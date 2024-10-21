Избирательница в день выборов президента Молдавии и референдума о вступлении в ЕС, 20 октября 2024 года

«Санду, ты услышала?» Президента Молдавии не удалось выбрать в первом туре ЦИК Молдавии: 27 из 36 районов Молдавии выступили против вступления в ЕС

Первый тур президентских выборов в Молдавии завершился без полноценной победы одного из кандидатов. По результатам обработки 98% протоколов лидирует Майя Санду с 41,9% голосов, следом идет Александр Стояногло — 26,3%. Кто станет президентом, будет ясно после второго тура в ноябре. Власти уже заявили о вмешательстве в выборы «криминальных сил» вместе с иностранными государствами. А в оппозиции обвинили Санду в попытке «подтянуть проценты» для своей победы. Как прошло голосование и чего ждать Молдавии дальше, в материале «Газеты.Ru».

Ни один из кандидатов на президентских выборах не набрал более 50% голосов, заявила председатель ЦИК Молдавии Анжелика Караман. По ее словам, в таких условиях через две недели (3 ноября) состоится второй тур голосования.

В этом году к борьбе за пост президента Молдавии допустили 11 кандидатов . Среди них действующий президент Майя Санду от правящей партии «Действие и солидарность», бывший генпрокурор-социалист Александр Стояногло, глава партии «Наша партия» Ренато Усатый, экс-премьер Василий Тарлев из партии «Будущее Молдовы», бывший руководитель кабмина Ион Кику от Партии объединения и развития Молдавии, экс-глава Гагаузской автономии Ирина Влах, журналист Наталья Морарь, отставной министр иностранных дел Тудор Ульяновский, прокурор Виктория Фуртунэ, бывший депутат Октавиан Цыку от блока «Вместе» и экс-министр внутренних дел Андрей Нэстасе.

Участвовать в голосовании не дали ряду политических деятелей, в том числе представителям оппозиционного блока «Победа» под предлогом наличия в нем партии «Шор», признанной неконституционной и подозреваемой в попытке госпереворота. Основатель политической силы Илан Шор заочно приговорен в стране к 15 годам тюрьмы. В самой «Победе» запрет объясняли политическим заказом, обвиняя Санду в узурпации власти вместе с «Действием и солидарностью».

По опросам, в преддверии выборов среди 11 претендентов сформировалась устойчивая тройка лидеров — Санду, Стояногло, Усатый . Они и заняли первые места в ходе голосования. Так, после обработки 98,29% бюллетеней Санду вышла в лидеры с 41,92% голосов , Стояногло пришел вторым — 26,35% , Усатый занял третью строчку с 13,7% поддержки. Остальные претенденты получили менее 10% голосов, а итоговая явка составила 51,64%. Поскольку ни один кандидат не набрал 50% голосов — объявили второй тур.

Скандальный выбор

По ходу голосования со стороны оппозиционных партий поступало множество жалоб на предполагаемые нарушения. Сообщения были разные: от недопуска оппозиционеров в качестве наблюдателей на участки в Румынии до обвинений властей в фальсификации голосования еще до его начала. С получением предварительных результатов о нарушениях заговорили уже и сами власти.

close Президент Молдавии Майя Санду Zak Bennett/Reuters

«Криминальные группировки вместе с иностранными силами атаковали нашу страну с помощью десятков миллионов евро, вранья и пропаганды, чтобы ввести нашу страну в зону неопределенности и хаоса. У нас есть доказательства и информация, что целью криминальной группировки было купить 300 тыс. голосов. Это беспрецедентное преступление с целью скомпрометировать демократию», — отметила президент Молдавии.

В ответ в оппозиции начали призывать молдаван не бояться угроз Санду и отстаивать результаты голосования. Итог первого тура они описывали как разгром президента. Пока Санду обещала принять меры и некие решения после полноценного завершения подсчета голосов.

«Санду, ты услышала? Ни твой ЕС, ни ты, ни твои еврохозяева здесь не нужны. Как же ты достала людей, что даже с конским админресурсом, блокировками, арестами, вбросами тебя просто вышибли с треском», — говорил оппозиционер Илан Шор, комментируя предварительные итоги выборов.

Европейское фиаско?

Дополнительным фактором стали итоги референдума о закреплении в конституции Молдавии курса на вступление в Евросоюз. По инициативе президента на этот вопрос молдаване отвечали параллельно выборам главы государства. Идея состояла в том, чтобы изменить основной закон страны так, чтобы сделать евроинтеграцию неотвратимой. В пользу этой идеи играло то, что количество желающих вступить в ЕС, по внутренним опросам, перевалило за 50%.

