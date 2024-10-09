«Ураган — это предлог». Встречу союзников Украины в Рамштайне отменили из-за Байдена Встреча глав Британии, Германии, США и Франции в Рамштайне отменена

Саммит глав стран-союзниц Украины, который должен был начаться 12 октября на авиабазе в германском Рамштайне, отменен. Решение было принято после того, как о невозможности прилететь в Германию заявил президент США Джо Байден. Политик сослался на стихию: на Штаты надвигается ураган «Милтон». Однако эксперты уверены, что отмена поездки — это плохой сигнал для Киева.

Встречу союзников Украины на авиабазе «Рамштайн» решили не проводить без президента Джо Байдена, который был вынужден отменить поездку из-за приближающегося к США урагана «Милтон», сообщило издание Spiegel со ссылкой на представителя Пентагона.

Чуть позже информацию об отмене встречи подтвердил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

«Встреча на уровне лидеров государств (Британии, Германии, США и Франции) в Рамштайне не состоится», — заявил он журналистам.

При этом в Берлине подчеркнули, что в дистанционном формате саммит тоже решили не проводить.

Встреча лидеров США, Великобритании, Германии и Франции Джо Байдена, Кира Стармера, Олафа Шольца и Эммануэля Макрона должна была состояться 12 октября. Байден также должен был посетить Анголу.

Однако 9 октября Белый дом заявил, что президент США отменяет поездки. В Германию также не прилетит госсекретарь Энтони Блинкен.

«Учитывая прогнозируемую траекторию и силу урагана «Милтон», президент Байден откладывает свою предстоящую поездку в Германию и Анголу, чтобы проконтролировать подготовку к урагану «Милтон» и меры реагирования на него, а также продолжающиеся меры по ликвидации последствий урагана «Хелен» на юго-востоке страны», — говорилось в пресс-релизе.

Сигнал для Зеленского

Отмена визита в Германию стала «нехорошим сигналом» для Владимира Зеленского, считает глава центра Военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

«Этот предлог для отказа от посещения «Рамштайна» выглядит забавно, поскольку государственный департамент США не занимается ликвидацией последствий стихийных бедствий. Это явный знак того, что и Байдену, и Блинкену просто нечего сказать по поводу выделения средств на снабжение Украины оружием. Это очень нехороший сигнал для Зеленского», — сказал Батюк в беседе с РИА Новости.

По мнению эксперта, такие решения Вашингтона могут говорить о том, что США продолжат уклоняться от выделения новых средств на нужды ВСУ и после выборов президента.

«Вполне возможно, что такие действия Вашингтона сигнализируют о том, что в будущем Штаты будут толкать Киев к территориальным уступкам и урегулированию ситуации по корейскому сценарию», — отметил Батюк.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов тоже считает, что стихийное бедствие — лишь формальный повод для переноса встречи в формате «Рамштайн».

«Скорее всего, предвыборный штаб демократов тоже настоятельно советовал [Байдену] в данный момент страну не покидать, потому что в противном случае тот же [республиканец Дональд] Трамп и другие бы сказали: «Вот, смотрите, они опять решают чужие вопросы далеко от нашей великой Америки, в то время как в нашей великой Америке происходит такое», — сказал Климов в интервью интернет-изданию «Абзац».

По его мнению, решение Байдена продемонстрировало «марионеточные свойства» европейских лидеров.

Удары вглубь России

На встрече в Рамштайне лидеры должны были обсудить отмену запрета для ВСУ наносить удары западным оружием вглубь российской территории.

В конце сентября Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидалось, что после этой встречи может быть объявлено о разрешении на применение дальнобойных ракет, однако этого не произошло.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что, если Запад даст Киеву такое разрешение, это существенно изменит суть конфликта и будет означать, что члены НАТО напрямую воюют с Россией. В этом случае, исходя из тех угроз, которые будут создаваться России, Москва, по словам Путина, примет «соответствующее решение».