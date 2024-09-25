Не путайте чайлдфри с вынужденной бездетностью

За чайлдфри взялись основательно. Готовят закон, по которому любого, кто вздумает оправдывать «идеологию чайлдфри», сволокут в околоток. А то и хуже! Можно сказать, последние деньки, чтобы нормально обсудить людей, которые сознательно не заводят детей.

Для тех, кто, не дочитывая, бежит строчить доносы, поясняю: сама я не чайлдфри, и ребенок у меня есть. Родной, собственным организмом выношенный. Второго рожать уже не стала. Причин — море.

Не вижу, чтобы подавляющее большинство моих знакомых женщин, у которых нет детей, были бы какими-то идейными бездетницами. У каждой — такое же ровно море причин. Из которых самые распространенные — это отсутствие жилья, нестабильный доход, ненадежный мужчина. Есть тип семей с мужем-тираном. Такие в декрете сажают жену на хлеб и воду, в одно лицо съедают дома все мясо и тратят зарплату на автотюнинг. При повышении дохода они не в жилье вкладывают деньги, не в здоровье, не в образование, а обновляют машину. Жена в это время в декрете выпрашивает у него деньги на покупку раз в год джинсов. В секонд-хенде! Не знаю, зачем с такими живут, не спрашивайте. Но живут. Рожать боятся — научены горьким опытом товарок.

В конце концов, есть женщины, которые просто не вышли замуж или вышли неудачно и у них такой муж, что лучше подкопить финансовую подушку безопасности и рожать одной, для себя, чем тянуть на себе в довесок к ребенку еще и мужа, за которым надо прибирать, стирать. А когда накопили, уже поздно. Какие же они чайлдфри?

По моим наблюдениям, среди женщин убежденных чайлдфри почти нет. В рамках статпогрешности. В основном это дамы, которые в силу разных внешних обстоятельств не могут родить ребенка. Бывает, что женщина не может зачать, но скрывает этот факт, чтобы не получить ярлык неполноценной.

Знаете, среди кого много чайлдфри? Среди мужчин! Я вообще не верю, что мужчина имеет безудержный родительский инстинкт. Чаще это желание иметь социально одобряемую форму семьи или удержать любимую женщину, которая хочет детей. Если об одобрении общества мужчина заботится мало и влюбляется часто, он на себя бремя содержания детей брать не будет. Здесь-то и начинается промывка мозгов чайлдфри. Все известные мне семьи чайлдфри были такими: мужчина не хочет тратиться на детей, женщина поддакивает, дабы его не потерять. То же, кстати, и с браком без штампа в паспорте. Решение такое принимает мужчина, которому выгодно не жениться официально, а женщина вынужденно изображает противницу «штампа», чтобы и такой муж, без штампа, не ушел. А уж если живут в его квартире... Когда я слышу от женщины про регистрацию брака: «Нам это не надо», — понимаю, что не надо мужчине. Чью ипотечную квартиру они, например, вместе обставляют и оплачивают.

С чайлдфри такая же ситуация. У нас очень многое в вопросе деторождения списывают на женщину. А женщина очень часто не рожает, потому что мужчина не хочет. Вообще, скажу вам, немного в мире женщин, которые бы, имея гарантии, что им будут помогать с детьми, что они не станут бедствовать, что у них будет оставаться время на себя, не рожали бы.

Недавно я с удивлением отметила, что среди моего сложившегося круга знакомств, кроме меня, лишь две ровесницы родили. А еще пять-шесть моих сверстниц, с кем я регулярно общаюсь, не имеют детей. В основном, потому что некуда рожать. Если в Петербурге или Москве нет своего жилья, рождение ребенка обрекает на годы постоянного страха: не хватит на аренду, не хватит на ипотеку. Как ипотеку люди выплачивают, я вообще не представляю. В однокомнатной детей заводить не будешь. Двушка не в области, а в Петербурге — около сотни тысяч в месяц платежей. А надо еще ребенка кормить, одевать, лечить. Потом всякие кружки, худшколы. Вы знаете, например, сколько стоит одна большая рисовальная кисть из белки? От шестисот рублей! Хорошая палитра качественной акварели — от пятнадцати тысяч. Акварельные карандаши — от двух с половиной, но есть и за десять. Масса для лепки — 600 рублей 400 граммов. А еще надо бы в музеи ребенка сводить, в путешествия свозить.

