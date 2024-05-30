«Морально порицал»: доцент ивановского института объяснил, зачем дал студентке-мусульманке стихи о хиджабе

Доцент Ивановского государственного медицинского университета Николай Жидоморов рассказал «Газете.Ru», что не заставлял студентку-мусульманку читать вслух его стихотворение о вреде хиджаба. Он уточнил, что поделился со студенткой своим произведением и таким образом хотел поделиться с ней своим мнением. По словам Жидоморова, в уставе вуза прописано, что религиозная одежда считается неприличной.

«Частично додумали все это насчет того, что я кого-то заставлял читать. Это все выдумали, никого я не заставлял. Я ей дал в руки, сказал: «читай, если хочешь, отдай другим; не хочешь — не отдавай». Она отдала другим. Вслух никто это не читал. Она на занятие пришла в хиджабе. Я ей дал, высказал свое мнение по этому поводу, чтобы она с ним ознакомилась. Она решила ознакомить всех остальных. [В уставе университета] написано, что это морально порицается. Собственно, я так и сделал, морально порицал. Там написано, что любая религиозная одежда считается неприличной в нашей академии. Я ей так, собственно, и написал», — сказал он.

Жидоморов отметил, что после инцидента ему стали поступать угрозы. Преподаватель добавил, что дал студентке стихотворение в воспитательных целях, но «попал» в религиозных исламистов.

«После случившегося мне угрожали, моей жизни, говорят, готовь яму, мы тебя закопаем. Видимо, я попал в нужное место, и все религиозные исламисты именно там и сидят. Честно скажем, я не хотел так сделать, но нечаянно попал в них. Я думал, что меня будут закапывать. Я дал [стихотворение] в плане воспитательной работы. Я думал, что она не понимает, что, выказывая свое мусульманство, она тем самым вступает в противоречие со всеми остальными, которые ничего не указывают и живут себе спокойно. У нас не принято так в России. Я свою точку зрения в стихах изложил. Я ведь там все четко написал. Это стихи, лирика, внутренний мир лирического героя, я его там изложил», — заключил он.

Об инциденте в Ивановском медуниверситете ранее сообщил Telegram-канал «Голос Дагестана» со ссылкой на подписчика. Сообщалось, что во время занятия преподаватель Жидоморов заставил студентку-мусульманку вслух читать его стихотворение о вреде ношения хиджаба. По словам подписчика канала, в стихотворении говорится, что не нужно «кичиться своим мусульманством на людях», а носить хиджабы дома. Заканчивается произведение строчкой «прими, что в России хиджабы — харам!».

Жидоморов работает в вузе в должности доцента на кафедре фармакологии. У него есть страница на портале «Стихи.ру», на которой он 28 мая разместил стихотворение под названием «Хиджаб». В настоящее время на сайте его нет, а при попытке перейти на страницу стихотворения через поисковик выплывает надпись «Произведение удалено автором».

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