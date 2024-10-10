«Ему сжимают удавку». Почему Вучич изменил отношение к России

Президент Сербии Александр Вучич поставил свою подпись под Дубровицкой декларацией, осуждающей проводимую Москвой военную операцию на Украине. Документ был принят по итогам саммита в Хорватии, в котором участвовал украинский лидер Владимир Зеленский. Ранее Вучич впервые за восемь лет не поздравил с днем рождения президента РФ Владимира Путина. В Совфеде связывают его действия с давлением Запада, который «с каждым месяцем сжимает ему удавку».

Президент Сербии Александр Вучич подписал Дубровицкую декларацию, в которой осуждаются действия России на Украине и выражается поддержка усилиям Киева в процессе интеграции в Евросоюз, пишет издание N1.

Декларация была принята по итогам третьего саммита Украина — Юго-Восточная Европа, прошедшего в хорватском Дубровнике. В Хорватию прилетел и президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы самым решительным образом осуждаем <...> войну России против Украины... преступление против украинского народа, явное нарушение международного права... и большую угрозу миру и безопасности Юго-Восточной Европы, всего европейского континента и всего мира», — говорится в декларации, подписанной лидерами балканских стран.

По информации N1, Вучич настоял на том, чтобы в документе не было пунктов, касающихся санкций в отношении России. Сам президент Сербии после подписания декларации заявил, что смог добиться смягчения формулировок не только по санкциям, но и по вопросам принадлежности Крыма (полуостров вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году, Украина этого не признает) и военной помощи Киеву.

«Это то, что мы смогли изменить, три вещи, о которых думаем, что они важны <...> Сербия уважает свою политику и продолжит ее проводить, это политика независимой, суверенной, и свободолюбивой страны», — сказал он.

В России предположили, что сербский президент подписал документ из-за давления Запада. По мнению заместителя председателя комитета Совфеда по международным делам Андрея Климова, Вучич «многие годы пытается маневрировать между Москвой и коллективным Западом», так как Сербия окружена странами НАТО и не имеет собственного выхода к морю.

«Ему неоднократно объясняли эти представители коллективного Запада, что весь кислород просто перекроют и никто ему не поможет, что, в общем-то, технически возможно. И с каждым месяцем ему эту удавку сжимают <...> Это не означает, что он вдруг нас возненавидел или полюбил Киев. Но это значит, что его просто такими методами пытаются принудить встать на сторону врагов России», — сказал Климов в беседе с «Лентой.ру».

Без поздравлений

В 2024 году сербский лидер впервые за восемь лет не поздравил российского президента Владимира Путина с днем рождения. 7 октября Путину исполнилось 72 года.

По мнению сербского адвоката Николы Лакича, политик не отправлял поздравительных телеграмм, опасаясь возможной реакции президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

«В течение восьми лет своего нахождения в президентском кресле он [Вучич] каждый год в этот день поздравлял Владимира Путина с днем рождения. В этом году поздравлений не было. Храбрец боялся, что Шольц или Макрон не оценят этого. Герой!» — цитирует Danas слова Лакича.

По заявлению адвоката, Вучичу «запрещены» контакты не только с президентом РФ, но и с российскими министрами и чиновниками: он даже якобы «поворачивается в туалет, когда видит Лаврова и его делегацию, идущих по коридору».

По словам президента Народно-освободительного движения Сербии Мирослава Паровича, в предыдущие годы поздравление Вучича Путину «читалось во всех новостях и на всех телеканалах». «Однако в этом году полная тишина», — говорит он.

Депутат и лидер партии «Новое лицо Сербии» Милош Парандилович в свою очередь полагает, что поздравления Вучича ничего не значат ни для одного государственного деятеля в мире.

«Посылает ли он какой-то сигнал, не поздравив его с днем рождения, мне слишком странно, чтобы заниматься серьезным анализом, а возмутятся ли дружественные России избиратели, трудно оценить, потому что его медийно-пропагандистская машина до сих пор умудряется исправлять все его махинации и неудачи», — заключил Парадилович.

Ранее Вучич заявил на Форуме глобальной безопасности GLOBSEC 2024 в Праге, что после вступления в Евросоюз Сербия не будет продвигать интересы России в ЕС. Он отметил, что неоднократно слышал утверждения о том, что Белград может быть «троянским конем России» в ЕС. Вучич заверил, что, хотя он намерен поддерживать хорошие отношения с Россией, продвигать ее интересы в Евросоюзе не планирует.

Вучич также сообщил, что не общался с Путиным в течение двух с половиной лет — с начала российской спецоперации на Украине.