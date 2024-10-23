Зеленский назвал первый шаг к прекращению конфликта. Что предложил президент Украины? Зеленский предложил первый шаг к завершению конфликта с Россией

Владимир Зеленский заявил, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры поспособствует завершению горячей фазы конфликта с Россией. По мнению президента Украины, это стало бы сигналом, что «Россия, возможно, готова прекратить войну».

Прекращение Россией ударов по энергетическим объектам может привести к мирным переговорам, считает президент Украины Владимир Зеленский. Он предлагает взаимное прекращение воздушных атак на электросети как первый шаг на пути к переговорам о прекращении боевых действий. 21 октября Зеленский заявил журналистам в Киеве, что «когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, получение результата по этим пунктам стало бы сигналом о том, что Россия, возможно, готова прекратить войну».

Если Москва и Киев договорятся прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры, это станет значительным шагом на пути к деэскалации конфликта, заявил Зеленский, имея в виду атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы: «Мы увидели во время первого [мирного] саммита, что может быть принято решение по энергетической безопасности».

«Другими словами: мы не нападаем на их энергетические инфраструктуры, они не нападают на наши. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Я так думаю», — заявил Зеленский.

Успехи ВС РФ, потери ВСУ и предстоящая зима с длительными отключениями электроэнергии побудили Зеленского активизировать усилия по получению западной поддержки своего «плана победы». Он включает приглашение Киева в НАТО и дополнительные гарантии безопасности.

Однако, как отмечает газета Financial Times, украинский президент также столкнулся с возросшим давлением, требующим от него поиска путей урегулирования конфликта путем переговоров, учитывая, что в Белый дом может вернуться Дональд Трамп, пообещавший в случае победы на выборах положить конец конфликту «с первого дня» своего президентства.

Готовность России к переговорам «зависит, прежде всего, от выборов в США», сказал Зеленский, добавив, что ожидает «более позитивной реакции» на голосование в США. «Не потому, что будет новый президент, а потому, что сейчас внимание США сосредоточено на выборах, и я думаю, что это, вероятно, делает любое резкое заявление сложным. Они не хотят дополнительного риска», — считает Зеленский.

Президент Украины отрицает какие-либо обсуждения с западными странами соглашения «земля в обмен на мир», которое предусматривает вступление Украины в НАТО в обмен на отказ от территорий, которые удерживает Россия.

Секретные переговоры

Газета The Washington Post в августе сообщала со ссылкой на источники, что Москва и Киев планировали провести секретные переговоры при посредничестве Катара и Турции и договориться не атаковать энергообъекты друг друга в течение двух месяцев. По данным издания, Россия остановила процесс после входа ВСУ в Курскую область.

Позднее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу рассказал, что Турция предложила не наносить удары по объектам энергетики, атомной энергетики и по торговому гражданскому флоту в Черном море. Президент России Владимир Путин, по словам Шойгу, согласился.

«И для нас это было большое удивление, когда через какое-то время они [власти Украины] сказали: «Нет-нет-нет, мы не пойдем на это соглашение», — рассказал Шойгу.

В Кремле затем отметили, что четких договоренностей достигнуто не было, а Владимир Зеленский тогда заявил, что никому не давал полномочий вести переговоры с Россией.

Минобороны России отчитывается об ударах по энергообъектам Украины, связанным с предприятиями военно-промышленного комплекса. До начала СВО мощность украинских объектов электрогенерации была одной из самых крупных в Европе, но к лету 2024 года упала ниже 20 ГВт. К осени на Украине были разрушены все ТЭС и значительная часть мощностей ГЭС. В середине октября премьер Денис Шмыгаль сообщил, что почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено.