который произнес речь против политики немецких социал-демократов по отношению к Москве в последние десятилетия. Содержание речи очень не понравилось президенту.

«Во время выступления [писателя] Штайнмайер тяжело дышал, жевал челюстью и заметно подавлял эмоции. После этого глава государства потерял самообладание и ударил писателя по голове, заявив, что он и другие «интеллектуалы» понятия не имеют, насколько трудна работа политиков, и что он, Штайнмайер, пытался сделать «за кулисами», — описывает газета.

Сам Мартин подтвердил изданию, что все было так. «Федеральный президент в ярости бросился на меня, и его с трудом удалось успокоить. Он несколько раз гневно обвинил меня в клевете. Я считал его крутым госслужащим. По крайней мере в этом я ошибался», — уточнил писатель журналистам.

Он добавил, что Германия несет «совместную ответственность за агрессию Путина», но президент отказывается дискутировать на эту тему. Сам он родился в ГДР и позже переехал в ФРГ, поскольку отказался служить в коммунистической армии и не мог получить высшее образование из-за своих политических взглядов.

Пресс-служба президента заявила, что Штайнмайер «спорно, но объективно» обсудил речь с Мартином на приеме. Там также указали, что разговор между ними состоялся противоречивый, но «фактичный».

Что именно так разозлило президента

Во время своего доклада Мартин сообщил, что немцы забывают, где когда-то сделали первый камень для Берлинской стены — на верфи имени Ленина в Данциге. Писатель добавил, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) (к которой относится президент) в свое время игнорировала реальные желания и настроения людей в «Восточном блоке» ради хороших отношений с Москвой. Отдельно он упрекнул президента за то, что тот выступал против НАТО в 2016 году, будучи тогда министром иностранных дел Германии.

«Восточной Европе с ужасом пришлось слышать из уст тогдашнего министра иностранных дел, что маневры НАТО на восточном фланге для защиты тамошних демократий — это «бряцанье оружием и боевые кличи», — напомнил Мартин.

Также Мартин обрушился на бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, назвав его «нераскаявшимся и хвастливым другом» Кремля, которому при этом все еще обещают место в рядах СДПГ. Кроме того, писатель припомнил президенту и поддержку строительства газопровода «Северный поток».

«[Тогда] это еще больше воодушевило [российского лидера Владимира] Путина в его агрессии и расчетах на то, что немцы не дадут ускользнуть от них такому прибыльному бизнесу, невзирая на Украину», — высказался Мартин.

В 2021 году Штайнмайер в интервью защищал трубопровод «Северный поток-2». В то время он считал связи в сфере энергетики «едва ли не последним оставшимся мостом между Россией и Европой».

«Обе стороны должны задуматься о том, следует ли сжечь этот мост полностью и безвозвратно. Я считаю: сжигание мостов — это не признак силы. Как мы можем повлиять на ситуацию, которую считаем неприемлемой, если обрежем последние связи?» — объяснял свое мнение президент.

Он предлагал вспомнить «очень насыщенную» историю отношений Германии с Россией, в которой бывали разные страницы. Среди них и периоды плодотворного партнерства, и времена ужасного кровопролития.

«Жертвами войны стали более 20 миллионов человек на территории тогдашнего Советского Союза. Это не оправдывает правонарушения в сегодняшней российской политике, но мы не должны упускать из виду более широкую картину. Да, мы живем в настоящем в сложной ситуации, но есть прошлое до и будущее после», — резюмировал Штайнмайер.