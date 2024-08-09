Французы, канадцы, поляки. Что известно об участниках атаки ВСУ на Курскую область Алаудинов: НАТО непосредственно руководит операцией ВСУ на Курском направлении

В атаке ВСУ на Курскую область участвуют наемники из Франции и Польши, а операцией руководят специалисты блока НАТО, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. В операции участвуют 120 бойцов «Грузинского легиона» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ), сообщает War Zone. В боях участвуют и канадцы, информирует Shot. ВСУ же задействовали по меньшей мере три бригады, каждая численностью до двух тысяч человек, пишет Forbes.

В атаке ВСУ на Курскую область участвуют иностранные наемники, утверждает заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Сейчас со всех направлений мы фиксируем, что очень много французов, много поляков, то есть иностранцев много [на Курском направлении]», — заявил Алаудинов в интервью военному корреспонденту Семену Пегову (War Gonzo).

По мнению Алаудинова, операцией руководят специалисты блока НАТО.

«Конечно, надо констатировать, что данная операция руководится командованием штабов непосредственно блока НАТО.

Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое сформулировать, сделать, вряд ли смогут», — сказал командир «Ахмата».

Противника в Курской области «достаточно много», заявил Алаудинов.

«Это тысячи [военнослужащих]. Потому что то количество техники, которую наши подразделения сожгли за пару дней, говорит о том, что противник очень серьезно готовился к этой акции», — рассказал Апты Алаудинов.

По его данным, в Курскую область переброшены те украинские соединения, которые в последнее время концентрировались у украинско-белорусской границы.

«Это все ушло сюда», — заявил Алаудинов.

Иностранцы в Курской области

В операции участвуют около 120 бойцов «Грузинского легиона» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ), сообщало ранее американское издание War Zone со ссылкой на источник.

В аккаунте формирования в соцсети Х действительно опубликованы видеоролики, заснятые, как утверждается, в Курской области, убедился корреспондент «Газеты.Ru».

В боях участвуют еще и канадцы, сообщает Shot.

«Канадско-украинская бригада атакует совместно с «Грузинским легионом», итого их около 300 человек», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Задействованы самые боеспособные бригады

Что касается ВСУ, то они задействовали по меньшей мере три бригады, каждая численностью до двух тысяч человек, пишет Forbes.

Среди них есть 22-я и 88-я механизированные бригады и 80-я десантно-штурмовая бригада, которую издание называет «одной из самых сильных, оснащенных и быстроходных».

Именно военнослужащие 80-й бригады устроили расстрел по меньшей мере 11 российских военнопленных в луганском селе Макеевка. Запись расправы распространилась в ноябре 2022 года. В Минобороны РФ назвали случившееся военным преступлением, а СК РФ возбудил уголовное дело.

В июле 80-я бригада ВСУ оказалась в центре внимания СМИ из-за требования офицеров вернуть им снятого ранее командира Эмиля Ишкулова. В украинских Telegram-каналах распространялась версия, что Ишкулов отказался выполнять заранее невыполнимое задание.

Всего в зоне вторжения и вокруг нее может находиться до 10 тыс. украинских солдат, утверждает Forbes.

Официально ВСУ о составе сил операции в Курской области не сообщали.

Как сообщает Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 945 военнослужащих.