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В Индии заявили, что не знают о предложении Зеленского о переговорах

Посол Кумар: Индия не осведомлена о плане Зеленского о переговорах по Украине

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Посол Индии в России Винай Кумар заявил, что не осведомлен о предложениях президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры по украинскому конфликту в Нью-Дели. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не осведомлен о таких предложениях или о том, что такая возможность рассматривается», — заявил дипломат.

23 августа в Киеве состоялись двусторонние переговоры Зеленского и Моди.

На следующий день газета Hindustan Times сообщила, что в ходе беседы президент Украины назвал Индию подходящим местом для проведения второго саммита мира. Первое подобное мероприятие состоялось в Швейцарии в июне 2024 года.

Комментируя эту информацию, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский искажает позицию Нью-Дели по конфликту между Москвой и Киевом, предлагая провести следующую мирную конференцию на индийской территории.

Ранее журналисты узнали о реакции Моди на предложение Зеленского провести следующий саммит мира в Индии.

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