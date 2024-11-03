«Выиграет вашингтонский обком»: молдаване выбирают президента во втором туре

Воскресным утром 3 ноября граждане Молдавии начинают приходить на избирательные участки, чтобы определить будущего главу государства. Во второй тур выборов вышли действующий президент Майя Санду и кандидат от оппозиции Александр Стояногло. В Молдавии позиционируют противостояние кандидатов как чуть ли не выбор между Западом и Россией. При этом опросы склоняются в пользу прозападного политика. Чего ждать от выборов и в чем разница между Санду и Стояногло — в материале «Газеты.Ru».

Расклад сил

По итогам первого тура президентских выборов в Молдавии, который состоялся 20 октября, глава государства Майя Санду получила 42,49% голосов. Этого не хватило для ее переизбрания за один этап голосования. Оппонентом президента стал бывший генпрокурор, кандидат от оппозиционных социалистов Александр Стояногло, занявший второе место с 25,95% голосов избирателей.

За время подготовки ко второму туру политики даже успели провести дебаты. В ходе прений Санду, в частности, пыталась доказать, что Стояногло «человек Кремля», и обвинить его в предполагаемых связях с Иланом Шором, главой запрещенной в республике оппозиционной партии «Шор». А экс-генпрокурор говорил о готовности работать как с Западом, так и Востоком, сетуя на проблемы страны, в том числе отток людей и экономический кризис, вызванный президентом и правящей партией «Действие и солидарность».

По версии местных СМИ, дебаты по большей части завершились в пользу Санду. Лидерство президента перед вторым туром зафиксировали и опросы. По исследованию iData, за нынешнего главу государства готовы проголосовать 39,3% молдаван, а за Стояногло — 32,1% . При этом 24,4% респондентов все еще не определились со своим выбором.

Социологи рассматривают три сценария сегодняшней дуэли двух политиков. В первом Санду может получить 55,2% голосов, а Стояногло — 44,8%, во втором на стороне президента будут 52,2% избирателей, когда ее оппонент может рассчитывать на 47,8% поддержки, в третьем же прогнозируется итоговый показатель 51,1% в пользу главы государства против 48,9% за оппозиционного кандидата.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают возможный исход голосования. Так директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко считает, что выборы закончатся поражением нынешней власти.

«Санду, скорее всего, проиграет во втором туре президентских выборов. Шанс на ее победу небольшой. Вероятно, она попытается напрячь все возможности, но вряд ли ей это поможет. Санду провела очень слабую кампанию перед вторым туром. Большим гвоздем для ее политического гроба стали итоги референдума [о внесении изменений в конституцию Молдавии по пути в ЕС]», — пояснил эксперт.

Однако эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований (ИГПИ) Владимир Брутер не видит предпосылок для проигрыша действующего президента.

«В случае молдавских выборов играют две команды, но выигрывает вашингтонский обком.

В рамках нынешнего второго тура президентских выборов победа будет за Санду. Вне зависимости от того, что на президентских дебатах Стояноглу назвал себя румыном, выиграть он не сможет», — добавил эксперт.

Запад против России?

Санду пришла к власти в Молдавии в 2020 году как условно прозападный кандидат от «Действия и солидарности». Год спустя ее партии удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.

Сближение в Западом характеризовалось снижением контактов с Москвой. В Кишиневе заговорили о «российской угрозе» на фоне конфликта на Украине, приступили к снижению экономических контактов. В последствии в Молдавии под предлогом связей с Россией запретили ряд оппозиционных организаций, закрыли многие СМИ как часть «пропаганды» и даже обвинили Кремль в «попытке переворота».

Курс Санду в контексте нынешних выборов не изменился, как и отношение к России. В частности, свои результаты в первом туре президент объяснила действиями «криминальных сил» при поддержки иностранных государств. К выборам Санду привязала референдум о внесении изменений в конституцию Молдавии с целью закрепления пути республики в Евросоюз. Внутри страны большинство евроинтеграции не поддержало, по итогу плебисцит вышел на положительный результат (50,46% против 49,54%) только после подсчетом голосов с зарубежных участков.

Однако 31 октября Конституционный суд Молдавии утвердил результаты референдума по евроинтеграции, в рамках которого было принято решение о внесении соответствующих поправок в национальную Конституцию.

Стояногло же зачастую называют кандидатом пророссийским, хотя таковым в полном смысле этого слова его считать не стоит. Этнический гагауз выступает за перезагрузку отношений с Москвой, восстановление сотрудничества, преимущественно экономического, и готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Впрочем, от контактов с западными странами, в особенности Евросоюзом, он отказывать не собирается.

Бывший генпрокурор лишился своего поста в 2023 году на фоне частых конфликтов с Санду и правительством страны. Официально Стояногло сняли из-за подозрений в коррупции и злоупотреблении властью, которые сам кандидат опровергает и уже доказал свою позицию в Европейском суде по правам человека. Не согласен политик и с тем, что его окрестили «человеком Москвы», настаивая на отсутствии каких-либо связей с Россией.

Молдавская перспектива

С обеих сторон победу своего оппонента рисуют как негативный сценарий для страны в целом. Команда Санду предрекла Молдавии «катастрофу» в случае успеха Стояногло из-за якобы угрозы разворота в сторону Москвы. В оппозиции же ждут от президента Санду волну репрессии и гонений на политических оппонентов, а также простых граждан, в случае ее переизбрания.

С точки зрения Олега Бондаренко из Фонда прогрессивной политики, возможный провал Санду на выборах приведет к тому, что ее партия проиграет на будущем голосовании в парламент.

«Возможная победа Стояногло не станет выигрышем России. Люди будут голосовать не за него, а против Санду.

Стояногло, вероятно, станет значительно более хорошим партнером для России. Однако не стоит ждать изменения геополитического вектора Молдавии на 180 градусов. Он будет сотрудничать и с Европой. Молдаване ценят тот уровень контактов с ЕС, который у них есть», — заметил эксперт.

В то же время Владимир Брутер из ИГПИ счел сохранение Санду у власти в Молдавии вариантом более прогнозируемым. По его мнению, от Стояногло сложно ждать чего-то позитивного, несмотря на его риторику.

«Он не самостоятельный политик, у него нет возможности выстроить какую-то политическую линию. Стояногло рискует попасть под сильное влияние США, хотя считается как бы пророссийским кандидатом. С Санду проблемы такой нет, более того, вашингтонский обком уже несет за нее ответственность», — резюмировал эксперт.