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Политика

Хорватия хочет передать Украине 30 танков и 30 БМП. Военная операция, день 979-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 979-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Средства ПВО за ночь сбили семь беспилотников над российскими регионами. Хорватия хочет передать Киеву 30 танков и 30 БМП югославского производства 1980-х годов в обмен на скидку при приобретении танков Leopard. Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что в украинском обществе растет недовольство из-за мобилизации. В Пентагоне сообщили, что для главы ведомства Ллойда Остина провели персональный брифинг о планах ВСУ в Курской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:24

Вторжение ВСУ в Курскую область не имеет четкой цели, хотя в нем задействованы лучшие части украинской армии, считает генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко.

9:13

Правительство Швеции направит €20 млн на поддержку закупок у ВПК Украины и €43 млн на приобретение военной техники для Киева, сообщили в правительственной канцелярии.

9:01

В Калужской области местный житель обнаружил обломки БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша.

8:52

Лесополосы, созданные в советский период для защиты почвы от ветра и эрозии, стали для российской и украинской армий ключевыми объектами в украинской степи, пишет Washington Post. Они дают военнослужащим укрытие от беспилотников, а также время и место для строительства укрепленных бункеров и дорог для доступа к позициям.

По словам бойцов ВСУ, контроль над лесополосами может иметь решающее значение для победы или поражения в бою.

8:35

8:21

Министр обороны Хорватии Иван Анушич и его немецкий коллега Борис Писториус подписали письмо о намерениях о передаче Загребом 30 танков и 30 БМП югославского производства 1980-х годов в обмен на скидку при приобретении танков Leopard, сообщило минобороны Хорватии.

8:16

В украинском обществе усиливается недовольство требованиями командования ВСУ нарастить темпы мобилизации, заявил бывший украинский президент Леонид Кучма в интервью «Интерфакс-Украина».

«Власти обвиняют общество в недостаточной готовности встать на защиту государства. В обществе раздаются призывы к власти показать пример и начать с себя. Таких противоречий много», — отметил Кучма.

8:10

Если КНДР вступит в конфликт на Украине на стороне России, США не будут вводить новые ограничения на использование ВСУ американского оружия, заявили в Пентагоне. По информации американского военного ведомства, Пхеньян направил в Россию 10 тыс. военных, часть которых уже в Курской области. На этом фоне украинские власти опять просят снять запрет на удары западным оружием вглубь России, а северокорейские перебежчики готовы участвовать в конфликте на стороне Украины — в качестве «агентов психологической войны».

8:09

🔴 Средства ПВО ночью сбили беспилотник над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.

8:07

Для главы Пентагона Ллойда Остина, недавно посетившего Киев, провели персональный брифинг, в ходе которого он узнал о дальнейших планах украинского командования относительно действий ВСУ в Курской области, рассказала заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.

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Ллойд Остин

Boris Roessler/dpa/Global Look Press
8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили семь украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Из них два БПЛА сбиты над Белгородской областью, по два над территориями Брянской и Курской областей, один — над акваторией Черного моря.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 979-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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