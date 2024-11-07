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Поставки газа зимой в Европу оказались под угрозой

FT предупредила о риске перебоев в поставках газа в Европу зимой

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Depositphotos

Страны Европейского союза могут столкнуться уже этой зимой с перебоями в поставках газа. Об этом пишет газета The Financial Times (FT).

Отмечается, что это обусловлено нестабильностью мировых энергетических рынков.

«Сейчас газовые хранилища Европы заполнены, но достаточно нескольких перебоев в поставках, чтобы все пошло не так», — рассказал один из трейдеров.

Также подчеркивается, что ситуация осложняется возможным прекращением поставок трубопроводного газа в Европу через Украину по истечении в конце 2024 года срока договора о транзите российского топлива.

Член Европарламента от Италии Дарио Тамбуррано ранее заявил, что американский сжиженный природный газ (СПГ) негативно сказывается на экологии Европейского союза. В своем письме Тамбуррано задает вопрос Еврокомиссии, интересуясь, является ли отказ от СПГ одним из ключевых шагов на пути к углеродной нейтральности ЕС.

Ранее было названо условие, при котором может заработать уцелевшая нитка «Северного потока».

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