Российские военные окружили группировки ВСУ под Купянском. Военная операция, день 988-й

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Путин: Россия готова к мирным переговорам на базе реалий и тех договоренностей, которые обсуждались в Стамбуле.
Путин подчеркнул, что Россия всегда признавала границы Украины в рамках договоренностей после распада СССР.
⚡️Украинские войска заблокированы на двух участках в зоне действия «Центра». «На направлении в зоне ответственности нашей группы «Центр» - там тоже уже два-три участка блокирования. Два точно, наверное будет скоро и третий», — сказал Путин.
В ДНР три мирных жителя пострадали в результате украинских атак, сообщил глава республики Денис Пушилин. Повреждены четыре жилых домовладения.
Украинцев превращают в пушечное мясо и цинично натаскивают их против русских, заявил президент.
Путин: «Всем должно быть понятно: давить на нас бесполезно, а вот договариваться с полным учётом взаимных законных интересов мы всегда готовы. К этому призывали и призываем всех участников международного общения».
Путин заявил, что Запад довел ситуацию до госпереворота на Украине и вынудил Россию начать СВО.
«Нужно Россию, Европу разорвать между собой, особенно Россию и Германию, Францию. Вот и довели до госпереворота на Украине и до боевых действий на Юго-Востоке в Донбассе. Просто вынудили нас на ответные действия. В этом смысле добились того, чего хотели», — сказал политик.
В Брянской области сбит реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений нет.
🔴 В результате обстрела Шебекино ранена мирная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. С осколочными ранениями шеи и ноги ее доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода.
В Хвастовичском районе Калужской области найдены обломки украинского беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Зеленский отказался от помощи в организации переговоров с Россией. «Нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах», — заявил он.
Владимир Зеленский будет вынужден принять план завершения конфликта на Украине, если его предложит Трамп, пишет «Страна» со ссылкой на источники в местных политических кругах.
Песков: вопрос дальнейших поставок газа в Европу по транзиту через Украину после Нового года зависит от того, есть ли покупатели.
Песков назвал преувеличением слова Трампа о том, что тот сможет завершить конфликт на Украине за одну ночь.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продолжение конфликта на Украине оставляет все меньше шансов для дипломатии.
«Негативные последствия войны на Украине углубляются с каждым днем, ее продолжение оставляет все меньше места для дипломатии», — цитирует политика госагентство Anadolu.
❗️Финляндия предложила свою авиабазу для размещения беспилотников НАТО, сообщает Yle со ссылкой на источники.
В Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу.
ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки три снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в СЦКК.
Трамп, снова заняв президентское кресло, вряд ли сосредоточится на помощи Киеву, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
«Это же не его конфликт. Не он его начинал. Мало того, Украина очень сильно, вернее, нынешние деятели украинские, их предшественники, они очень сильно атаковали Трампа. И когда он был президентом, и до этого, они играли главным образом на стороне вот этих Клинтонов, Байдена. И я думаю, он это не забыл», — говорит сенатор.
Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук считает, что Запад боится воссоединения России с Украиной. «Вот поэтому современный украинский нацизм так ненавидит русский язык и русскоязычное население, которое до сих пор, несмотря на более трех десятков лет украинизации, составляет большинство населения страны. Это население, его культура и ментальность составляет основу для воссоединения украинского народа с Россией. Вот этого воссоединения и боятся на Западе», — отметил он в интервью сайту «АиФ».
ВС России находятся в нескольких километрах от Купянска Харьковской области, сообщил РИА Новости глава подконтрольной России военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев. Военные продвигаются вперед, занимая опорные пункты ВСУ.
Уходящий в отставку министр финансов Германии Линднер: Шольц использовал Украину как предлог, чтобы набрать еще долгов.
Google убрал со своих карт украинские военные объекты по требованию Киева, сообщил глава центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.
Взрывы произошли в контролируемой Киевом части Запорожской области, сообщил глава областной администрации Иван Федоров.
Почти все граждане Украины, которые получили повестки по почте, официально не трудоустроены, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, в рамках мобилизации приоритет отдается безработным гражданам, таким образом работает принцип «воюй или работай».
Лидеры ЕС должны послать будущей администрации США во главе с Дональдом Трампом сигнал о том, что они будут поддерживать Украину сколько необходимо, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
Сотрудники ФСБ задержали 41-летнего жителя Мордовии по подозрению в госизмене, возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону. Задержанный — бывший заключенный, который подписал контракт с Минобороны и был направлен в зону проведения военной операции на Украине, однако в 2023 году он дезертировал из военного госпиталя и скрылся на территории Мордовии.
По данным ведомства, списывался с представителями ВСУ через мессенджеры, передавал украинской армии данные об оборонных предприятиях и местах прохождения военных грузов через регион.
При задержании силовики нашли у него нож и несколько мобильных телефонов, а в автомобиле — четыре бутылки с зажигательной смесью. В ФСБ отметили, что он собирался заложить их в тайник вблизи пропускного пункта объекта Минобороны.
