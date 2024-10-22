«Чтобы отразить новую угрозу со стороны России». Франция готова размещать силы сдерживания на Украине

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню считает, что пора заняться вопросом размещения неядерных сил на территории Украины. Так он прокомментировал «план победы» президента Владимира Зеленского, в частности, третий пункт под названием «сдерживание».
«Этот «план победы» — это начало политического пути. Необходимо задаться вопросом, что будет после. Представьте прекращение огня или мирный договор — и вы поймете, что вопрос размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы быть в состоянии отразить новую угрозу со стороны России, — это, очевидно, вопрос, которым уже нужно заняться», — сказал Лекорню в эфире телеканала LCI (цитата по РИА Новости).
Он не уточнил, какую «новую угрозу» со стороны России имеет в виду. При этом, по его мнению, план Зеленского содержит ряд «интересных» пунктов, которые стоит изучить. При этом со стороны Киева «с некоторых пор наблюдается разворот к военно-политической риторике», считает Лекорню.
«Я думаю, что есть воля к политическим действиям. Однажды придется это сделать, однажды Украина возобновит диалог с Россией», — заявил министр обороны Франции.
Он добавил, что «никто никогда не заявлял о капитуляции русских».
«План победы»
16 октября Владимир Зеленский представил свой «план победы» в Верховной раде. Он состоит из пяти пунктов и трех секретных положений.
- Официальное приглашение Украины в НАТО. При этом Зеленский признает, что полноценное принятие страны в альянс сейчас невозможно.
- Укрепление украинской обороны: продолжение атак на российскую территорию.
- «Сдерживание». Украина хочет разместить у себя «комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания» для защиты государства от любой потенциальной военной угрозы.
- «Стратегический экономический потенциал». Украина предлагает другим государствам разрабатывать ее критические ресурсы: залежи урана, титана, лития, графита и других металлов.
- После завершения конфликта с Россией размещение украинской армии в Европе вместо американских частей, чтобы укрепить общую оборону.
Кремль счел план Зеленского «замаскированным планом» США по продолжению конфликта. «Это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.