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Политика

Над Россией уничтожили 13 украинских БПЛА. Военная операция, день 967-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 967-й день

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Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 ЦВО во время боевой подготовки в зоне СВО

Евгений Биятов/РИА Новости
За ночь средства ПВО уничтожили 13 украинских БПЛА: шесть — над Орловской областью, четыре — над Курской, три — над Брянской. В Киеве произошли взрывы. По данным CNN, Украина запускает вглубь РФ беспилотники «Лютый», прикрывая их дронами-камикадзе «Рубака», чтобы отвлекать ПВО. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев считает, что Запад уже решил разрешить Украине бить вглубь РФ и прорабатывает механизмы поставки оружия. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:55

Возможная победа кандидата на пост президента США Дональда Трампа быстро приведет к кризису в отношениях Америки и ЕС из-за Украины, считает Politico.

08:50

WSJ выяснил, что в начале 2025 года на Украину вернутся восемь пилотов, которые сейчас проходят обучение полетам на истребителях F-16 в США. Летом 2025 года, возможно, Киев получит 20 F-16 и 40 обученных пилотов.

08:48

По данным Politico, Зеленский не стал просить деньги у правительства США в ходе своей поездки в сентябре, заявив, что у него уже есть все необходимое.

08:46

Глава минобороны Украины Рустем Умеров на ужине с главами оборонных ведомств стран НАТО намерен «пролить больше света» на «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского, пишет The Washington Post.

08:32

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями» заявила, что Германии стоит прекратить поставлять оружие Киеву, если они хотят положить конец боевым действиям:

«Хотят прекращения боевых действий — пусть прекратят поставки вооружений террористическому киевскому режиму. А ультиматум пусть жене своей объявит».

Так Захарова прокомментировала слова кандидата на пост канцлера ФРГ, лидера партии Христианско-демократический союз Фридриха Мерца. Он заявил, что в случае победы в первые сутки предъявит РФ ультиматум, «в случае невыполнения которого намерен снять ограничение на дальность оружия для Украины и передать Киеву ракеты Taurus».

08:23

⚡️CNN со ссылкой на анонимных украинских военных сообщил, что Украина запускает вглубь России беспилотники самолетного типа «Лютый», которые несут полезную нагрузку весом до 250 кг. Их прикрывают небольшие дроны-камикадзе «Рубака», чтобы отвлекать системы ПВО. Кроме этого, БПЛА запрограммированы на более тысячи различных точек маршрута, что также позволяет уклоняться от ПВО. Однако, по словам источников CNN, российские системы все равно перехватывают дроны и срывают атаки.

08:17

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сказал РИА Новости, что, по его мнению, Запад уже принял решение относительно ударов вглубь РФ:

«Несмотря на то, что официально еще не заявили о разрешении наносить удары вглубь России, мне думается, что это решение уже есть, и прорабатываются механизмы поставки дальнобойного вооружения».

08:13

«Страна.ua» сообщила о взрывах в Киеве.

08:07

08:03

⚡️В Минобороны сообщили, что средства ПВО за ночь перехватили шесть украинских беспилотников над Орловской областью, четыре над Курской и три над Брянской.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 967-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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