Курская область запросила финансовую помощь в размере 24,9 млрд руб., необходимых в условиях контртеррористической операции, на 2025 год, сообщили пресс-служба Госдумы.
Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин усомнился в достоверности данных газеты The Wall Street Journal о планах команды победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.
Польша в течение ближайших трех дней установит на восточной границе — с Белоруссией и Россией — первые укрепления, в том числе бетонные ежи, в рамках «Восточного щита», заявил в эфире радиостанции Zet глава минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
Великобритания в рамках санкций против России из-за боевых действий на Украине ввела ограничения против 56 физических и юридических лиц.
Система «Купол Донбасса» перехватила беспилотник самолетного типа, нацеленный на Старобешевскую ТЭС в ДНР, сообщил штаб обороны.
Российские войска за сутки отразили четыре контратаки в направлении Дарьино и Новоивановки, сорвали атаку на Новую Сорочину в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих.
Статья американского издания The Wall Street Journal о плане команды победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа по Украине носит абстрактный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Там же все обезличено. Это похоже на «план Wall Street Journal» по Украине скорее. Публикации носят все более и более абстрактный характер», — отметил он.
Если на Западе будут конкретные идеи по Украине, Россия будет готова к ним прислушаться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
❗️ Российские войска взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
Великобритания ввела санкции против добровольческой бригады «Эспаньола», участвующей в спецоперации.
Аварийные отключения электроснабжения введены в отдельных районах Житомирской области на Украине после взрывов, сообщил оператор систем распределения электроэнергии «Житомироблэнерго».
Польша не должна перехватывать ракеты над Украиной, Варшава согласится это делать только при единогласном решении НАТО, заявил глава минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции Radio Zet.
Европейские страны вынуждены сокращать сроки подготовки военнослужащих ВСУ из-за наступления российской армии, сообщил портал Defense One.
Секретарь Собеза РФ Сергей Шойгу на заседании секретарей советов безопасности стран СНГ заявил, что план использовать Украину как орудие для нанесения стратегического поражения России провалился, но его последствия будут сказываться еще долго.
По его словам, Запад поставлен перед выбором: продолжать финансировать киевский режим и уничтожать население Украины или начать договариваться.
Шойгу добавил, что ситуация на театре военных действий складывается не в пользу киевского режима.
В НАТО признают, что Киев проигрывает в конфликте, а победа на выборах президента США объявившего об этом Дональда Трампа только усиливает обеспокоенность по поводу Украины, пишет журнал Foreign Policy.
Житель Мордовии задержан за передачу Украине данных об оборонных предприятиях республики и местах прохождения военных грузов, сообщили в УФСБ региона.
Непредсказуемость уже заявившего о победе на выборах в США экс-президента Дональда Трампа и его желание побеждать могут поспособствовать мирному урегулированию конфликта на Украине, считает бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Петр Порошенко заявил, что Украина не пойдет на компромиссы по вопросам своей территориальной целостности и суверенитета. Бывший президент выделил пять «красных линий», которые Украина не готова пересечь: суверенитет, силовые структуры, территориальные границы, санкции и стремление к членству в НАТО.
Железнодорожная инфраструктура в Сумской области на Украине получила повреждения в результате взрывов, сообщает офис генпрокурора страны.
Пожар произошел на складах одного из предприятий Киева после взрывов, сообщила столичная военная администрация.
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил при урегулировании украинского конфликта закрепить за Украиной статус буферной демилитаризованной зоны.
«Рано или поздно, украинский конфликт сойдет на нет, и чтобы не оставлять мину замедленного действия для последующих поколений, за Украиной должен быть закреплен статус буферной демилитаризованной зоны между Россией и блоком НАТО», — сказал он РИА Новости.
Несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения, сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
В Криворожском районе Днепропетровской области на Украине в результате ударов повреждено предприятие, сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул.
Уголовное дело в отношении наемника из Новой Зеландии, вторгшегося с ВСУ в Курскую область, заочно рассмотрят в областном суде региона, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
Украина должна отказаться от борьбы за возвращение утраченных территорий после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, заявил британскому журналу The Spectator бывший высокопоставленный сотрудник офиса Владимира Зеленского.
В западных финансовых структурах обсуждают возможность снятия санкций с России после победы Дональда Трампа на выборах президента США, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник.
Пожар возник в нежилом здании, расположенном в Соломенском районе Киева, после взрывов в городе, сообщил мэр Виталий Кличко.
В переходной администрации избранного президента США Дональда Трампа обсуждают новый сценарий завершения конфликта между Россией и Украиной, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Администрация президента США Джо Байдена готовит последний пакет военной помощи Украине на сумму более $6 млрд, опасаясь, что поддержка Киева может прекратиться с возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Поставка вооружений займет несколько месяцев, и помощь может не дойти до Украины до инаугурации Трампа, что вызывает беспокойство среди украинских властей и военных.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников над Воронежской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.