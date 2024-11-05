В США заявили о переброске солдат КНДР в Курскую область. Военная операция, день 986-й

Украинские военные недовольны качеством вооружений, поставляемых Западом, сообщает Newsweek со ссылкой на военнослужащих ВСУ.
Власти Украины провалили план по мобилизации в 2024 году, заявила депутат Верховной рады, член комитета по обороне Соломия Бобровская.
Взрывы раздаются в пригороде Киева, сообщило издание «Новости Live». По предварительным данным, сработала система ПВО.
Австралия направит Украине 14 военных катеров для использования в Черном море общей стоимостью более 14 млн австралийских долларов (чуть больше $9 млн), сообщил глава Минобороны страны Ричард Марлз.
Возможность перехвата силами стран — участниц НАТО ракет в небе над Украиной может быть включена в повестку ближайшей министерской встречи альянса, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Госдепартамент США заявил о переброске 10 тысяч солдат из КНДР в Курскую область. В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что северокорейские солдаты могут вступить в боевые действия против армии Украины уже в ближайшие дни.
Ряд объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения, сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
Украина подписала со Всемирным банком соглашение о выделении ей почти $600 млн на укрепление экономики, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили шесть украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.