«Более мрачное настроение, чем когда-либо». Чего ждать Киеву от встречи в Рамштайне FT: Украина и союзники признали необходимость переговоров с Россией о территориях

Украина и ее союзники все больше склоняются к тому, что урегулировать конфликт придется путем переговоров, которые сохранят для Киева большую часть страны и позволит ему получить гарантии безопасности. Об этом пишет газета Financial Times. Как предполагает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок план «территории в обмен на НАТО» может быть обсужден в ходе встречи лидеров ФРГ, Соединенных Штатов, Франции и Великобритании, которая пройдет в Германии на этой неделе. При этом Зеленский на эти встречи не приглашен.

Киев и его западные союзники постепенно приходят к осознанию необходимости начать переговоры с РФ. Как пишет FT, Украина ведет закрытые дискуссии о возможности сдачи части территорий в обмен на вступление в НАТО или гарантии безопасности. При этом Киев рассчитывает сохранить большую часть страны. Газета отмечает, что в США и на Украине произошла «смена настроений».

«Украина вступает в третью зиму войны с более мрачным настроением, чем когда-либо», — говорится в статье.

Вопрос возможного мирного выхода из вооруженного противоборства на Украине может быть поднят на встрече лидеров США, ФРГ, Франции и Великобритании, которая запланирована на этой неделе в Германии.

Как пишет издание Spiegel правительство ФРГ во время визита президента США Джо Байдена (с 10 по 13 октября) пригласило в страну президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, чтобы провести встречу лидеров четырех стран.

Основные вопросы, которые будут обсуждаться на этой встрече – военно-политическая обстановка на Ближнем Востоке, перспективы дальнейшего ведения боевых действий на Украине (и возможно плана «территории в обмен на НАТО») и проблемы военно-технического сотрудничества с Киевом.

То есть дискуссия на встрече будет развиваться (помимо Ближнего Востока) в двух основных направлениях: принимать ли решение о применении Киевом дальнобойного оружия для ударов по объектам в глубине России, и каким образом в ближайшее время будут выглядеть объемы и сроки поставок Украине вооружения и военной техники.

Президент Украины Владимир Зеленский на встречу «большой четверки» не приглашен и «украинский вопрос» будет обсуждаться без него.

После этой судьбоносной встречи лидеров Запада 12 октября на авиабазе Рамштайн в Германии состоится 25-е заседание международной контактной группы по военной помощи Украине.

Не приходится сомневаться, что «большая четверка» на этот форум выйдет уже с готовыми решениями, которые будут приняты в ходе встречи лидеров «в узком кругу» и затем в той или иной форме доведены до остальных государств-участников заседания на авиабазе.

«Ожидания завышены»

Что касается намерения президента Украины представить в Рамштайне свой «план победы», то вполне возможно, что после встречи лидеров США и ведущих европейских стран этот план будет существенно подкорректирован. Нельзя исключать, что от первоначального содержания в этом документе может не остаться решительно ничего, даже названия.

Высказывается точка зрения, что в Рамштайне союзники Украины могут предложить Киеву набор конкретных шагов для будущего членства в альянсе. В Киеве по этому поводу в приподнятом настроении готовятся получить чуть ли не приглашение на вступление в НАТО.

Зеленский уже заявлял, что встреча Украины и стран НАТО в формате «Рамштайн» может получиться особенной. «Это будет особый «Рамштайн», — пообещал президент Украины в своем Telegram-канале.

Не приходится сомневаться, что подобные ожидания Киева более чем завышены. Скорее всего, в НАТО и на этот раз в отношении Киева обойдутся какими-либо комплиментарными формулировками, градус которых по сравнению с предыдущими Рамштайнами будет явно повышен.

Скорее всего, прозвучит что-нибудь типа (тут, кстати, возможны самые разнообразные варианты) «Украина является вернейшим союзником Североатлантического альянса», «Киев в полном объеме разделяет демократические ценности западного мира», «Украина является несокрушимым бастионом НАТО на пути распространения агрессии с Востока». И вряд ли за этим последуют какие-либо более конкретные дефиниции.

Ключевой вопрос встречи

Ключевой вопрос встречи «большой четверки» – давать или не давать разрешение Киеву на удары дальнобойным оружием по объектам в глубине России. Вполне возможно, что решение и на этот раз не будет принято. До выборов очередного президента США осталось уже меньше месяца. А уходящая администрация в соответствии с давно устоявшимися традициями американской политической системы обычно не оставляет своим сменщикам в Белом доме проблемы крупного плана, которые могут привести к непредсказуемым последствиям. А эффект от подобного разрешения, выданного Украине, может быть именно таким.

Во всяком случае, в Российской Федерации уже неоднократно заявляли о возможности в этом случае перейти к применению ядерного оружия, и все необходимые изменения в доктринальные документы в Москве уже внесли. В Североатлантическом альянсе должны иметь в виду, что ядерные удары могут быть нанесены в первую очередь по территории стран-инициаторов, проявивших наибольшую активность в предоставлении Украине права по нанесению ударов по России.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).