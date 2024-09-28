«Можем оказаться в большой беде». Украине прогнозируют суровую зиму WP: предстоящая зима может стать для Украины самой суровой с начала конфликта

Приближающаяся зима может стать для Украины самой суровой с начала конфликта с Россией. The Washington Post рассказывает об остром дефиците энергоресурсов, который признают в Киеве, и психологической усталости населения, которая сказывается на результатах опросов общественного мнения: все больше украинцев согласны на территориальные уступки.

Предстоящая зима может стать самой суровой для Украины за все время конфликта из-за дефицита энергоресурсов и плохого психологического состояния населения, пишет газета The Washington Post (WP). Издание отмечает, что, помимо отключений воды и отопления, главной «жертвой» окажется «изношенная психика» населения.

«Этой зимой мы можем оказаться в большой-большой беде», — сказал высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности. По его словам, с приближением зимы люди могут становиться «изнуренными, подавленными и злыми». В конечном итоге это может повлиять на «общественную мораль».

«Растущая усталость»

Опросы общественного мнения подтверждают это, сказал Антон Грушецкий, исполнительный директор Киевского международного института социологии. Он отметил «растущую усталость, которая вызывает больше конфликтов, потому что люди становятся более психологически нестабильными».

Население Украины в подавляющем большинстве против мира с Россией «любой ценой» — и, скорее всего, так и останется, считает Грушецкий.

Но результаты опросов показывают рост числа людей, готовых пойти на «сложные компромиссы, чтобы положить конец войне».

По информации социолога, готовность населения к территориальным уступкам выросла с 10% в мае 2023 года до 32% год спустя. Это число могло бы вырасти до 57%, если бы потенциальная сделка включала членство в НАТО, а также сдачу «под контроль России» только востока страны и Крыма.

«Сохранить свет»

Из-за российских ударов Украина потеряла около половины своих энергетических мощностей, пишет WP. Часть этих потерь восстанавливается. В этом году крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК заявила, что около 90% ее угольных электростанций были повреждены или разрушены. Сегодня компания находится на пути к восстановлению 70% этих электростанций до начала зимы, сказал гендиректор Максим Тимченко.

Евросоюз пообещал выделить почти $300 млн на поддержку энергетического сектора Украины и увеличить экспорт электроэнергии.

«Как друзья и партнеры Украины, мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить свет», — заявила на прошлой неделе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, объявив о «зимнем плане» для Украины, который обеспечит более четверти зимних потребностей страны.

Это включает в себя «целую теплоэлектростанцию, которая демонтируется в Литве и отправляется по частям на Украину», — сказала она.

«Россия готовит удары»

Часть производства электроэнергии на Украине станет менее централизованной и с меньшим оборудованием, таким как газовые турбины и возобновляемые источники энергии. Премьер Денис Шмыгаль заявил в этом месяце, что более 80% украинских школ и все больницы имеют собственные генераторы.

Однако основная часть выработки энергии на Украине этой зимой по-прежнему будет сосредоточена на крупных электростанциях. Как отмечает WP, это позволит России нанести максимальный ущерб точечными ракетными ударами — как это было сделано в прошлом месяце, когда ВКС РФ осуществили одну из самых масштабных бомбардировок с начала конфликта.

Россия «готовит удары по критически важным объектам» украинской ядерной энергетической системы «накануне зимы», заявил в субботу министр иностранных дел Андрей Сибига со ссылкой на отчеты украинской разведки. По его словам, атаки будут направлены на «открытые распределительные устройства атомных электростанций и подстанций», что создает «высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия».