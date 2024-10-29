Киллер-каратист. Убийца командира подлодки «Краснодар» проведет за решеткой 25 лет Убийцу бывшего командира подлодки «Краснодар» приговорили к 25 годам заключения

Каратиста Сергея Денисенко, признанного виновным в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, приговорили к 25 годам колонии. Он также должен будет выплатить 5 млн рублей отцу своей жертвы и 500 тыс. рублей штрафа. На допросах он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. В Киеве считают Ржицкого причастным к атакам на Винницу, однако его родители это отрицают.

66-летнего гражданина Украины и России Сергея Денисенко приговорили к 25 годам лишения свободы по делу об убийстве бывшего командира подводной лодки »Краснодар» Станислава Ржицкого, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Денисенко признан виновным в убийстве, госизмене и незаконном обороте оружия.

Первые пять лет он проведет в тюрьме, а остальные 20 — в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, Денисенко должен будет выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей . Суд также взыскал с него 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу отца убитого, который выступает истцом.

Убийство в парке

По данным следствия, в октябре 2022 года Денисенко получил от своих руководителей задание ликвидировать Ржицкого. Для этого он прибыл в Краснодар и начал следить за капитаном. Позже сообщники передали подсудимому пистолет с глушителем.

В марте 2023 года Денисенко получил российское гражданство и принес присягу.

10 июля Денисенко подкараулил Ржицкого в парке, где тот по утрам бегал. Киллер выстрелил в свою жертву не менее восьми раз и скрылся. По словам местных жителей, в то утро из-за дождя бегунов было меньше, чем обычно, поэтому очевидцев убийства не нашлось. Пострадавший скончался на месте.

На следующий день сотрудники ФСБ задержали Денисенко в Туапсе, откуда он собирался сбежать из России.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям «Убийство», «Незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, совершенные организованной группой» и «Госизмена».

Денисенко родом из Сумской области. Он был президентом украинской федерации шотокан карате-до SKIF. Заслуженный тренер и мастер спорта, обладатель восьмого дана и черного пояса.

Заказ спецслужб

На допросах Денисенко признался, что действовал по приказу украинских спецслужб.

Газета The Washington Post писала, что официальные лица в Киеве подтвердили причастность разведки к гибели российской журналистки Дарьи Дугиной и экс-капитана подлодки «Краснодар» Ржицкого , а также к осуществлению ряда диверсий в России.

«Ни одна крупная операция Службы безопасности Украины или ГУР не проводится без разрешения — молчаливого или иного — президента Владимира Зеленского», — отмечалось в статье.

Украинские власти считают, что с подлодки «Краснодар», которой командовал Ржицкий, запустили ракеты по городу Виннице. Однако родственники военного отрицают его причастность к этим атакам и утверждают, что тот оставил должность еще в 2021 году. На момент гибели он занимал пост заместителя начальника городского отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе.

Ржицкому было 42 года. Он окончил Санкт-Петербургский военно-морской институт в 2003 году. После выпуска его отправили служить на «Алросу» — подводную лодку в составе Черноморского флота. В 2012 году он стал помощником командира подлодки. С 2013-го— командир экипажа подлодки. С декабря 2016 года — командир экипажа подлодки «Краснодар».

«Как только лодка прошла госиспытания, ее принял флот и отправил в Сирию. В первом же походе они стреляли по ИГИЛ (организация запрещена в России). Это публиковали во всех средствах массовой информации. Друзья меня поздравляли, что такой сын», — вспомнил в интервью 161.ru отец убитого Леонид Ржицкий.

Ржицкий был в Сирии с 2016 по 2020 год. В декабре 2021 года написал рапорт об увольнении. По словам родителей, он сделал это, потому что его брак развалился из-за длительных командировок.

Ржицкий был дважды женат, у него осталось трое детей.