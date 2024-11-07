Российские военные окружили группировки ВСУ под Купянском. Военная операция, день 988-й

15:20

Сотрудники ФСБ задержали 41-летнего жителя Мордовии по подозрению в госизмене, возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону. Задержанный — бывший заключенный, который подписал контракт с Минобороны и был направлен в зону проведения военной операции на Украине, однако в 2023 году он дезертировал из военного госпиталя и скрылся на территории Мордовии.

По данным ведомства, списывался с представителями ВСУ через мессенджеры, передавал украинской армии данные об оборонных предприятиях и местах прохождения военных грузов через регион.

При задержании силовики нашли у него нож и несколько мобильных телефонов, а в автомобиле — четыре бутылки с зажигательной смесью. В ФСБ отметили, что он собирался заложить их в тайник вблизи пропускного пункта объекта Минобороны.