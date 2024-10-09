Байден не поедет в Германию на встречу по Украине из-за урагана. «Милтон» приближается к Флориде Байден и Блинкен из-за урагана в США не поедут в Германию на встречу по Украине

Джо Байден и Энтони Блинкен не поедут в ближайшие дни в Германию и Анголу, как планировалось. Президент США будет контролировать подготовку к надвигающемуся на Флориду урагану «Милтон». Ожидалось, что в Берлине Байден встретится с Владимиром Зеленским, а затем на авиабазе Рамштайн проведет переговоры о новых поставках оружия для Украины с главами Великобритании, Германии и Франции. Одновременно стало известно, что Зеленский отменил второй саммит мира, который хотел провести в ноябре.

Джо Байден и Энтони Блинкен вопреки планам не поедут в ближайшие дни в Германию и Анголу. Президент США заявил, что не может уезжать из страны, которая готовится к новому урагану «Милтон». Госсекретарь планировал сопровождать в поездке главу государства, но без него тоже решил не ехать.

«Учитывая прогнозируемую траекторию и силу урагана «Милтон», президент Байден откладывает свою предстоящую поездку в Германию и Анголу, чтобы проконтролировать подготовку к урагану «Милтон» и меры реагирования на него, а также продолжающиеся меры по ликвидации последствий урагана «Хелен» на юго-востоке страны», — говорится в заявлении Белого дома.

Блинкен «планировал сопровождать президента в Германии и Анголе, но с учетом того, что это откладывается, он теперь, как ожидается, вернется из Лаоса в Вашингтон», сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. В Лаосе Блинкен на этой неделе примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Восточноазиатском саммите.

Ожидалось, что Джо Байден пробудет в Германии с 10 по 12 октября и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Берлине на 12 октября были запланированы переговоры лидеров Великобритании, Германии, США и Франции. Из Берлина они планировали отправиться на авиабазу Рамштайн на встречу по координации поставок оружия Украине.

Затем, с 13 по 15 октября, Байден и Блинкен планировали посетить Анголу и провести переговоры с президентом Жоау Лоуренсу.

«Милтон» — ураган четвертой категории из пяти по шкале Саффира — Симпсона, который движется в сторону побережья штата Флорида со скоростью 14,5 км/ч, порывы ветра достигают 287 км/ч. Уже в среду он может накрыть залив Тампа, в районе которого живут более 3,3 млн человек. Предупреждения о «Милтоне» появились через десять дней после обрушившегося на Флориду урагана «Хелен», в результате которого погибло более 270 человек. Ему также была присвоена четвертая категория. На прошлой неделе министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям не располагает достаточными средствами, чтобы профинансировать мероприятия, направленные на ликвидацию последствий новых ураганов в ходе текущего сезона.

close Mike Stewart/AP

Зеленский отменил второй саммит мира

Накануне также стало известно, что второй саммит по урегулированию конфликта на Украине, который Владимир Зеленский планировал провести в ноябре, не состоится. По словам советника главы офиса президента Дарьи Заривны, саммит, вероятно, пройдет позже, а его точную дату определят после проведения всех «тематических конференций».

«Пока что проходят тематические конференции по каждому пункту формулы [мира], которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для предстоящего «мирного плана» второго саммита», — сообщила Заривна.

По ее словам, последняя из этих конференций намечена на 30-31 октября в Канаде.