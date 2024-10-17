Владимир Зеленский во время своей речи в Верховной раде, Киев, Украина, 16 октября 2024 года

«Не более чем филькина грамота». Почему «план победы» Зеленского — это не план? Полковник Ходаренок: «план победы» Зеленского не является документом

16 октября президент Украины Владимир Зеленский впервые представил в Верховной раде так называемый «план победы». В нем содержится пять пунктов и несколько секретных положений. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался в деталях проекта и пришел к выводу, что для украинских чиновников это будет просто текстом, а не обязательным к исполнению документом.

В чем суть «плана победы»?

Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения .

Во-первых, это приглашение Украины в НАТО до окончания конфликта.

Во-вторых, продолжение операций Вооруженных сил Украины в определенных районах России, укрепление противовоздушной обороны, совместное с партнерами уничтожение беспилотников и ракет российской армии, инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс, разрешение Запада использовать дальнобойное оружие по территории России, передача Киеву подобного оружия, а также предоставление разведывательных данных об объектах, находящихся в России. К этому пункту есть секретное приложение — «к нему имеют доступ именно те партнеры, у которых есть соответствующий военный потенциал помощи», уточнил Зеленский.

В-третьих, размещение на Украине комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета, которого будет достаточно для защиты от любой военной угрозы со стороны России. У этого пункта также есть секретное приложение — его Киев передал руководству США, Британии, Германии, Италии, Франции.

В-четвертых, Киев предлагает партнерам заключить с Украиной соглашение о совместной защите критических ресурсов страны, совместном инвестировании и использовании украинского экономического потенциала. Речь, в частности, о металлах: уран, титан, литий и т. д. К этому пункту также есть секретное приложение для «определенных партнеров».

В-пятых, после завершения конфликта части и соединения ВСУ при согласии партнеров в Европе должны заместить отдельные контингенты Вооруженных сил США. По оценке Зеленского, украинский опыт надо использовать для укрепления обороны НАТО и обеспечения безопасности в Европе.

В заключение Зеленский дал западным партнерам три месяца, чтобы принять положения его «плана победы» .

Что не так с «планом победы»?

В некоторых источниках документ, представленный Зеленским в Верховной раде, назван стратегическим планом. Однако набор тезисов президента Украины не имеет никакого отношения к документам стратегического планирования.

Подобные документы представляют собой план применения и развития вооруженных сил, программу мобилизации, проект оперативного оборудования территории для обороны. К этим планам выступление президента Украины не имеет никакого отношения. Так что называть набор лозунгов Зеленского документом стратегического планирования нет никаких оснований.

Несколько замечаний сугубо военно-бюрократического характера. Например, когда оперативная директива Верховного главнокомандующего становится документом стратегического планирования? Только тогда, когда она подписана главковерхом, на последней странице (да и на всех остальных листах, кстати, тоже) поставлена соответствующая печать, и, наконец, директиве присвоен номер. После этого перед войсками ставится задача — получение подтвердить, исполнение донести.

Теперь о «плане победы» Владимира Зеленского. Если это план, то первый вопрос, который к нему возникает — кем подписан этот документ и кем утвержден? Без подобных деталей набор лозунгов президента Украины в принципе не является документом, обязательным для исполнения в структурах политического и военного руководства Украины. В таком случае для всех украинских чиновников это просто несколько страниц текста. Если это план (а он должен быть в этом случае оформлен в виде таблицы), то в нем необходимо предельно ясно расписать соответствующие пункты этого документа, их содержание, лица, ответственные за выполнение, конкретные сроки реализации.

Словом, содержание плана должно быть кратким, предельно ясным, исключающим возможность различного толкования пунктов этого документа. В нем необходимо отражать только основные задачи с конкретными сроками, стоящие перед правительством страны и вооруженными силами во время ведения боевых действий.

Наконец, реальность любого планирующего документа кардинальным образом зависит от обеспечения его соответствующими ресурсами. А вот это напрочь отсутствует в «плане победы» Владимира Зеленского. Его тезисы ничем не подтверждены — ни расчетами, ни ресурсами .

Теперь представим ситуацию — «план победы» поступает в министерство обороны Украины и Генеральный штаб ВСУ. У всех высокопоставленных исполнителей в военном ведомстве Украины в этом случае неизбежно возникнут вопросы: «А что это такое? Как поступать с этим документом? И документ ли это в принципе? И как нам на основе подобных лозунгов поставить задачи войскам»?» Ведь стандартная последовательность работы любого командующего после получения указаний от главковерха выглядит следующим образом: уяснить задачу, произвести расчет времени, определить задачи войскам, завершить планирование и утвердить документы плана операции.

Поскольку после оглашения «плана победы» генералам действовать подобным образом абсолютно нереально, то многие аналитики и обратили внимание на странное поведение главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского во время презентации украинским президентом «плана победы». Вполне возможно, что именно в этот момент военачальника одолевала мысль: «Господи, мне-то что теперь делать?»

Теперь о сроке в три месяца, который Зеленский дал западным партнерам для того, чтобы принять положения его «плана победы». И раньше было заметно, что временами президент Украины выпадает из рамок адекватности и реализма, но в этом случае это видно более чем явственно.

По всей видимости, Зеленский представляет себя в настоящее время не просто политиком мирового уровня, сравнимого с Черчиллем, Рузвельтом и Сталиным одновременно, но и считает себя Верховным главнокомандующим Вооруженными силами планеты . А как расценивать подобное поведение Зеленского иначе, если президент Украины ставит подобные задачи ведущим странам мира, да еще и в предельно директивном тоне? Только так это можно и расценивать.

А давая в целом оценку «плану победы», можно сказать только одно — это не более чем филькина грамота , набор ничем не связанных между собой лозунгов, абсолютно не подкрепленных ни серьезными расчетами, ни ресурсами.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).