По итогам плебисцита, изменение конституции поддержали только в Кишиневе и восьми районах республики. А в 24 регионах, Гагаузской автономии, муниципалитете Бельцы и непризнанном Приднестровье заняли обратную позицию. После обработки 98,42% протоколов в целом евроинтеграцию одобрили 50,08% избирателей, против высказались 49,92%. Во время подсчета голосов продолжительное время лидировали противники вступления в ЕС, ситуация начала меняться по мере подсчета голосов с заграничных участков.

В оппозиции такие изменения связали опять-таки с нарушениями со стороны Санду. По мнению представителей блока «Победа», власти пытаются «подло натянуть проценты». Впрочем, в оппозиционном объединении уверены, что изменить ситуацию полностью в свою пользу у действующего президента уже не получится.

Что будет с Молдавией

Исход президентской гонки определит второй тур, где Санду будет бороться против экс-генпрокурора Стояногло. По исследованию iDataPlex, в личной дуэли у действующего президента есть шанс выйти победителем, набрав 40,6% голосов против 36,4% у социалиста. Многое будет зависеть от распределения голосов за других участников первого тура. Если бывший генпрокурор сможет переманить на свою сторону только избирателей лидера «Нашей партии» Усатого, то ему уже вполне может хватить голосов для победы над Санду.

close RTR Moldova/YouTube

Стояногло, в отличие от действующего президента, придерживается не условно проевропейского курса, а более нейтрального варианта, выступая за взаимодействие как с Западом, так и Востоком. В частности, социалист готов работать с Россией, которую нынешняя молдавская власть окрестила угрозой для нацбезопасности и обвиняет в попытке оказать влияние на ситуацию в стране за счет СМИ и политических сил вроде партии «Шор».

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что, если Санду удастся добиться переизбрания, Молдавию ожидает лишь дальнейший разворот в сторону Запада. Так член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько допустил, что новый срок политика будет завязан на работе с ЕС и отдалении от России.

«Молдавии стоит ждать продолжения евроинтеграции, возможного конфликта с Приднестровьем или попыток поглощения региона. В любом случае сохранение поста за ней приведет к дальнейшему отдалению от России и усилению конфликтной, напряженной ситуации между Кишиневом и Москвой. Политические цели, например евроинтеграция и движение на Запад, оказались выше экономических и рациональных», — пояснил эксперт.

В свою очередь эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что сохранение за Санду поста президента в Молдавии будет означать, что Запад ее полностью контролирует и дальше будет этим заниматься.

«Текущая ситуация будет каким-то образом ужесточаться, все потуги оппозиции, которая не устраивает западные страны, будут пресекаться на корню. Отличий будет не очень много. Это может повлиять на предстоящие парламентские выборы 2025 года, но, скорее всего, их результат Западом уже написан. Ожидать какой-то передачи власти путем демократических процедур в таких обстоятельствах не стоит», — указал эксперт.

Российский вопрос

Отношения России и Молдавии при Санду в целом переживают не лучшие времена, в том числе из-за конфликта на Украине. Кишинев выразил солидарность с Киевом, постарался отказаться от российских энергоресурсов по примеру Европы и пытается представить Москву в качестве «агрессора». Состояние отношений сторон хорошо характеризует то, что в этом году в России где проживает около полумиллиона молдаван открыли всего два избирательных участка вместо обычных 29, что привело к появлению огромной очереди на одном из них в Москве.

С точки зрения Богдана Безпалько из Совета по межнациональным отношениям, второй срок Санду не принесет России ничего особо нового. По его словам, единственный риск это то, что может возникнуть напряженность в отношении Приднестровья.

«Пока военный вариант тут не просматривается. Силовое решение предусматривает не совсем прогнозируемую реакцию со стороны России, которая может привести к вовлечению Молдавии в конфликт, чего не хочет даже Санду. Молдавия очень небольшое государство по своему потенциалу, в том числе территориальному и человеческому. Оно может легко быть инкорпорировано Румынией или Евросоюзом без негативных последствий для них. Дальше же может быть все что угодно», — заметил эксперт.

В то же время Владимир Брутер из Международного института гуманитарно-политических исследований уверен, что ожидать можно лишь дальнейшего ухудшения российско-молдавских отношений.

«Вряд ли тут будет повторение ситуации как с Украиной. Молдаван очень трудно подбить на войну с Россией. Однако есть много других вариантов. Все что Западу будет нужно получить от Молдавии, он получит», — резюмировал эксперт.