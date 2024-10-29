Хорватия хочет передать Украине 30 танков и 30 БМП. Военная операция, день 979-й

8:52

Лесополосы, созданные в советский период для защиты почвы от ветра и эрозии, стали для российской и украинской армий ключевыми объектами в украинской степи, пишет Washington Post. Они дают военнослужащим укрытие от беспилотников, а также время и место для строительства укрепленных бункеров и дорог для доступа к позициям.

По словам бойцов ВСУ, контроль над лесополосами может иметь решающее значение для победы или поражения в бою.