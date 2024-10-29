Хорватия хочет передать Украине 30 танков и 30 БМП. Военная операция, день 979-й

Вторжение ВСУ в Курскую область не имеет четкой цели, хотя в нем задействованы лучшие части украинской армии, считает генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко.
Правительство Швеции направит €20 млн на поддержку закупок у ВПК Украины и €43 млн на приобретение военной техники для Киева, сообщили в правительственной канцелярии.
Лесополосы, созданные в советский период для защиты почвы от ветра и эрозии, стали для российской и украинской армий ключевыми объектами в украинской степи, пишет Washington Post. Они дают военнослужащим укрытие от беспилотников, а также время и место для строительства укрепленных бункеров и дорог для доступа к позициям.
По словам бойцов ВСУ, контроль над лесополосами может иметь решающее значение для победы или поражения в бою.
Министр обороны Хорватии Иван Анушич и его немецкий коллега Борис Писториус подписали письмо о намерениях о передаче Загребом 30 танков и 30 БМП югославского производства 1980-х годов в обмен на скидку при приобретении танков Leopard, сообщило минобороны Хорватии.
В украинском обществе усиливается недовольство требованиями командования ВСУ нарастить темпы мобилизации, заявил бывший украинский президент Леонид Кучма в интервью «Интерфакс-Украина».
«Власти обвиняют общество в недостаточной готовности встать на защиту государства. В обществе раздаются призывы к власти показать пример и начать с себя. Таких противоречий много», — отметил Кучма.
Если КНДР вступит в конфликт на Украине на стороне России, США не будут вводить новые ограничения на использование ВСУ американского оружия, заявили в Пентагоне. По информации американского военного ведомства, Пхеньян направил в Россию 10 тыс. военных, часть которых уже в Курской области. На этом фоне украинские власти опять просят снять запрет на удары западным оружием вглубь России, а северокорейские перебежчики готовы участвовать в конфликте на стороне Украины — в качестве «агентов психологической войны».
🔴 Средства ПВО ночью сбили беспилотник над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
Для главы Пентагона Ллойда Остина, недавно посетившего Киев, провели персональный брифинг, в ходе которого он узнал о дальнейших планах украинского командования относительно действий ВСУ в Курской области, рассказала заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.
Ллойд ОстинBoris Roessler/dpa/Global Look Press
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили семь украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Из них два БПЛА сбиты над Белгородской областью, по два над территориями Брянской и Курской областей, один — над акваторией Черного моря.