Камала Харрис: «Украина должна иметь право голоса в будущем Украины» Харрис не хочет встречаться с Путиным для обсуждения Украины без участия Киева

За месяц до выборов президента США Камала Харрис рассказала, почему не будет встречаться с Владимиром Путиным для обсуждения мира на Украине, как США будут конкурировать с Китаем и кого она считает главным противником Америки.

В преддверии выборов президента США 5 ноября кандидат от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис дала интервью CBS News, в котором рассказала о своем отношении к конфликту на Украине, конкуренции с КНР и противостоянии с Ираном.

Россия и Украина

«Успеха в прекращении этой войны не будет, если Украина и ООН не будут участвовать в определении того, как будет выглядеть этот успех», — ответила Харрис на вопрос, как выглядит успех в прекращении конфликта на Украине.

Камала Харрис не хочет встречаться с Владимиром Путиным и обсуждать с президентом России урегулирование на Украине без участия в переговорах представителей Киева:

«В двустороннем порядке без Украины — нет. Украина должна иметь право голоса в будущем Украины».

Харрис не ответила четко, поддержит ли она усилия по вступлению Украины в НАТО в случае своей победы на выборах: «Это вопросы, которые мы будем решать, если и когда это произойдет». «Прямо сейчас мы поддерживаем способность Украины защищать себя от неспровоцированной агрессии России», — добавила Харрис.

По ее мнению, если бы президентом США сейчас был Дональд Трамп, «Путин бы сейчас сидел в Киеве»: «Трамп говорит, что может положить этому конец в первый же день. Знаете, что это значит? Речь идет о капитуляции».

Китай

По поводу Китая Харрис заявила, что США «не должны искать конфликта», а вместо этого защищать интересы американского бизнеса:

«Мы должны выиграть конкуренцию с Китаем в ХХI веке. Мы должны конкурировать, но избегать конфликтов.

Но мы должны понимать, что есть критерии, по которым мы должны действовать. В их числе, к примеру, то, что мы должны защищать интересы американского бизнеса».

Она не ответила на вопрос, будут ли США использовать военную силу для поддержки Тайваня.

«Я не собираюсь вдаваться в гипотезы», — сказал Харрис, добавив: «Мы придерживаемся политики одного Китая, но это включает в себя поддержку способности Тайваня защищать себя, включая то, что нам нужно сделать для обеспечения свободы Тайваньского пролива. Нам нужно поддерживать открытыми каналы связи с Китаем, особенно между военными».

Иран

Главным противником Америки Камала Харрис считает Иран – и это, по ее словам, очевидно.

«У Ирана на руках американская кровь, — заявила она. – Нам нужно сделать так, чтобы Иран никогда не смог стать ядерной державой. Это один из моих главных приоритетов».

Харрис не стал отвечать на вопрос, предпримут ли США военные действия, если найдут доказательства того, что Иран создает ядерное оружие: «Я не буду сейчас говорить о гипотетических вопросах».