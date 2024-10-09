Пройдет позже. Киев перенес второй саммит мира на неопределенный срок Зеленский отменил второй саммит мира в ноябре

В Киеве сообщили, что второй саммит по урегулированию конфликта, который президент Украины Владимир Зеленский планировал провести в ноябре, не состоится. По словам советника главы офиса Зеленского Дарьи Заривны, саммит, вероятно, пройдет позже, а его точную дату определят после проведения всех тематических конференций. Ранее президент Украины заявлял о намерении провести конференцию именно в ноябре и пригласить на нее Россию. Москва исключала возможность своего участия.

Второй саммит по урегулированию украинского конфликта, который Киев планировал провести в ноябре 2024 года, не состоится. Об этом сообщила газете The Telegraph советник главы офиса президента Украины Дарья Заривна.

«Пока что проходят тематические конференции по каждому пункту формулы [мира], которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для предстоящего «мирного плана» второго саммита», — заявила Заривна.

По ее словам, вторая конференция, вероятно, состоится «позже». Как пояснила советник главы офиса украинского президента, точную дату саммита определят после завершения всех тематических конференций, последнюю из которых планируется провести 30-31 октября в Канаде. На мероприятиях будут обсуждать освобождение военнопленных, гражданских заложников и возвращение детей.

В конце августа Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский предложил индийскому премьер-министру Неренде Моди провести саммит мира в Индии до выборов президента США, которые состоятся в начале ноябре. Однако на тот момент, по данным агентства, Моди пока не согласился провести эту встречу. Впоследствии об окончательном решении премьер-министра Индии не сообщалось.

В сентябре французская газета Le Monde также сообщала, что Зеленский заявил о своем намерении провести второй мирный саммит в ноябре и пригласить на него Россию.

«Перенос не имеет значения»

На заявление о том, что второй саммит мира не состоится в ноябре, уже отреагировали в Госдуме РФ. По словам главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, перенос конференции на следующий год не имеет никакого значения с точки зрения сроков и перспектив урегулирования украинского конфликта.

«Бюргенштокский формат» априори мертворожденный. И заявления о намерении добиться участия в нем России — не более чем политические спекуляции со стороны коллективного Запада, мир которому на Украине не нужен. В антироссийских форумах и сходках по продвижению утопичной «формулы мира» Зеленского — без нас. Место им на свалке. Как и решениям, принимаемым без учета интересов безопасности России», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

По мнению зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, решение Украины заявить о переносе саммита продиктовано рекомендациями западных партнеров Киева. Об этом Водолацкий заявил в эфире «Дума ТВ».

«Первый саммит, который прошел, это был просто холостой выстрел в никуда, никаких действий, никаких реакций [не последовало]. И в принципе все мировое сообщество понимало, что желание Зеленского было втянуть в большую войну Запад. И никто сегодня на Западе не хочет очередной мировой войны… И все дали понять Зеленскому — его спонсоры, его партнеры — то, что поездка на саммит мира, она нецелесообразна, потому что нужно было рассматривать, а что сделано было по итогам первого саммита. А по итогам первого саммита — ноль, большой ноль. И естественно, исходя из той ситуации, которая складывается сегодня вокруг Зеленского, с ним уже никто не хочет садиться за стол переговоров. Ну вот [генеральный секретарь НАТО Марк] Рютте только будет приезжать», — подчеркнул депутат.

Будет ли Россия участвовать во втором саммите мира?

О том, что Москва должна стать участником второй конференции по урегулированию конфликта, не раз говорили мировые лидеры. Сам Зеленский также заявил, что на саммите обязательно должны присутствовать представители России.

«Мы понимаем, что без российской стороны закончить [этот конфликт] дипломатически очень сложно, и это нам понятно», — сказал украинский лидер в интервью NBC News.

Однако российские власти не согласны с этой позицией. По словам официального представители МИД РФ Марии Захаровой, Россия не будет участвовать в этой конференции, так как она «ничего общего с урегулированием не имеет», а ее цель — «протащить абсолютно нежизнеспособную «формулу Зеленского» в качестве безальтернативной основы решения конфликта, добиться ее поддержки мировым сообществом и от его имени поставить Москве ультиматум о капитуляции.

При этом в России не раз подчеркивали, что от переговоров с Украиной не отказываются.

«Готовы ли мы с ними вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого, но не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле», — сказал президент России Владимир Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума.