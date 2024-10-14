«Насильно семью никто строить не будет». Что в России говорят о налоге на бездетность? Иерей РПЦ Лукьянов счел провокацией идею ввести налог на бездетность в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю пока неизвестны детали инициативы о введении налога на бездетность. По его словам, в СССР этот налог вряд ли повлиял на демографическую ситуацию, и прежде, чем вводить его вновь, нужно проанализировать этот опыт. О введении налога на бездетность заговорили в начале октября — вернуть его предложил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. Что в России думают об этой инициативе — в материале «Газеты.Ru».

Кремлю пока неизвестны детали предложения о введении в России налога на бездетность. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что такой налог существовал в СССР, и прежде, чем вводить его снова, нужно проанализировать этот опыт.

«Надо проанализировать этот опыт. На первый взгляд, этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию. Хотя это должны сделать специалисты», — подчеркнул Песков.

Кто предложил ввести налог?

В России уже не впервые поднимают вопрос о возвращении налога на бездетность. В 2020 году такое предложение выдвинула председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая. Она заявила, что платить такой налог должны те, «кто сознательно отказывается от решения родить ребенка», — и мужчины, и женщины. Тогда идею не поддержал Минфин.

В 2024 году о введении налога на бездетность заговорили вновь. Депутат Госдумы и член комитета по обороне Андрей Гурулев заявил, что Россия нуждается в такой мере. По его словам, средства, собранные с помощью этого налога, можно было бы направить на поддержку сирот и детских домов. Гурулев при этом признал, что инициативу может встретить «волна негодования», однако ему все равно на такую реакцию.

«Что от мужика в этой жизни остается? Первое — имя, второе — дети», — подчеркнул депутат.

Гурулев также заявил, что у него нет цели обидеть россиян, которые не хотят иметь детей. Он уточнил, что в советское время сам платил такой налог до того, как стал отцом, и не испытывал по этому поводу никаких негативных эмоций.

В свою очередь депутат Госдумы Евгений Федоров выдвинул похожую инициативу — он предложили приравнять бездетных к «алиментщикам» и повысить для них ставку подоходного налога.

«Сейчас граждане платят 15 или 13 процентов, а в случае отсутствия детей, ставка будет выше», — заявил Федоров в беседе с корреспондентом портала Ura.ru.

По словам парламентария, налог должен распространяться на всех граждан в возрасте от 25 до 50 лет, не имеющих детей. При этом Федоров уточнил, что даже если человек не имеет детей по медицинским показаниям, это не должно освобождать его от повышенной ставки. Собранные средства пойдут на поддержку семей с детьми, сказал он.

«Налог на бездетность никак не связан с медицинскими проблемами. Представьте себе, что алиментщик вдруг по каким-то причинам больше не может иметь детей. Он прекращает платить алименты? Нет. Так и здесь.

По сути, мы предлагаем ввести «алименты» для людей, которые могли бы иметь детей, но в силу разных обстоятельств их не имеют. Соответственно, они не вкладываются в развитие будущего, в том числе своего личного будущего. За них это делают другие»,

— заявил депутат.

Федоров также добавил, что повышенная ставка подоходного налога сейчас обсуждается, однако он не готов назвать даже приблизительные значения. Одновременно с этим парламентарий подчеркнул, что родители должны получать около 30-40 тыс. руб. на одного ребенка в форме государственной поддержки. На сколько нужно повысить налог, чтобы такая сумма образовалось в бюджете, нужно рассчитать отдельно. При этом, по словам депутата, если человек зарабатывает 100 тыс. руб. в месяц, то он должен платить не меньше 10 тыс. руб.

Парламентарий отметил, что вводить налог на бездетность пора, исходя из принципа справедливости. Федоров уточнил, что государство постоянно наращивает расходы на поддержку семей с детьми, а поддержка оказывается благодаря налогам. Поэтому депутат считает, что пришло время разделить граждан, нуждающихся в поддержке, и тех, за счет кого эту поддержку нужно оказывать.

При этом директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что бездетные российские семьи должны платить 30-40 тыс. рублей в месяц на содержание детей в тех семьях, где они есть.

«Налог на бездетность, безусловно, должен быть. И он должен быть большим <...> Проценты зависят от дохода. Абсолютные цифры с бездетной семьи — 30−40 тысяч рублей. То есть, это деньги на содержание дополнительного ребенка в чужой семье», — сказал он в эфире НТВ, подчеркнув, что россияне, не имеющие детей по медицинским причинам, не должны быть освобождены от налога.

Кроме того, Зубец выразил мнение, что платить также должны семьи с одним ребенком — потому что, по его словам, «нормальная семья — это двухдетная семья».

«Не надо бить хлыстом по семьям»

Однако у предложения нашлось больше противников, чем сторонников. Против введения такого налога высказался председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

«Стали появляться абсурдные провокационные инициативы, типа налога на бездетность. Они вбрасываются, на мой взгляд, для того, чтобы вызвать негатив к теме поддержки традиционной семьи и ограничения деструктивных идеологий, в частности, воспрепятствовать принятию закона о запрете пропаганды чайлдфри», — сказал он.

По мнению священника, подобные инициативы «работают на ослабление суверенитета России».

Раскритиковала предложение и глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«В этой ситуации, очень тяжелой и тревожной для людей во всех смыслах, говорить о наступлении на какие-то права на частную жизнь — непрофессиональный подход. Похоже, депутат Гурулев недопонимает сегодня, что очень многими движет желание отложить рождение ребенка только потому, что нет на это материальных возможностей, и наша молодежь относится по большей части ответственно к тому, чтобы рожать и воспитывать детей. Зачастую женщина воспитывает детей в одиночку, не рассчитывая на мужчин. Старается отложить [рождение] ребенка, далеко не всегда, и по медицинским показаниям», — заявила депутат в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Останиной, до тех пор, пока государство не обеспечит молодые семьи жильем, хорошей зарплатой и не предоставит социальные гарантии для воспитания детей, ни о каком введении налога на бездетность по аналогии с СССР и речи быть не может.

«Вот когда это все будет, тогда надо, конечно, вводить налог на бездетность. Все для вас создало государство, а вы не хотите рожать детей. А до того, как мы обеспечим социальную гарантию нашей молодежи, я не буду торопиться с тем, чтобы возвращать налог на бездетность», — добавила она.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская тоже не поддержала инициативу. Она отметила, что введение налога на бездетность — не та мера, которая поможет улучшить демографическую ситуацию в стране.

«Нужно менять философию в обществе, а не бить хлыстом по тем семьям, которые и так сталкиваются с трудностями», — заявила Ярославская.

Высказывания Зубца о «нормальной семье» с двумя детьми и налоге в 30-40 тыс. рублей она назвала «настоящим экстремизмом против детства».

Против предложения также выступил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В разговоре с ОСН он заявил, что «ни одна репрессия не заменит светлого желания строить семью и иметь ребенка».

«Не надо превращаться в Собакевича, угрожающего палкой всякому, кто высказывает сомнение в его добродушии. Насильно семью никто строить не будет. Мое персональное мнение — такого налога в нашей стране не будет», — подчеркнул депутат.

По словам Милонова, подобные предложения — это частные мнения отдельных людей, а не государственная стратегия в данном направлении.

В то же время спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег своих коллег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе предложений о налоге на бездетность.

«Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество. Это крайности», — заявил он.