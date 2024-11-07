Порошенко выдвинул требования Зеленскому и Трампу. В чем их суть? Порошенко описал пять красных линий для Украины после победы Трампа на выборах

Петр Порошенко заявил, что Украина не пойдет на компромиссы по вопросам своей территориальной целостности и суверенитета. Бывший президент выделил пять «красных линий», которые Украина не готова пересечь: суверенитет, силовые структуры, территориальные границы, санкции и стремление к членству в НАТО.

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна не может идти на компромиссы по вопросам суверенитета и территориальной целостности. Соответствующий пост политика со списком из пяти «красных линий» появился в его Telegram-канале.

Так Порошенко прокомментировал итоги выборов в США, на которых победил Дональд Трамп. Он подчеркнул, что Украина не согласится на уступки в вопросах своей независимости и не вернется под влияние России. Бывший президент также отметил, что страна никогда не откажется от территорий, которые перешли под контроль Москвы. Украинские вооруженные силы, по его словам, остаются «самым надежным и эффективным гарантом» существования государства, и поэтому Украина не допустит их ослабления. Помимо этого, Порошенко отметил, что до полного «освобождения территории Украины» страна не будет готова на компромиссы или отмену санкций.

В заключение он добавил, что Украина должна выполнить все необходимые шаги для вступления в НАТО и убедить Трампа, что прекращение конфликта невозможно без членства Киева в этом военном блоке.

Зеленский уже поговорил с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский уже поговорил с Дональдом Трампом по телефону, поздравив его с победой на выборах. В ходе беседы он выразил благодарность за приверженность Трампа подходу «мир через силу» в международных делах, отметив, что такой подход может способствовать достижению справедливого мира для Украины.

«Провел замечательный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой — этот результат стал возможным благодаря его впечатляющей избирательной кампании. Отметил его семью и команду за их прекрасную работу», — отметил украинский президент.

Зеленский сообщил, что в ходе разговора с Трампом они договорились о продолжении активного диалога и укреплении сотрудничества между Украиной и США. Он подчеркнул важность лидерства США, отметив, что оно является ключевым «для достижения мира и справедливости в мире».

Обещания Трампа

Дональд Трамп неоднократно высказывался по поводу конфликта между Россией и Украиной, обещая положить ему конец. Он не раз утверждал, что если бы он оставался президентом на второй срок, то предотвратил бы начало российской военной операции. По его мнению, ответственность за эскалацию конфликта лежит на Джо Байдене и его администрации.

Выступая на предвыборном митинге в Нью-Йорке в октябре, Трамп заявил, что Владимир Путин воспринял США как «бумажного тигра» после того, как американские войска покинули Афганистан, сделав это «без достоинства и силы».

В августе он дал интервью бизнесмену Илону Маску, в ходе которого он предположил, что российские войска начали стягивать силы к границе с Украиной в конце 2021 — начале 2022 года, потому что Путин рассчитывал вести переговоры с позиции силы. Он также отметил, что Байден, сделав ряд неосторожных заявлений, например, о возможности вступления Украины в НАТО, фактически нарушил давно существующую позицию России, которая всегда заявляла, что не допустит такого шага.