У нас один ребенок. Наверное, потянули бы двух, но уже было бы некомфортно. Я все детство прожила в тесноте, в квартирке-студии 13 кв. м. Про тесноту без обиды я слушать не хочу. Мы втроем в трехкомнатной: спальня, детская и рабочий кабинет. Куда еще одного жильца рожать? Считаю неуместным. Или надо брать ипотеку на расширение и переезд, или сидеть друг у друга на головах.

Еще немаловажно: одному ребенку мы можем оплатить образование. Под этим я имею в виду, что можем накопить, дабы ребенок во время учебы не работал, а учился. Квартиру в качестве стартового жизненного капитала ребенку дать. Купить две квартиры, содержать весь срок обучения двух студентов? И обоим дать хорошее дополнительное образование? Например, один ребенок ходит в худшколу, а другой — в музыкальную? Везде успевать водить? И возить по экскурсиям? Я думаю, мы физически не потянем, особенно если еще ипотеку на себя взвалить. Это суровая правда: одну мы можем на живопись водить, нанимать ей педагогов, возить ее в Москву смотреть панду Катюшу или поехать по пушкинским местам. Если двое, уже придется выбирать: кому-то худшкола, кому-то пение в школе обычной. Или нанимать няньку, чтобы везде водила...

Вижу я семьи с несколькими детьми. Хорошо дела только у тех, где разница в возрасте у детей очень большая или где у отца ну прям огромный заработок. Остальные не могут дать своим детям того, что есть у нашей. Я, например, вообще за всю жизнь встречала из реальных знакомых только одну многодетную семью, где у каждого ребенка была своя комната. Более того, я знаю вполне благополучные в социальном плане семьи, где дети делят стол! Трое детей в двушке. И в чем героизм?

У нас с вами, кстати, перед глазами одна такая героическая семья развивается. Тепляковы. Мы видим, как они одеты, что едят. А ведь им еще пособия платят, они получают деньги как воспитатели семейного детского сада. Им дают деньги даже на еду и туалетную бумагу для этого «сада». И что? Хотели бы вы так жить, безотносительно раннего обучения? Недавно стало известно, что дети Тепляковых ходят в ДК на курс джазового вокала. Похвально, молодцы, что ходят. Вот только, кажется, эту студию посещают сразу шестеро Тепляковых — все, кто способен ходить и петь. Ну разве может так быть, что все шесть детишек любят джазовое пение и не хотят заниматься чем-нибудь другим? Может, и хотят, да кто ж будет их водить в шесть разных студий? А если кто-то имеет таланты к рисованию, музыке? Когда ими заниматься? Если их Алиса с Хеймдаллем и Лейей такие гении, может, они и рисуют хорошо, и музыку бы сочиняли, как как узнаешь?

Та же худшкола с 11 лет — огромная нагрузка, надо водить на занятия, на пленэры, делать домашние задания. Откуда у многодетных столько времени? Я очень давно писала статью про мальчика из многодетной семьи. Он сам попросился в детдом. Был талант к математике, а дома он жил в тесноте и постоянно обслуживал, как он сам сказал, «материну ораву». Взяли в детдом, дали свою комнату, окончил школу с отличием, поступил в хороший университет.

