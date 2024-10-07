«Выполнял приказы с целью обогащения». Американского пенсионера осудили за наемничество в ВСУ Мосгорсуд приговорил американца Хаббарда к шести годам и 10 месяцам колонии за наемничество

Мосгорсуд приговорил американца Стивена Хаббарда к почти семи годам колонии за участие в украинской теробороне. Он также признал вину в том, что получал за это деньги. Это первый случай, когда американца приговорили к реальному сроку в России за наемничество в ВСУ. Адвокаты заявили, что обжалуют приговор.

Московский городской суд приговорил американца Стефана Хаббарда к 6 годам и 10 месяцам колонии общего по делу об участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Суд также взыскал в доход государства 142 тыс. гривен (более 330 тыс. рублей), изъятых в ходе следствия.

По ч. 3 ст. 353 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях) Хаббарду грозило до 10 лет лишения свободы. Прокурор запросил для него семь лет колонии строгого режима. На суде американец признал вину.

«Да, я согласен с обвинительным заключением», — заявил он в ответ на вопрос судьи о том, получал ли деньги за бои на стороне Украины против России.

В срок лишения свободы Хаббарду также засчитали те 2,5 года, когда он находился под стражей. До вступления приговора в силу американец останется в СИЗО. Адвокаты заявили, что обжалуют приговор.

Дело Хаббарда

В 2014 году американец приехал на Украину, где у него была возлюбленная. Позже отношения развалились, и у иностранца возникла идея примкнуть к ВСУ. Мужчина заключил контракт с батальоном теробороны города Изюм в феврале 2022 года. Он прошел военную подготовку, после чего получил оружие, обмундирование и до апреля 2022 года «принимал участие в вооруженном конфликте». За месяц ему платили одну тысячу долларов .

«При этом он осознавал противоправность своих действий, но умышленно с целью обогащения выполнял приказы вышестоящих командиров, заключавшиеся в непосредственном участии в боевых действиях на стороне ВСУ против военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации», – отмечает Генпрокуратура.

В апреле 2022-го Хаббарда задержали российские военные. В интервью он рассказывал, что в России к нему относятся хорошо, а в настоящий момент он «лучше понимает суть конфликта на Украине» и осознает причины определенных действий Москвы. Американец также выражал надежду, что война скоро закончится.

«Он скорее пацифист»

Хаббарду 72 года. Он родился в городе Биг-Рэпидс, штат Мичиган. Большую часть жизни работал учителем, много лет преподавал за рубежом английский язык как иностранный, в том числе в Японии и на Кипре.

По словам его сестры Патрисии Фокс, Стефан никогда не участвовал в боевых действиях ранее и не проявлял интереса к военным конфликтам.

«Он настолько невоенный. У него никогда не было оружия, он не владел оружием, ничего такого не делал <...> Он скорее пацифист», — сказала она Reuters.

Фокс и другие родственники Хаббарда сомневаются в том, что он искренне признал вину в сотрудничестве с ВСУ. Они уверены, что Хаббард всегда придерживался пророссийских взглядов и вряд ли взял бы в руки оружие в его возрасте.

Фокс уточнила, что последний раз говорила с ним в сентябре 2021 года по Skype. Из России он ни разу не звонил. Ранее она опубликовала в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором утверждала, что ее брата «похитили на Украине» почти три года назад .

С 24 февраля 2022 года на Украину прибыли около 13,4 тыс. иностранных наемников, из них уничтожены почти 6 тыс. человек, сообщало Минобороны России весной этого года. Как уточняли в СК, большая часть наемников прибыла из США, Канады, Великобритании и Грузии. Более 50% пехотинцев получают ранения или гибнут в течение нескольких дней после попадания на фронт.