«Киев может привести ФРГ к мировой войне». Есть ли риск столкновения России и Германии? Полковник Ходаренок: конфликт между Германией и Россией в чистом виде маловероятен

Немецкий оборонный эксперт Клаудия Майор заявила, что Германия может стать целью для России в случае эскалации конфликта в Европе. Об этом сообщает издание Der Spiegel. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок оценил вероятность боестолкновения Москвы и Берлина, а также призвал ФРГ взвесить все риски и не идти на поводу у Киева.

Угроза ядерного удара

Немецкий оборонный эксперт и глава исследовательской группы по политике безопасности в Фонде науки и политики (SWP) Клаудия Майор заявила, что ФРГ в случае конфликта с Россией будет под угрозой ракетно-ядерного удара из-за расположения в центре Европы.

По словам Майор, за последние 20 лет Москва провела масштабную модернизацию своих вооружений, после которой в арсенал России вошли крылатые ракеты средней дальности наземного базирования с ядерными боевыми частями.

«Таким образом, у России есть преимущество, которому европейцы пока мало что могут противопоставить. В Европе действительно есть системы морского и воздушного базирования, но они либо медленнее, либо имеют меньшую дальность действия», — сказала Майор.

Кроме того, по мнению эксперта, даже появление американских ракет на территории Германии не сможет принципиально изменить ситуацию якобы имеющей место для ФРГ угрозы.

Теперь разберемся, что тут соответствует сложившейся военно-политической остановке, а что в заявлениях Майор противоречит реалиям.

Нет желания конфликтовать с НАТО

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что «вся организация НАТО не может не понимать, что у России нет никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного — воевать со странами НАТО». Глава государства заверил, что у Москвы со странами НАТО «нет никаких территориальных претензий друг к другу», а также «нет желания испортить со странами альянса отношения».

По мнению российского лидера, это «не может не понимать президент любой крупной страны, тем более натовской страны», тем более не может не понимать президент США – «единственных хозяев НАТО».

Однако президент Украины Владимир Зеленский настойчиво и чуть ли не каждый день требует от западных партнеров разрешить поставляемыми Киеву высокоточными ракетами удары по объектам в глубине территории России.

Поэтому применение западных вооружений большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», заявил Путин. Он также уточнил, что Украина не в состоянии наносить такие удары сама. По его словам, это может произойти только при использовании данных со спутников НАТО, которыми Киев не располагает. Кроме того, только военнослужащие альянса могут вносить полетные задания.

«Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет», — сказал президент.

По словам Путина, если решение примут, это изменит саму природу конфликт и будет означать, что страны НАТО воюют с Россией.

«А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — добавил он.

Дилемма Берлина

В настоящее время канцлер Германии Олаф Шольц придерживается по вопросу поставки Киеву крылатых ракет большой дальности конструктивной позиции — он выступает против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus из-за опасений, что ВСУ начнут применять их для ударов по Москве. Помимо этого, в настоящее время ФРГ сокращает военную помощь Украине, согласно текущему бюджетному планированию правительства, теперь новые средства на эти цели не выделяются. И подобные шаги Берлина можно только приветствовать.

Однако претендующий на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц от ХДС (Христианско-демократический союз — консервативная политическая партия Германии) заявил, что у правительства во главе с Шольцем нет стратегического видения.

«Я же говорю, что нам нужно сделать следующий шаг — предоставить ракеты Taurus для ударов вглубь России», — сказал Мерц.

Вот в этом случае все прогнозы Майор оправдаются в полном объеме – на Берлин, Дрезден, Гамбург, Мюнхен посыпется град как межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боевыми частями, так и все остальное «специальное» оружие в виде «изделий» средней дальности и термоядерных бомб свободного падения.

Тут надо подчеркнуть, что конфликт между Германией и Россией в чистом виде маловероятен . Подобное вооруженное противоборство может гипотетически произойти только в случае столкновения НАТО-Россия. Чтобы этого не случилось, Германии в вопросах военно-технического сотрудничества с Украиной надо решительно пойти дальше – прекратить подобные связи полностью. И тогда Берлину никакой вооруженный конфликт, тем более с применением ракетно-ядерного оружия, не грозит.

Политическое руководство Германии в этом плане должно здраво взвесить все имеющиеся риски и осознать, что Киев со своими фанфаронскими «планами победы» запросто может привести ФРГ к Третьей мировой войне.

И наиболее разумно для Берлина в этой ситуации оставить «спор славян между собой» и приступить к восстановлению полномасштабных связей между Москвой и Берлином, отвечающих глубинным интересам обоих народов.

Тогда и никаких глубоких аналитических исследований германских экспертов типа «будет ядерная война, не будет ядерной войны, окажется Берлин под прицелом, не окажется Берлин под прицелом», не потребуется.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).