В США заявили о скором распаде коалиции Шольца

Раскол в коалиции политических партий, объединявшей социал-демократов, свободных демократов и партию «Зеленых», позволит Германии лучше приспособиться к президентству Дональда Трампа, который был избран новым главой США. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

Согласно материалу издания, трехпартийная коалиция в Берлине под руководством канцлера Германии Олафа Шольца «погрязла в коллапсе», и кажется, что это произошло «в ужасный момент после переизбрания Трампа». Однако, как отмечает автор статьи, на деле кризис в Германии может оказаться хорошей новостью, поскольку коалиция Шольца показала себя неэффективной и разделенной при решении множества вопросов.

6 ноября в Германии начался политический кризис, который связан с разногласиями в коалиции по ряду вопросов в экономике и политике, в том числе относительно дальнейшей помощи Киеву.

До этого президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отправил в отставку министра финансов Германии Кристиана Линднера. Также своих должностей лишились министр юстиции Марко Бушман и министр образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер.

Ранее в Германии связали правительственный кризис с конфликтом на Украине.