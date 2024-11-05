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Политика

В США заявили о переброске солдат КНДР в Курскую область. Военная операция, день 986-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 986-й день

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Алексей Коновалов/ТАСС
Взрывы произошли в Киеве и Киевской области. Средства ПВО за ночь сбили шесть беспилотников над Брянской областью. В Госдепе США заявили, что 10 тыс. военных КНДР уже переброшены в Курскую область — они якобы могут вступить в боевые действия против ВСУ уже в ближайшие дни. Украина подписала со Всемирным банком соглашение о выделении ей почти $600 млн на укрепление экономики. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:50

9:39

Украинские военные недовольны качеством вооружений, поставляемых Западом, сообщает Newsweek со ссылкой на военнослужащих ВСУ.

9:27

Власти Украины провалили план по мобилизации в 2024 году, заявила депутат Верховной рады, член комитета по обороне Соломия Бобровская.

9:18

Взрывы раздаются в пригороде Киева, сообщило издание «Новости Live». По предварительным данным, сработала система ПВО.

9:09

Австралия направит Украине 14 военных катеров для использования в Черном море общей стоимостью более 14 млн австралийских долларов (чуть больше $9 млн), сообщил глава Минобороны страны Ричард Марлз.

8:55

8:46

Возможность перехвата силами стран — участниц НАТО ракет в небе над Украиной может быть включена в повестку ближайшей министерской встречи альянса, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

8:37

Взрывы произошли в городе Канев Черкасской области, сообщает украинский телеканал ТСН.

8:29

Взрывы произошли ночью в Черкассах и Хмельницкой области Украины, сообщил «24 канал».

8:22

Госдепартамент США заявил о переброске 10 тысяч солдат из КНДР в Курскую область. В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что северокорейские солдаты могут вступить в боевые действия против армии Украины уже в ближайшие дни.

8:18

Ряд объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения, сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

8:14

Украина подписала со Всемирным банком соглашение о выделении ей почти $600 млн на укрепление экономики, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

8:10

8:07

Взрывы произошли в Киеве и Киевской области, сообщили телеканал «Киев-24» и издание «Главком».

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили шесть украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 986-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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