Оставим сомнительное, на мой взгляд, утверждение, будто россиянам нужно больше рожать. Я не согласна, что нам нужно. Мы европейский народ и будем рожать мало, как европейцы. Это нормально. Оставим и вопрос экономической невыгодности вливания денег в многодетных. Ну что толку, что у Тепляковых девять детей? Я как-то взялась подсчитать: пока их дети вырастут, государство на них и на родителей потратит куда больше, чем эти дети потом смогут отбить налогами, даже если все станут суперуспешными. Песенки про то, что дети сегодняшних многодетных будут завтра меня кормить, порядком надоели.

Во-первых, кто перестройку застал, тот с российским государством в игры больше не играет: я лично себя кормить собираюсь сама. Во-вторых, я хочу, чтобы уже сейчас были деньги сделать ремонт в петербургской школе моей дочки, а не Теплякова кормить. Или сделать так, чтобы полиция не зашивалась от перегруза и навела порядок в нашем районе, а то я ребенка в девять лет боюсь отпустить во двор. Много куда можно деньги пустить. Но спускают на условных Тепляковых, которые вообще называют абортариями и котлетоидами всех, у кого мало детей.

Я знаю, наше правительство не любит слушать разговоры о том, что поддержка многодетных и пособия породили у нас категорию иждивенцев, живущих на выплаты, которые воспитывают детей с сознанием иждивенцев. И что среди таких семей море алкоголиков, опустим, хотя я, прожив девять лет в деревне, насмотрелась на них вдоволь. Когда героически выполняющая госзадание мать квасит, ее собутыльники давят у нее же на глазах ее ребенка машиной, а в полиции она соскакивает с ответственности, потому что многодетная и ценима государством. У нас реально была в деревне такая ситуация. И у матери-пьяницы ночью собутыльники задавили ребенка, которого ей же из реанимации и вручили. Мой ребенок в это время со мной путешествовал: Москва, Тутаев, Вологда. Но героиня для государства эта пьяница, а не я.

Но меня другое интересует: зачем вообще рожать в таких условиях, когда на три ребенка один письменный стол или вшестером на один кружок ходят, иначе не разорваться? А уж когда все в одной халабуде...

Также читаю новости про чудовищное отравление всей семьи то ли пельменями, то ли курицей. В этой истории все удивляет. Показывают условия жизни. Я не понимаю, зачем столько рожать, если условий нет. Ужасно. Во-вторых, еще до версии с дихлофосом было предположение, что ребенок вместо соли положил в пельмени отраву для мух. И начали гадать: кто варил пельмени, кто отраву мог в кастрюлю бросить. Я сразу отметила вот что: наша дочка тоже любит готовить, но ужин все-таки готовим мы. Кроме того, с одним ребенком в трехкомнатной квартире легко уследить, чтобы она не положила отраву в суп. Вообще-то больше места отраву спрятать, чем когда огромная семья живет в избушке-сараюшке.

Наконец, непонятно, что там с отцом. Сообщалось, что он то ли лекарство принял, то ли абсорбент и так спасся. Если это правда, то остается только плакать: в большой семье до детей руки не дошли или как? Дети приняли сразу все, что нужно? Им вообще хватило абсорбентов? Если бы у нас случилась такая беда, мы бы сразу вызвали всем скорую и сразу бы начали помогать: не знаю, абсорбенты пить, пальцы в рот пихать. Двое взрослых, мы имели бы больше шансов бросить все силы на спасение ребенка. Это суровая правда.

Я лично выбираю одного-двух, которых могу достойно воспитать, образовать и спасти в случае чего. Может, второго бы и родила, если бы большая квартира не стоила дорого и в целом жизнь не была бы такой дорогой. Вообще-то демография крутится вокруг выбора семьи рожать второго, а не пятого. Семьи с двумя, максимум с тремя детьми, которые получат хорошее образование, — это золотой фонд страны. Деньги надо давать, чтобы не боялись рожать второго те, кто уже родил первого. А уж уговорить родить тех, у кого пока нет детей, никаким законами не поможете. Если уверенности в завтрашнем дне и в муже нет, никакая Госдума рожать не заставит.

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